Thi thể nữ du khách nằm dưới gầm giường ở du thuyền, phủ áo phao lên trên

Ngày 25/11, giới chức Mỹ công bố giấy chứng tử của Anna Kepner, 18 tuổi, đến từ Florida (Mỹ). Nguyên nhân tử vong là vì "ngạt cơ học do người khác gây ra". Thời điểm nữ du khách tử vong là khi đang trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Kỳ nghỉ trở thành cơn ác mộng

Thi thể của Anna được tìm thấy vào ngày 8/11 ở gầm giường trong căn phòng trên du thuyền. Nạn nhân được quấn chăn và phủ áo phao lên trên. Trước đó, cô đang trong chuyến du lịch với ông bà, bố, mẹ kế và các anh chị em.

Chân dung nữ du khách tử vong trên du thuyền (Ảnh: People).

Theo truyền thông Mỹ, trước khi tử vong, cô có nói với người thân rằng bản thân thấy mệt nên muốn về phòng nghỉ sớm. Sáng hôm sau, nhân viên dọn phòng phát hiện ra thi thể.

"Anna đang ở trên du thuyền để đi dạo cùng chúng tôi. Sau đó con bé kêu mệt và nói lát sẽ gặp lại mọi người. Tôi không ngờ đó là lần cuối tôi được nhìn thấy con bé", bà của nạn nhân nói.

Suốt nhiều tuần liên tiếp, nguyên nhân cái chết của Anna vẫn là bí ẩn vì cơ quan điều tra chưa tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án liên quan tới tranh chấp quyền nuôi con, nam thiếu niên 16 tuổi - em trai cùng cha khác mẹ của Anna - đang bị tình nghi.

Hồ sơ vụ án cho thấy, thời điểm tử vong của nữ du khách là 23h17 ngày 7/11. Cô được phát hiện đã tử vong vào sáng hôm sau. Du thuyền chở khách trở lại cảng Miami vào ngày 8/11 theo lịch trình.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân không sử dụng chất cấm, không có dấu hiệu bị tấn công tình dục, không chứa cồn trong máu. Nhiều khả năng, cô tử vong vì bị chết ngạt như bóp nghẹt, đuối nước...

Du thuyền nơi vụ án mạng xảy ra (Ảnh: Trip).

Thời điểm vụ án mạng xảy ra, du thuyền đang hoạt động ở vùng biển thuộc quốc gia khác nên xác định thẩm quyền điều tra rất phức tạp. FBI cho biết, trong môi trường mà luật pháp Mỹ, luật quốc tế và luật các nước cùng có thể áp dụng, sự phối hợp là yếu tố then chốt.

Ngoài ra, việc du thuyền vẫn tiếp tục cuộc hành trình khiến thời gian thu thập chứng cứ bị hạn chế.

"Các nhân viên điều tra có rất ít thời gian để giải quyết vụ án hay thu thập đủ chứng cứ tại hiện trường trên du thuyền", đặc vụ FBI Matt Parker giải thích.

Theo Đạo luật An ninh và An toàn tàu du lịch, các tàu hoạt động từ cảng Mỹ phải báo cáo các tội nghiêm trọng cho FBI. Trong khi đó, từ tháng 9 tới nay, du thuyền Carnival - nơi xảy ra vụ án mạng - đã ghi nhận 9 vụ tấn công tình dục.

Năm 2023, FBI nhận 180 báo cáo về các hành vi phạm tội trên du thuyền, các hành vi từ trộm cắp, tấn công thể chất và tình dục cho tới báo cáo về du khách bất ngờ mất tích.

Theo dữ liệu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, tất cả 7 hãng du thuyền gửi báo cáo đều ghi nhận ít nhất một vụ tấn công tình dục trong năm nay. Tuy nhiên, không có vụ tử vong đáng ngờ nào được báo cáo trong giai đoạn này.