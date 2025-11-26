Nhà hàng Hàn Quốc từ chối phục vụ "người cô đơn" gây phẫn nộ

Tờ Korea Times đưa tin, một tấm biển trước quán mì ở thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam (miền nam Hàn Quốc) đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, sau khi một cư dân mạng ghé quán và đăng tải hình ảnh vào ngày 17/11.

Thông báo này đưa ra bốn “lựa chọn” dành cho khách đi một mình: Trả tiền cho hai phần ăn, ăn hai phần, gọi một người bạn hoặc lần sau hãy quay lại cùng vợ.

Bảng thông báo gây tranh cãi của nhà hàng (Ảnh: Korea Times/Threads).

Kèm theo đó là dòng chữ mỉa mai: “Chúng tôi không bán nỗi cô đơn. Vui lòng đừng đến một mình”.

Thông điệp này nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và tạo ra cuộc tranh luận gay gắt. Phần lớn ý kiến chỉ trích thái độ của nhà hàng, cho rằng cách nhìn nhận của chủ quán “lỗi thời”, “không tôn trọng khách hàng”, thậm chí “đồng nhất việc đi ăn một mình với cô đơn”.

Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng chủ quán có quyền tự lựa chọn mô hình kinh doanh nếu sẵn sàng đối mặt rủi ro doanh thu.

Theo South China Morning Post, đây không phải lần đầu tiên các nhà hàng tại Hàn Quốc bị tố phân biệt đối xử với khách ăn một mình (nhóm khách được gọi là "honbap").

Tháng 7 vừa qua, một thực khách đi một mình ở Yeosu bị nhân viên hối thúc “ăn nhanh vì sắp có đông khách”, dù cô đã gọi hai phần ăn. Đầu năm nay, một quán khác gây chú ý khi cấm khách đi một mình xem mạng xã hội trong lúc ăn.

Hiện tượng này diễn ra trong bối cảnh số hộ độc thân tại Hàn Quốc tăng mạnh. Riêng ở Seoul, tỷ lệ hộ chỉ có một người đã tăng từ 29,5% năm 2015 lên 39,3% năm 2023. Hơn 42% người Hàn ăn tối thiểu một bữa một mình mỗi ngày.

Một thực khách đi ăn một mình (Ảnh minh họa: SCMP).

Giáo sư Gi-Wook Shin (Đại học Stanford) nhận định Hàn Quốc cần nhìn nhận và xử lý thiên kiến đối với người độc thân một cách có hệ thống và toàn diện.

Trái ngược với xu hướng trên, nhiều nhà hàng tại Trung Quốc, Nhật Bản... lại tích cực thu hút khách lẻ bằng các suất ăn dành riêng cho một người.

Các chuyên gia cho biết nước này đang hưởng lợi từ “nền kinh tế độc thân”, bao phủ nhiều lĩnh vực từ ẩm thực, bất động sản đến giáo dục và đồ gia dụng, hướng đến nhóm người sống một mình đang ngày càng đông.