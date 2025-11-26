Top 5 quán cà phê ở Hà Nội trang trí Giáng sinh ấn tượng, chụp ảnh đẹp

Khi phố phường Hà Nội bắt đầu phủ đèn vàng và sắc đỏ xanh, cũng là lúc các quán cà phê bước vào mùa trang trí hoành tráng nhất trong năm.

Không chỉ dừng ở cây thông hay vòng nguyệt quế, nhiều nơi mạnh tay đầu tư tiểu cảnh ngoài trời, tuyết nhân tạo, hệ thống ánh sáng, mô hình khổng lồ khiến không gian như bước ra phim điện ảnh.

Dưới đây là 5 địa điểm nổi bật được giới trẻ yêu thích trong mùa Giáng sinh năm nay.

1. Hầm Trú Ẩn

Nằm sâu trong ngõ Trung Tiền, Hầm Trú Ẩn những ngày này khoác lên mình sắc màu Giáng sinh rực rỡ.

Không chọn phong cách phương Tây quen thuộc với ông già Noel hay tông đỏ, xanh, trắng truyền thống, quán tạo dấu ấn riêng nhờ không gian lấy cảm hứng từ những khu phố nhỏ tại Osaka, tái hiện mùa đông Nhật Bản với tông gỗ trầm, cây thông mini và các bảng hiệu mô phỏng biển quảng cáo tiếng Nhật.

Khu vực phun tuyết được trang trí theo phong cách Nhật Bản (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm khiến giới trẻ háo hức xếp hàng là hiệu ứng tuyết nhân tạo rơi trắng mỗi khung giờ. Khung cảnh những bông tuyết nhẹ bay bên cạnh các cửa tiệm gỗ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng khiến người ghé có cảm giác như đang đứng giữa một con phố Nhật mộc mạc trong mùa lễ hội.

Để tạo hiệu ứng chân thực, quán sử dụng hai máy phun tuyết công suất lớn với dung dịch tạo bọt tan nhanh, bám nhẹ và an toàn khi di chuyển. Hệ thống đèn hỗ trợ cũng được bố trí tỉ mỉ để bắt trọn khoảnh khắc tuyết rơi rõ nét khi chụp ảnh hoặc quay video.

Đây là lý do nhiều bạn trẻ chấp nhận xếp hàng chỉ để ghi lại “mùa đông Nhật Bản giữa lòng Hà Nội”.

Không chỉ dừng lại ở khu tuyết rơi, quán còn bố trí nhiều không gian trải nghiệm theo chủ đề khác nhau. Mỗi khu đều có khoảng trống riêng, giúp khách dễ dàng tạo dáng mà không cần chen chúc.

Không gian rộng và phân khu rõ ràng khiến trải nghiệm tại quán đa dạng hơn, vừa có nơi thư giãn, vừa có nhiều bối cảnh sống ảo.

Đồ uống tại quán có giá từ 55.000 đến 70.000 đồng. Ngoài ra, quán còn phục vụ các món bánh ngọt và đồ ăn nhẹ đi kèm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đồ uống tại quán có mức giá từ 55.000 đến 70.000 đồng, bánh ngọt khoảng 55.000 đồng. Quán phục vụ cà phê, đá xay và trà trái cây, trong đó những món béo nhẹ như latte caramel hoặc trà kem cheese được nhiều khách lựa chọn vì hợp không khí mùa đông và dễ thưởng thức khi chờ đón khoảnh khắc tuyết rơi.

Vào buổi tối hoặc cuối tuần, quán thường đông và đôi khi có hàng dài chờ đến lượt phun tuyết. Vì vậy, khách nên đến sớm, đặc biệt nếu đi theo nhóm, để dễ chọn góc chụp và hạn chế việc phải xếp hàng lâu.

Giá tham khảo: 55.000-70.000 VNĐ Địa chỉ: Số 78 ngõ Trung Tiền, Hà Nội Giờ mở cửa: 8h-11h

2. Indoor Cafe & Bistro

Nằm trên phố Tây Sơn, Indoor Cafe & Bistro Tây Sơn là điểm hẹn của những nhóm bạn trẻ, gia đình hoặc những ai muốn dành cuối tuần để vừa thư giãn vừa ghi lại khoảnh khắc mùa lễ hội.

Không gian quán gây thiện cảm ngay từ lần ghé đầu tiên nhờ diện tích rộng, được chia thành nhiều khu tách biệt, tạo cảm giác thoải mái.

Không gian trang trí Noel với cây thông len, ánh đèn vàng và tiểu cảnh mùa đông (Ảnh: Facebook Indoor Cafe & Bistro).

Không chỉ đơn thuần là quán cà phê, Indoor Tây Sơn được bố trí theo kiểu “đa tiện ích”: khu bàn dài cho nhóm bạn học tập, góc nhỏ yên tĩnh cho người thích đọc sách, khu trò chuyện riêng biệt và loạt tiểu cảnh dành cho việc chụp ảnh.

Cách phân chia này giúp quán thu hút nhiều nhóm khách khác nhau, từ gia đình có trẻ nhỏ đến những người đi một mình tìm nơi thư giãn.

