Quán bánh chuối gây tranh cãi ở Hà Nội, chưa tới giờ bán, khách vẫn cố chờ

Quán bánh chuối gây tranh cãi vì thái độ chủ quán “chảnh”?

Trong những ngày qua, trên một diễn đàn về ẩm thực, chia sẻ của một vị khách nhận được sự quan tâm từ cộng đồng liên quan tới trải nghiệm của người này tại quán bánh chuối có tiếng ở Thủ đô.

Vị khách cho biết đã rơi vào tình huống "tức phát khóc" khi đặt mua bánh chuối tại cửa tiệm. Chia sẻ những dòng tin nhắn của mình với chủ quán để đặt hàng, vị khách cho rằng bản thân mình có thái độ tha thiết muốn mua, nhưng nhận về câu trả lời thiếu thiện cảm, gây thất vọng.

Cụ thể, trong một đơn đặt hàng, vị khách liệt kê các món cần mua như "15 bánh chuối to, 5 set chuối chiên, 5 bánh khoai, 3 set khoai thanh và 2 bánh ngô". Tuy nhiên, chủ quán đã từ chối với lý do không bán hàng vào ngày chủ nhật.

"Chủ nhật không bán hàng thì làm kiểu gì. Tự nhiên phi ra quán dọn đồ ra rán bánh cho em xong đi về à", chủ quán nhắn lại khách.

Khách công khai đoạn tin nhắn đặt hàng với chủ quán (Ảnh: K.T.).

Tương tự, ở đơn đặt hàng tiếp theo, khách cũng không thể mua bởi chủ quán cho biết, một số món phải đúng khung giờ mới phục vụ.

"Bánh cay sau 13h mới có. Chuối chiên, bánh khoai sau 12h mới có", chủ quán nhắn tin phản hồi. Sau hai lần liên tiếp, vị khách thấy khó chịu bởi liên tục bị từ chối.

Bài viết chia sẻ trải nghiệm của khách nhận về lượng tương tác cao, nhưng gặp không ít ý kiến trái chiều.

Bên cạnh nhận xét cho rằng cách trả lời của chủ quán chưa khéo léo, không ít người nhận định, bản thân vị khách cũng nên xem lại. Lý do ở chỗ, cửa tiệm có ghi rõ những ngày bán hàng và ngày không kinh doanh. Nếu khách đặt vào chủ nhật và bị từ chối cũng là điều dễ hiểu.

"Mặc dù vậy, kinh doanh ăn uống dịch vụ là ngành nghề cần sự khéo léo, quan tâm tới nhu cầu của khách. Nếu thái độ phục vụ không tốt, quán có thể mất lượng khách lớn cho dù trước đó họ có thể là khách quen", tài khoản Hoàng My nhận xét.

Theo tìm hiểu, quán bánh chuối nơi vị khách nhắc tới ở trên nằm trên phố Cao Đạt thuộc phường Cầu Dền (Hà Nội). Khi phóng viên Dân trí gọi điện liên hệ, chủ quán từ chối trả lời những câu hỏi liên quan.

Được biết trước đó, quán ăn này từng bị nhiều khách hàng phản ánh về việc chủ quán thiếu thân thiện, chưa thực sự niềm nở với người tới mua hàng.

Chủ quán liên tục rán bánh trong hai chiếc chảo lớn để kịp giao cho khách (Ảnh: Nam Việt).

Quán chưa tới giờ mở cửa, khách đã đứng xếp hàng chờ

11h30 ngày 24/11 phóng viên Dân trí có mặt tại quán bánh chuối trên để ghi nhận. Thời điểm này cơ sở vẫn chưa mở cửa kinh doanh, tuy nhiên đã có khách ngồi chờ trước cửa quán để mua hàng.

Ngoài biển hiệu, quán đặt một tấm bảng ghi rõ thời gian bán hàng lúc 12h hàng ngày, nghỉ chủ nhật. Bên cạnh tấm bảng có dán kèm tờ giấy thông báo với nội dung đặc biệt, thu hút sự chú ý: "Người rán bánh ngồi cạnh chảo nóng và khuôn mặt nhăn do cơ địa chứ không hề có thái độ gì, mong thực khách bỏ qua”.

Trước quán có dựng một tấm biến thông báo về thời gian mở cửa và một số món ăn bán trong ngày (Ảnh: Huy Hoàng).

