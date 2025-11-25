Quán bún cá ở Hà Nội bất ngờ lọt danh sách Michelin, chủ tưởng bị lừa đảo (Video: Nguyễn Ngoan - Phạm Hồng Hạnh).

Thành công đến từ việc biến tấu món ăn quê hương

11h30, đứng trong quầy bếp nhỏ xung quanh là những rổ lớn rổ nhỏ chất đầy bún, bánh đa, cá rô, rau cải, chị Nguyễn Thị Tuyền tay thoăn thoắt nhúng bánh đa, chia cá vào từng bát để nhân viên chan nước dùng. Phía bên ngoài, bố chồng chị Tuyền liên tiếp báo đơn: “Một trắng, một đỏ”, “Hai trắng, ba đỏ, đầy đủ”…

Mùi thơm tỏa ra từ nồi nước dùng đang sôi sùng sục, ngào ngạt góc phố trong tiết trời se lạnh dường như càng níu chân thực khách. Lượng khách đổ về kín quán vào giờ cao điểm, khiến trong nhà và 6 dãy bàn bên ngoài không còn một chỗ trống. Năm nhân viên cùng 2 người nhà gần như căng mình phục vụ, không ai ngơi nghỉ một lúc nào.

Chị Tuyền chỉ mất khoảng 30 giây đến gần 1 phút để hoàn thành một bát bún hay bánh đa, song sau gần 2 tiếng, khi lượng cá rô đã tạm hết, chị mới có thể rời quầy một lát.

Chị Tuyền chỉ mất khoảng 30 giây để hoàn thành 1 bát bún/bánh đa.

Nằm trên con phố Hai Bà Trưng tấp nập, quán bún cá, bánh đa cá của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyền (34 tuổi, quê Hưng Yên) những năm gần đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của dân văn phòng và người dân quanh khu vực.

Từ một quán nhỏ mở năm 2018, nơi đây bất ngờ được xướng tên trong danh sách 38 nhà hàng thuộc danh sách tuyển chọn Michelin 2025, trở thành quán bún cá, canh cá đầu tiên ở Hà Nội có mặt trong hệ thống đánh giá ẩm thực danh giá này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Tuyền cho hay, trước đây, vợ chồng chị vốn theo nghề bán bánh mì, bánh mì chảo của bố mẹ chồng đã gây dựng nhiều năm. Năm 2018, sau khi sinh con đầu lòng và ra ở riêng, hai vợ chồng quyết định mở quán canh cá theo công thức của người quen ở Hưng Yên.

Cá tại quán được tẩm ướt theo bí quyết riêng, áp chảo ở lửa lớn, trong mềm, ngoài giòn.

Quán đầu tiên rất nhỏ, diện tích hẹp, không đủ chỗ để nướng cá đúng cách nên chị phải biến tấu bằng cách “áp chảo”. “Công thức gốc của Hưng Yên là nướng cá bằng than hoa. Nhưng quán nhỏ quá, nếu nướng cá thì khói, ngột ngạt, gây ảnh hưởng tới xung quanh nên chúng tôi quyết định chuyển sang áp chảo. Qua thử nghiệm, chúng tôi thấy cá vẫn giữ độ ngọt, giòn bên ngoài, dai bên trong”, chị nhớ lại.

Khâu khó khăn nhất khi mới mở quán với chị Tuyền là việc nhặt xương cá. Cá rô phải luộc lên, tách thịt, rồi nhặt từng cái xương nhỏ. Thời gian đầu làm chưa quen, chị Tuyền cảm thấy rất tốn sức, mỏi mệt. Tuy nhiên, làm lâu dần, chị căn được mức độ chín tới của cá để vừa dễ nhặt xương, vừa đảm bảo cá giữ nguyên miếng, không bị vỡ, thuận tiện cho quá trình áp chảo, khi phục vụ khách cũng đạt về mặt thẩm mỹ.

Quán bún cá của chị Tuyền giá bán từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng/bát.

Theo chị Tuyền, linh hồn của món ăn nằm ở cá và nước dùng. Cá rô đồng nhập từ chùa Hương (Hà Nội), chế biến trong ngày, áp chảo để giữ độ ngọt tự nhiên. Nước dùng ninh hoàn toàn từ xương cá trong 10-12 tiếng, không pha xương lợn hay xương gà để giữ vị thanh.

Vào mùa đông, mỗi ngày hai vợ chồng chị sử dụng khoảng 150kg cá, lượng bánh đa và bún khó tính toán hơn bởi nhu cầu mỗi ngày của khách khác nhau. Quán phục vụ hai lựa chọn bánh đa đỏ - bánh đa trắng hoặc bún. Tuy nhiên, khoảng 70% khách yêu thích bánh đa vì ăn đậm đà hơn.

Quán chị Tuyền đông nhất từ 12h đến 13h hàng ngày.

Nhận danh hiệu danh giá cứ ngỡ bị lừa

Giữa tháng 5/2025, chị Tuyền nhận được thư mời tham dự sự kiện Michelin tại Đà Nẵng. Lúc ấy chị tưởng mình bị lừa đảo.

