Nổ súng gần Nhà Trắng, 2 sĩ quan Vệ binh Quốc gia Mỹ thiệt mạng

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Truyền thông địa phương đưa tin, một vụ nổ súng đã xảy ra gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 26/11.

Cả 2 nạn nhân đều là thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia và đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ nổ súng đã được phong tỏa, người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực.

Theo nguồn tin thực thi pháp luật, 2 thành viên Vệ binh Quốc gia đã đấu súng với nghi phạm trước khi bị bắn. Nghi phạm đã bị khống chế và được đưa khỏi hiện trường bằng cáng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu cho biết 2 thành viên Vệ binh Quốc gia đã “bị thương nghiêm trọng” trong vụ xả súng ở Washington Ông cũng nói rằng nghi phạm nổ súng cũng bị thương nặng và sẽ “phải trả cái giá rất đắt”.

“Cầu Chúa phù hộ lực lượng Vệ binh Quốc gia vĩ đại của chúng ta, cũng như toàn bộ quân đội và lực lượng thực thi pháp luật. Họ thật sự là những con người tuyệt vời. Tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, và tất cả những người liên quan đến Văn phòng Tổng thống, luôn ở bên các bạn!”, ông Trump viết trên Truth Social.

Thống đốc West Virginia Patrick Morrisey sau đó cho biết, 2 thành viên Vệ binh Quốc gia đã tử vong trong bệnh viện.

Phó Tổng thống JD Vance nói, hiện chưa rõ động cơ của vụ nổ súng, nhưng gọi đây là “một lời nhắc nhở đầy trầm mặc” về những rủi ro mà quân nhân phải đối mặt.

“Có thể mọi người đã thấy tin này trên điện thoại hoặc mạng xã hội, nhưng dường như đã xảy ra một vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng chỉ vài giờ trước. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu mọi thông tin. Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ. Còn rất nhiều điều chúng tôi chưa thể làm rõ”, ông Vance nói.

Ông bình luận thêm: “Tôi cho rằng đây là lời nhắc nhở đầy trầm mặc rằng những người lính, dù thuộc lực lượng thường trực, dự bị hay Vệ binh Quốc gia, chính là thanh gươm và lá chắn của nước Mỹ”.

Sau vụ việc, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã tạm thời dừng tất cả các chuyến bay đến Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington

Một phát ngôn viên của cơ quan này cho hay, FAA đã tạm thời dừng các chuyến khởi hành trong vòng 19 phút tại khu vực do trực thăng cấp cứu liên quan đến vụ nổ súng, nhưng hoạt động bình thường tại sân bay đã được nối lại.

“FAA tạm thời dừng các chuyến đến Sân bay Quốc tế Reagan Washington do vị trí của các máy bay tham gia ứng phó với vụ nổ súng hôm nay. Hoạt động bình thường đã được nối lại”, FAA cho biết.

Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, nghi phạm đã tiếp cận các thành viên Vệ binh Quốc gia dường như với mục tiêu tấn công họ. Nghi phạm nổ súng bắn vào một thành viên Vệ binh khi chỉ cách vài bước chân. Nghi phạm sau đó bắn vào thành viên Vệ binh Quốc gia thứ hai khi người này cố chạy nấp sau một nhà chờ xe buýt.

Nghi phạm hiện không hợp tác với các điều tra viên và không mang theo giấy tờ tùy thân vào thời điểm bị bắt giữ.

Hiện vẫn còn thông tin trái chiều về tình trạng của 2 thành viên Vệ binh Quốc gia. Trong khi một số nguồn tin xác nhận 2 nạn nhân này đã thiệt mạng, số khác nói họ nguy kịch do bị thương nặng.