Bên trong cửa hàng có 4 người phụ nữ gồm cả chủ quán và nhân viên, đang tất bật sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị các mặt hàng. Phía ngoài, hai chảo dầu lớn được đặt ngay trước cửa để chiên bánh. Không gian quán đơn giản, mọi thao tác chế biến đều diễn ra trước mặt khách, dễ quan sát.

Khi chủ quán đang canh chảo, đợi dầu sôi để cho bánh vào rán, bên ngoài cửa tiệm nhiều khách đã xuất hiện. Họ được thông báo phải chờ 15-20 phút mới có hàng.

“12h mới bắt đầu bán, khách đến sớm thì phải chờ một lúc nhé”, vị chủ quán nói vọng ra.

Trong vai khách mua bánh, phóng viên ghi nhận tại thời điểm tiếp cận, chủ quán không tỏ thái độ khó chịu, ngược lại giải thích rõ ràng về thời gian chờ, các loại bánh đang bán và giá từng món.

Khoảng 10 phút sau khi mở bán, lượng khách đổ đến ngày một đông. Dù thời tiết nắng, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để mua cho bằng được những chiếc bánh nóng giòn.

Dù mới mở hàng 10 phút, nhưng quán đã đón lượng lớn khách xếp hàng chờ mua bánh (Ảnh: Nam Việt).

Chị Linh, một vị khách sống tại đường Trần Khát Chân cho biết đã đến quán sau khi đọc những tranh luận về tờ giấy được lan truyền trên mạng. Vị khách muốn vừa thưởng thức các loại bánh và cũng muốn trải nghiệm thực tế thái độ của chủ quán ra sao.

“Tôi đến sớm, quán chưa mở cửa nên có báo phải chờ một lúc mới có bánh. Nhân viên đưa ghế cho tôi ngồi trong lúc chờ đợi, chào hỏi lịch sự, phục vụ theo thứ tự rõ ràng”, khách nói.

Qua quan sát ban đầu, vị khách nhận xét quán sạch sẽ, nguyên liệu tươi, dầu ăn hoàn toàn mới, không dùng dầu cũ nên tạo cảm giác an tâm. Vì là lần đầu ăn nên khách này chưa đánh giá về hương vị.

Một vị khách lâu năm cũng chia sẻ rằng dù từng nghe về “phốt” thái độ nhưng bản thân chị chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự. Chị vẫn đến ăn thường xuyên vì bánh ngon và hợp khẩu vị.

Theo nữ nhân viên, quán hiện phục vụ đa dạng các món bánh và đồ ăn vặt với mức giá dao động từ 10.000 đến 100.000 đồng mỗi phần.

“Món ăn bán chạy nhất tại quán là bánh chuối, chuối viên, bánh khoai, bánh ngô, với giá 10.000 đồng/bánh”, nữ nhân viên cho hay.

Bên cạnh đó, quán còn có các món như sake chiên, nấm chiên, chân gà ngâm sả tắc, bánh rán mặn, quẩy và bánh rán cay, đáp ứng nhu cầu phong phú của khách.

Chuối viên, bánh chuối, bánh ngô, bánh khoai là những mặt hàng bán chạy tại quán (Ảnh: Huy Hoàng).

Nhân viên cho biết lượng khách đến mua trực tiếp mỗi ngày rất đông, trong khi đơn đặt online cũng nhiều không kém. “Vào khung giờ cao điểm, khách xếp hàng chờ đến 30 phút để lấy đồ là chuyện bình thường”, cô nói.

Do phải tập trung phục vụ khách tại chỗ, đôi khi quán không kịp kiểm tra hết tin nhắn hay cuộc gọi đặt đơn. Tuy vậy, cô khẳng định quán luôn cố gắng linh hoạt và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách: Chỉ cần khách đặt, dù chỉ một chiếc bánh, quán vẫn sẽ ship nếu tìm được tài xế nhận đơn.

Phóng viên gọi ba loại bánh bán chạy của quán gồm bánh chuối, bánh ngô và bánh khoai sợi. Trải nghiệm cá nhân cho thấy các món bánh có độ ngọt vừa phải, lớp vỏ giòn, phần nhân mềm ẩm.

Tuy nhiên, hương vị nhìn chung không quá khác biệt so với nhiều quán bánh chuối khác, chưa tạo được cảm giác thật sự nổi bật.