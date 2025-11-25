Nắng vàng như rót mật trong ánh hoàng hôn những ngày đầu đông ở Hà Nội

Hà Nội những ngày cuối tháng 11 đang bước vào quãng thời gian đẹp nhất của giai đoạn chuyển giao từ cuối thu sang mùa đông. Thành phố như được phủ lên một tấm áo dịu dàng với bầu trời trong vắt và những tia nắng vàng rực rỡ mỗi khi chiều buông (Ảnh: Hải Long).

Thời tiết đẹp đến nao lòng tạo nên điều kiện lý tưởng để người dân và du khách dạo bước, tận hưởng không khí trong trẻo và lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân và du khách tìm đến những địa điểm lý tưởng như Lăng Bác, hồ Gươm, Nhà thờ Lớn… để ghi lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất trong ánh nắng chiều vàng ươm như mật ong (Ảnh: Mạnh Quân - Hải Long).

Trên khắp các con phố, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, tạo nên những vệt sáng mỏng manh mà ấm áp (Ảnh: Mạnh Quân).

Nắng cuối chiều vàng óng ánh, nhẹ nhàng phả xuống mặt Hồ Tây, khiến mặt nước như khoác lên một lớp lụa ánh vàng mềm mại (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên triền đê Ngọc Thụy, những vạt nắng cuối ngày trải dài như dát một lớp mật ong óng ả lên mặt đất (Ảnh: Mạnh Quân).

Ánh sáng mềm mại ấy khiến mọi cảnh vật trở nên thơ hơn, trầm lắng hơn, và cũng đủ sức níu chân bất kỳ ai ngang qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi hoàng hôn dần buông xuống, ray đường sắt trên cầu Long Biên như được phủ một lớp nhũ vàng ruộm (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặt trời vàng ruộm, nằm trọn lên đỉnh nhịp cầu trăm tuổi (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyến tàu cuối chiều trên cầu Long Biên hòa trong ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín mặt nước sông Hồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặt nước hồ Tây phủ một màu vàng cam mềm mại, khiến cả không gian như lắng lại trong vẻ đẹp yên bình (Ảnh: Hải Long).

Đường Thanh Niên trở thành địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ và người yêu nhiếp ảnh tìm đến, lưu lại những khung hình hoàng hôn đẹp nhất trong năm (Ảnh: Hải Long).