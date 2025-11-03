Hà Nội: Quán cà phê công trường, khách đến lái máy xúc, xe ben

Tọa lạc trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), một quán cà phê độc đáo đang thu hút sự chú ý nhờ mô hình công trường thu nhỏ.

Khách đến đây không chỉ thưởng thức đồ uống mà còn được hóa thân thành kỹ sư, đội mũ bảo hộ, mặc đồ công trường, trực tiếp điều khiển máy xúc, xe ben, cần cẩu… trên địa hình mô phỏng với cát, dốc và chướng ngại vật đa dạng.

Không gian quán cà phê công trường thu nhỏ tại Hà Nội với bồn cát, địa hình mô phỏng và các xe điều khiển từ xa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1998) - chủ quán, đồng thời từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng - cho biết, ý tưởng hình thành mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê chơi máy xúc của hai anh em từ thuở nhỏ.

“Ngày bé, chúng tôi mê mẩn những chiếc máy xúc đồ chơi. Khi lớn lên, công việc gắn liền với công trình giúp tôi càng hiểu rõ sự thú vị của loại máy này, và tôi nghĩ tại sao không biến điều đó thành một trải nghiệm giải trí cho mọi người?

Thế nên, tôi muốn tạo ra một không gian để cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tìm thấy niềm vui, nơi con trẻ được khám phá, còn người lớn thì được sống lại những ký ức tuổi thơ, tạm rời xa điện thoại và công việc để cười thật thoải mái”, anh Thắng cho hay.

Chủ quán Nguyễn Chiến Thắng (bên phải) đang kiểm tra và sửa chữa xe điều khiển mô hình để khách có trải nghiệm an toàn và trọn vẹn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không gian quán được thiết kế như một khu giải trí mang đậm yếu tố trải nghiệm, mô phỏng công trường thu nhỏ với nhiều loại địa hình đa dạng tạo cảm giác chân thực.

Quán có 11 chiếc máy xúc điều khiển từ xa chất lượng cao được bố trí trong bồn cát đã qua xử lý và vệ sinh kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho người chơi. Toàn bộ máy được nhập trực tiếp từ nhà máy tại Trung Quốc, mỗi chiếc có giá từ 3 đến 7 triệu đồng, nâng tổng mức đầu tư lên khoảng 45 triệu đồng.

Hoạt động chính khi chơi máy xúc là “đào kho báu”, với phần thưởng hấp dẫn như một chỉ vàng và nhiều quà tặng nhỏ khác, khiến trải nghiệm thêm phần thú vị.

Khách hàng dùng máy xúc xúc cát để tìm “kho báu” - những món quà được chôn dưới lớp cát, mang lại trải nghiệm kích thích và gây tò mò (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khách đến quán sẽ được hướng dẫn chi tiết cách vận hành máy, đặc biệt trẻ em dưới 10 tuổi cần có người lớn đi kèm để tránh làm hỏng thiết bị.

“Vì đây là xe điều khiển mô hình, không phải đồ chơi thông thường, nên đôi khi các bạn nhỏ chưa quen sẽ vô tình làm hỏng máy. Điều này cũng dẫn đến chi phí sửa chữa phát sinh, nên trẻ dưới 10 tuổi cần có người lớn đi kèm để đảm bảo an toàn và bảo vệ thiết bị”, anh Thắng nói thêm.

Đặc biệt, quán còn chuẩn bị sẵn mũ và áo công nhân xây dựng để khách mặc khi tham gia trò chơi, mang lại cảm giác “nhập vai” chân thật hơn.

Hình ảnh người chơi trong trang phục công nhân, tự tay điều khiển máy xúc giữa bãi cát mini đã trở thành điểm nhấn thú vị, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội.

Khách hàng đến quán được đội mũ, mặc đồ bảo hộ, hóa kỹ sư trong một ngày trải nghiệm công trình thu nhỏ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về chi phí, giá trải nghiệm máy xúc điều khiển từ xa tại quán được tính 60.000 đồng/giờ (tương đương 1.000 đồng/phút), mức giá được nhiều khách đánh giá là hợp lý so với những gì mô hình mang lại.