Đón mùa Giáng sinh, quán được đầu tư trang trí kỹ lưỡng theo tông ấm áp. Ngay từ lối vào, đèn vàng buông mềm dọc hành lang, điểm xuyết bởi cây thông, tiểu cảnh mùa đông và nhiều món đồ trang trí nhỏ xinh khiến không gian gợi liên tưởng đến một studio (không gian chuyên dùng để chụp ảnh, quay phim) thu nhỏ.

Chỉ cần giơ máy lên, khách đã dễ dàng có bức ảnh đẹp, bởi hệ thống ánh sáng được tính toán hợp lý, đủ làm nổi bật từng khu decor mà không gây gắt hay bóng đổ. Gam vàng của đèn, chất liệu gỗ và phong cách trang trí mềm mại tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với không khí lễ hội cuối năm.

Vào dịp Giáng sinh, do lượng khách tăng đột biến, thực khách có thể phải chờ lâu hơn để được phục vụ (Ảnh: Facebook Indoor Cafe & Bistro).

Về đồ uống, quán không hướng đến sự cầu kỳ mà tập trung vào sự đa dạng, từ cà phê, trà sữa, nước ép, sinh tố đến các lựa chọn cho trẻ em. Các món được pha chế nhanh, phù hợp với thời điểm quán đông khách, giúp thực khách có đồ uống để thưởng thức trong lúc trò chuyện hoặc chờ đến lượt chụp ảnh.

Giá đồ uống dao động khoảng 35.000-70.000, phù hợp với nhóm khách đi đông hoặc gia đình có trẻ nhỏ.

Dù sở hữu không gian rộng, quán đông vào buổi tối và cuối tuần, đặc biệt trong mùa lễ hội. Do nhu cầu chụp ảnh tăng cao, khách đôi khi phải chờ tới lượt để lấy góc đẹp.

Vì vậy, những ai đi theo nhóm hoặc muốn dành nhiều thời gian ghi hình nên đến sớm để chọn được vị trí thuận tiện, hạn chế việc phải chờ lâu.

Giá tham khảo: 35.000-70.000 VNĐ Địa chỉ: 1/53 ngõ 252 Tây Sơn, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-23h

3. Mood Café

Mood Café nằm ngay giữa con ngõ nhỏ ở Đặng Văn Ngữ, nổi bật với không gian Giáng sinh được trang trí công phu như một “ngôi làng mùa đông thu nhỏ”.

Từ lối vào, thực khách đã bị cuốn hút bởi sắc đỏ - xanh đặc trưng của lễ hội, hàng cờ tam giác treo dọc lối đi và những chiếc đèn vàng lung linh chiếu sáng từng góc nhỏ trong quán.

Lối vào quán nổi bật với cây thông lớn cùng các quả bóng len và nhựa trang trí Noel (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm nhấn của Mood Café là cây thông lớn được trang trí dày đặc với những quả bóng Giáng sinh làm bằng nhựa và len, kẹo que, dây thông rủ từ mái hiên, cùng những chiếc chuông nhỏ và hộp quà được đặt cẩn thận, tạo nên không gian vừa rực rỡ vừa ấm áp.

Nội thất bên trong quán theo tông màu be – nâu chủ đạo, kết hợp ánh sáng vàng dịu nhẹ và sử dụng nhiều vật liệu gỗ, mây tre, mang đến cảm giác vintage (phong cách hoài cổ nhưng).

Mỗi góc trong quán đều được bố trí hợp lý để khách có thể chụp hình dễ dàng, với ánh sáng và bố cục hài hòa, giúp bức ảnh nổi bật và tràn đầy không khí lễ hội.

Các món cà phê pha máy tại quán là điểm nhấn đặc biệt, hương thơm nồng lan tỏa khắp khu phố, khiến thực khách vừa bước vào đã cảm nhận không khí ấm áp (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về đồ uống, Mood Café thiên về các món latte, cappuccino và một số loại bánh ngọt phù hợp để nhâm nhi trong không gian mùa Giáng sinh. Mặc dù menu không quá cầu kỳ, nhưng quán ghi điểm nhờ chất lượng ổn định, hương vị dễ chịu, giá cả hợp lý và phong cách phục vụ thân thiện.

Điều này khiến Mood Café trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhóm bạn muốn tụ tập, cũng như khách đi một mình muốn tìm một không gian yên tĩnh giữa lòng phố nhỏ.

Giá tham khảo: 35.000-65.000 VNĐ Địa chỉ: Ngách 17, ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h30-23h

4. Ciel Coffee

Nằm ngay trong khu vực Đặng Văn Ngữ, Ciel Coffee vốn nổi bật với phong cách tối giản nhưng tinh tế. Vào ngày thường, quán mang dáng vẻ nhẹ nhàng với mảng tường sơn thô mộc, kết hợp hàng cẩm tú cầu rực rỡ trước cửa, tạo cảm giác như một góc nhỏ dịu dàng giữa lòng Hà Nội.