Người phụ nữ thật thà kể: “Tôi không hề biết đến Michelin. Chị gái tôi nghe kể chuyện thì bảo, Michelin là hãng lốp xe, coi chừng bị lừa. Thời gian này, tôi đọc nhiều thông tin về các vụ lừa đảo nên cũng rất lo lắng. Tôi sợ là mình làm theo hướng dẫn hay kích vào đường link lạ sẽ bị mất tiền nên cũng không để tâm”.

Ít lâu sau, chị Tuyền vào trang mạng xã hội của các câu lạc bộ phở và biết đến giải thưởng Michelin. Một số cửa hàng chia sẻ về lá thư họ nhận được từ ban tổ chức.

Người phụ nữ tìm hiểu và mở bức thư mình được nhận ra thì thấy số điện thoại trùng khớp. Chị bèn liên hệ đến ban tổ chức thì được biết quán có lọt vào danh sách hay không phải đến hôm trao giải mới biết.

Mỗi bát bún/bánh đa ở quán chị Tuyền đầy đủ chả, cá áp chảo, rau xanh và hành lá.

Nghĩ món ăn của mình khó lòng được vinh danh vì suy nghĩ “người Tây thích ăn phở hơn” nên vợ chồng chị Tuyền chần chừ, rồi quyết định không vào Đà Nẵng theo giấy mời.

Buổi sáng ngày công bố danh sách, chị Tuyền đang bận rộn chuẩn bị hàng thì nhận được điện thoại của một vị khách quen gọi đến chúc mừng. Người phụ nữ không tin vào sự thực, hỏi đi hỏi lại. Vị khách khẳng định chắc nịch: “Quán Hiệu Lực canh cá rô Hưng Yên của hai vợ chồng đã lọt danh sách danh giá của Michelin”.

“Hai vợ chồng tôi cứ ngơ ngác hỏi nhau, không tin mình có thể đạt được sự ghi nhận ấy. Chúng tôi vui và xúc động lắm”, chị Tuyền nhớ lại.

Theo nữ chủ quán, sau khi quán lọt danh sách Michelin, lượng khách tăng khoảng 10%, đặc biệt nhiều khách nước ngoài đã ghé quán thưởng thức. Nhiều người xem thông tin trên mạng rồi tìm đến tận nơi khiến chị rất vui.

Chị Tuyền cho biết quán luôn chú trọng nguyên liệu và thái độ phục vụ để giữ chân khách.

Khi phóng viên đề cập đến việc nhiều quán Michelin sau 1-2 năm không duy trì được chất lượng, đã bị loại khỏi danh sách và công việc kinh doanh vì thế cũng ảnh hưởng, chị Tuyền cho biết, bản thân không thấy quá áp lực với danh hiệu của Michelin.

“Chúng tôi chỉ biết cố gắng, chế biến món ăn chuẩn chỉ, đảm bảo vệ sinh, giữ độ ngon như cũ hoặc phải tốt hơn. Chỉ có vậy mới giữ được danh hiệu”, chị nói.

Nhờ quán canh cá, vợ chồng chị Tuyền tích lũy được tài chính riêng, mở thêm một quán nữa ở phố Trần Hưng Đạo do chồng chị đứng bếp. Chị tâm sự: “Nghề này cho tôi nhiều kiến thức, nhiều mối quan hệ, gặp nhiều khách quý. Mỗi ngày đều học được một chút”.

Điều vợ chồng chị Tuyền mong nhất lúc này là muốn mặt bằng quán rộng hơn, để phục vụ được nhiều khách mà không phải đứng chờ.

Quán bún cá của vợ chồng chị Tuyền mở từ sáng đến tối, nhưng đông nhất là buổi trưa. Nhiều khi, khách đến phải xếp hàng chờ đợi vì không còn chỗ ngồi.

Hồng Anh ghé quán thưởng thức bún cá được Michelin vinh danh năm 2025.

Ghé quán một trưa cuối tuần, Hồng Anh (ở Hà Nội) cho biết, cô biết đến quán bún cá nhờ bạn bè giới thiệu và cũng nghe tin quán được chứng nhận Michelin nên quyết định cùng bạn tới ăn thử. Theo Hồng Anh, quán khá đông khách nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình, hỗ trợ cô gửi xe chu đáo.

“Do lượng khách lớn nên thời gian chờ đợi món hơi lâu”, Hồng Anh nói. Quán có các lựa chọn như bún, bánh đa trắng và bánh đa đỏ. Hồng Anh và bạn gọi hai bát bánh đa đỏ, giá 50.000 đồng/bát. Cô nhận xét bát bánh đa đầy đặn, hương vị vừa miệng.

Nữ khách hàng Hồng Nhung (ở xã Đông Anh) cũng lần đầu ghé quán chia sẻ, cô cảm nhận được vị ngọt thanh của canh cá, sợi bánh đa dai không bị bở ăn cùng rau cải càng tăng thêm hương vị. Tuy nhiên, cô cho rằng, giá thành từ 45.000-60.000 đồng/bát hơi cao so với những người trẻ.

Ảnh: Nguyễn Ngoan, Phạm Hồng Hạnh