Bên cạnh khu vực lái máy xúc, quán còn có không gian tô tượng và khu thư giãn nhỏ, giúp những ai không thích máy móc vẫn có thể tham gia sáng tạo và tận hưởng niềm vui riêng.

Đồ uống tại quán cũng được nhận xét có mức giá “dễ chịu”, dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng, gồm các món quen thuộc như trà chanh, cà phê, nước hoa quả…

Theo anh Thắng, quán tập trung chủ yếu vào trải nghiệm tương tác và vui chơi, nên phần đồ uống được giữ ở mức cơ bản, phù hợp cho khách nghỉ ngơi và trò chuyện sau khi tham gia hoạt động.

Ngoài ra, quán còn có combo gia đình và ưu đãi dành cho nhóm đông, khuyến khích khách đi theo nhóm để có trải nghiệm vui và gắn kết hơn. Quán mở cửa từ 8h sáng đến 22h30 hằng ngày, trong đó, thời điểm đông khách nhất là vào buổi tối và các ngày cuối tuần.

Nhờ cách kết hợp khéo léo giữa giải trí, trải nghiệm và tương tác, mô hình nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới mẻ cho cả trẻ em lẫn người lớn ngay giữa lòng Hà Nội.

Đỗ Quang Trung (SN 2005), sống gần khu vực quán, cho biết anh biết đến mô hình này qua Facebook và thường ghé quán 3-4 lần mỗi tuần. “Tôi thấy mô hình này rất mới lạ nên còn rủ bạn bè ra chơi cùng.

Hồi bé tôi mê xe công trình nhưng chỉ được chơi đồ chơi nhựa đơn giản, còn ở đây được điều khiển xe mô phỏng y như thật. Cảm giác như quay lại ngày bé. Hơn nữa, đồ uống ở đây khá rẻ nên mọi người có thể thoải mái ngồi chơi lâu”, anh Trung chia sẻ.

Khánh Ngọc (SN 2005) chia sẻ cô được bạn rủ đến quán lần đầu và sau đó trở thành khách quen. “Là con gái nên ban đầu tôi thấy trò này hơi mới mẻ, không nghĩ mình sẽ thích. Nhưng sau khi làm quen, cách chơi khiến tôi cảm thấy rất thú vị, gần như gây nghiện, và tôi còn rủ thêm bạn bè đến trải nghiệm. Học gần đây nên ghé quán cũng khá tiện”, Ngọc nói.

Nguyễn Hân, một khách hàng trẻ thích thú trải nghiệm sau khi được chủ quán hướng dẫn cách vận hành máy xúc và máy cẩu mô hình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nguyễn Hân (SN 2006), một khách hàng trẻ biết đến quán qua TikTok, chia sẻ: “Trò chơi ở đây khá thú vị, nhất là cảm giác được mặc đồ bảo hộ và tự tay điều khiển xe xúc. Phần trang phục được quán chuẩn bị miễn phí nên ai cũng có thể thử.

Dù khu vực chơi nhỏ hơn tôi tưởng tượng một chút, nhưng việc xúc cát và tìm kho báu lại rất vui, khiến tôi tò mò và muốn quay lại trải nghiệm thêm”.

Không chỉ Nguyễn Hân, một số khách hàng khác cũng nhận xét khu vực chơi hơi nhỏ so với tưởng tượng. Chủ quán, anh Nguyễn Chiến Thắng, lý giải rằng hiện tại không gian quán vẫn còn hạn chế bởi đây mới là mô hình thử nghiệm, nhằm đánh giá phản ứng của khách hàng.

“Nếu nhận được tín hiệu tích cực, tôi sẽ mở rộng không gian lên khoảng 200-300m2 và bổ sung các hoạt động mới như trường đua mô hình hay khu chụp hình khủng long để tăng tính hấp dẫn”, anh Thắng nói.

Không chỉ tại Hà Nội, anh trai của anh Thắng cũng đã mở một mô hình quán tương tự tại TPHCM, kết hợp quầy bar và công viên, tạo thành khu giải trí rộng lớn.

Giờ mở cửa: 8h-22h30 Giá tham khảo: 25.000-30.000 VNĐ Địa chỉ: Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Ảnh: Nguyễn Hà Nam