Ciel Coffee gây ấn tượng ngay từ lối vào với cây thông rực rỡ và chú Gấu Bắc Cực khổng lồ, thu hút mọi ánh nhìn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tuy nhiên, vào dịp Giáng sinh, không gian nơi đây biến hóa hoàn toàn: lối vào được phủ kín lá thông, xen kẽ những quả bóng Giáng sinh bằng nhựa và len, dây đèn vàng cùng các chi tiết trang trí tinh xảo, tạo nên bầu không khí lễ hội ấm áp ngay từ bước chân đầu tiên.

Điểm nhấn đặc biệt của quán là cây thông đặt trước cửa, cao vừa tầm và được trang trí dày đặc với đèn vàng, cùng một chú gấu Bắc Cực dễ thương được đặt ngay lối vào, gắn liền với không khí Giáng sinh.

Chú gấu này thu hút sự chú ý của các bé và nhiều gia đình, trở thành một “điểm sống ảo” lý tưởng, đồng thời tạo nên những bức hình vui nhộn, đáng yêu cho khách ghé thăm. Sắc đỏ - xanh chủ đạo kết hợp ánh sáng vàng dịu khiến toàn bộ khu vực vừa rực rỡ, vừa ấm áp, tạo hiệu ứng “điện ảnh” hoàn hảo cho việc chụp ảnh hoặc quay video.

Vào mùa Giáng sinh, quán còn phục vụ món Chocobomb - viên socola được rót sữa nóng lên để tan chảy - rất được yêu thích và thường cháy hàng sớm (Ảnh: Facebook Ciel Coffee).

Về đồ uống, Ciel Coffee phục vụ chủ yếu cà phê cơ bản, cacao và trà sữa. Nổi bật nhất là món Choco Bomb - những viên chocolate đặc biệt được rót sữa nóng lên để tan chảy, vừa hợp không khí Giáng sinh, vừa tạo hiệu ứng đẹp mắt khi quay video hoặc chụp hình. Đây là món được nhiều bạn trẻ tìm đến trải nghiệm, đặc biệt trong dịp lễ hội cuối năm, bởi sự tương tác trực tiếp và hình ảnh sống động mà nó tạo ra.

Tuy nhiên, vào mùa Giáng sinh, Ciel Coffee thường rất đông khách, đặc biệt vào cuối tuần. Nếu muốn có chỗ ngồi thoải mái và góc chụp đẹp, nên đến sớm hoặc ghé vào các ngày trong tuần để tránh phải chờ lâu.

Giá tham khảo: 35.000-60.000 VNĐ Địa chỉ: Ngách 17, ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Hà Nội Giờ mở cửa: 9h-22h

5. DEMO Inn & Ine

Nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội, không khí Giáng sinh trên phố Hàng Cháo những ngày này trở nên đặc biệt rộn ràng. Một tòa nhà phủ kín gấu bông khổng lồ, đèn sáng lấp lánh cùng dây trang trí rực rỡ bất ngờ xuất hiện, khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Nhiều người tưởng đây là một khu trưng bày Noel đặc biệt, nhưng thực chất đó là một quán cà phê được đặt trong tòa nhà cổ sáu tầng, có ba mặt thoáng và sở hữu góc nhìn thẳng ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tòa nhà sáu tầng phủ kín gấu bông khổng lồ và ánh đèn LED rực rỡ, nổi bật giữa phốHàng Cháo (Ảnh: Facebook DEMO Inn & Ine).

Quán gây ấn tượng mạnh nhờ hình ảnh những chú gấu bông khổng lồ leo trèo trên lan can, ôm khung cửa sổ hoặc “ngồi chơi” trên mái hiên. Tất cả được kết hợp cùng rèm đèn LED phủ sáng như trời sao, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa phố, khiến người đi đường không khỏi tò mò dừng lại chụp ảnh.

Bên trong, không gian tiếp tục giữ chủ đề Giáng sinh với phong cách “kẹo ngọt mùa lễ hội”. Trần nhà và các góc trang trí được phủ bởi sắc đỏ - trắng đặc trưng, những chiếc kẹo trang trí, hộp quà mini, cây thông nhỏ được đặt khắp lối đi.

Tông màu ấm cùng ánh đèn vàng nhẹ tạo nên cảm giác vui tươi nhưng vẫn ấm áp, gợi nhớ đến những bộ phim Giáng sinh rực rỡ và lãng mạn.

Khu vực bên trong quán theo phong cách kẹo ngọt Giáng sinh, ấm áp nhưng diện tích có phần hạn chế (Ảnh: Facebook DEMO Inn & Ine).

Tuy nhiên, nhiều khách cho rằng không gian bên trong quán nhỏ hơn so với ấn tượng bên ngoài. Khu vực đón khách và trang trí chủ yếu nằm ở tầng 1 và tầng 2, trong khi các tầng phía trên được sử dụng làm homestay (mô hình lưu trú ngắn ngày cho du khách), nên không mở cửa cho việc tham quan hay chụp ảnh.

Vì vậy, dù khu vực bên ngoài tạo hiệu ứng thị giác mạnh, trải nghiệm bên trong lại có phần hạn chế về diện tích.

Giờ mở cửa: 7h-23h Địa chỉ: 25 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Ảnh: Nguyễn Hà Nam