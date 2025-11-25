Du khách đổ về phố cổ Hội An sau mưa lụt

Chỉ vài ngày sau khi chìm trong biển nước và bùn lụt, phố cổ Hội An (Đà Nẵng) đã nhanh chóng trở lại, đón chào hàng ngàn du khách thập phương, đặc biệt là khách quốc tế, đến tham quan.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 24/11 cho thấy, không khí rộn ràng, tấp nập đã trở lại trên từng con phố, từng ngõ ngách của di sản văn hóa thế giới này.

Tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài sạch tinh tươm sau lụt, du khách thoải mái dạo bước (Ảnh: Ngô Linh).

Trên các tuyến đường huyết mạch trong khu phố cổ, du khách dập dìu khám phá, thưởng thức những món ăn đặc sản và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Dòng sông Hoài, từng đục ngầu vì lũ, nay đã trở lại vẻ êm đềm, hiền hòa.

Các di tích lịch sử đã mở cửa, đèn lồng thắp sáng rực rỡ, tạo nên một Hội An lung linh, sống động như chưa từng trải qua trận lụt lớn.

Anh Alvaro Calderon Gomez, một du khách đến từ Tây Ban Nha, bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi thật sự không nghĩ nơi đây vừa trải qua một trận lụt lớn. Mọi thứ đều sạch sẽ, trật tự, những ngôi nhà vẫn rất đẹp. Sự nỗ lực của người dân và chính quyền thật tuyệt vời làm cho chuyến đi của tôi thêm ý nghĩa”.

Theo anh Lương Văn Hải, một hướng dẫn viên du lịch, sự chủ động trong công tác ứng phó và dọn dẹp sau lũ của chính quyền và người dân Hội An là yếu tố then chốt giúp du lịch nhanh chóng phục hồi.

“Nước rút đến đâu mọi người dọn dẹp đến đó, nhiều tuyến đường ngập bùn và rác nhưng chỉ sau 2 ngày là sạch tinh tươm. Nhờ vậy, du lịch nhanh chóng khởi động trở lại, du khách thoải mái đi dạo trên các tuyến đường”, anh Hải chia sẻ.

Khách nước ngoài tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau khi nước rút (Ảnh: Ngô Linh).

Đường Bạch Đằng, tuyến đường ven sông Hoài, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng đã hoàn tất công tác dọn dẹp. Hơn 70% nhà hàng, quầy lưu niệm đã mở cửa trở lại, sẵn sàng phục vụ du khách.

Chủ nhà hàng The Brothers tại 99B Bạch Đằng cho biết, dù lo lắng về ảnh hưởng của lũ lụt đến việc kinh doanh, nhưng nhờ sự nỗ lực dọn dẹp nhanh chóng, nhà hàng đã có thể mở cửa trở lại.

"Tôi chỉ mới mở cửa ngày hôm nay để đón khách, hy vọng sẽ không còn đợt lụt nào nữa để người dân yên tâm kinh doanh”, đại diện nhà hàng chia sẻ.

Du khách ghi lại những hình ảnh đẹp tại phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục nhanh chóng phố cổ, đặc biệt trong mùa đón khách quốc tế.

“Ngay trong những ngày lũ lụt, vẫn có du khách đến Hội An. Nay nước đã rút, lượng khách, nhất là khách quốc tế, tăng trở lại rõ rệt. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được chứng kiến quá trình người dân và chính quyền cùng khôi phục phố cổ sau lụt”, ông Hưng cho biết.

Phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó” đã được triển khai hiệu quả, với sự huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, từ cán bộ đến dân quân, đảm bảo Hội An nhanh chóng trở lại vẻ đẹp vốn có.