Chi trăm triệu đồng làm tuyết nhân tạo, quán cà phê Hà Nội chật kín khách

Quán cà phê Hà Nội chi 250 triệu đồng trang trí Noel kiểu Nhật hút khách (Video: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh).

Trong không khí se lạnh cuối tháng 11, một quán cà phê trong ngõ Trung Tiền đã rực rỡ sắc màu Giáng sinh. Thay vì chọn phong cách trang trí phương Tây quen thuộc, nơi đây gây chú ý nhờ không gian lấy cảm hứng từ Nhật Bản, tái hiện những góc phố nhỏ tại Osaka.

Không gian càng trở nên đặc biệt khi tuyết nhân tạo rơi xuống. Các bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng chờ những bông tuyết trắng rơi, tạo nên những khoảnh khắc “mùa đông Nhật Bản” ngay giữa lòng Thủ đô.

Theo chủ quán Nguyễn Trường Tụng, toàn bộ ý tưởng và khâu trang trí Giáng sinh năm nay đều do anh trực tiếp thực hiện. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, anh phát triển phong cách tối giản lấy cảm hứng từ một con phố nhỏ ở Nhật Bản mà anh tình cờ thấy trên Pinterest. Hình ảnh tuyết phủ lên những cửa tiệm gỗ mộc mạc mang đến cho anh cảm giác ấm áp, gợi không khí mùa đông Nhật Bản giữa mùa lễ.

Năm nay, quán sử dụng hai máy phun tuyết công suất lớn với dung dịch tạo bọt tạm thời, bám nhẹ và tan nhanh, an toàn khi di chuyển và phù hợp cho việc ghi hình. Hệ thống đèn hỗ trợ chụp ảnh cũng được bố trí để giúp khách bắt trọn hiệu ứng tuyết rơi rõ nét.

“Tôi muốn giữ tinh thần Giáng sinh qua phong cách Nhật tối giản. Tối giản không phải làm ít, mà là chọn đúng chi tiết để tạo điểm nhấn”, anh chia sẻ.

Bàn Thị Thơm (SN 2005, Thanh Xuân) quyết định thử trải nghiệm chụp ảnh dưới tuyết tại quán. “Mình đã tìm hiểu qua rất nhiều quán, hầu hết đều giống nhau, chỉ có cây thông, hộp quà hay gấu bông. Nhưng khi bước vào quán này, ngay lập tức cảm nhận được phong cách Nhật Bản rất mới mẻ, khác hẳn”, cô nói.

Cô nhận xét, quán có không gian rộng rãi với nhiều góc check-in đa dạng, giúp việc chọn background (phông nền) không còn phải chen chúc hay lo lắng.

Nguyễn Thị Nga (áo xanh, SN 2004) cùng bạn từ Sóc Sơn, di chuyển gần 30km để đến quán. Cô biết đến địa chỉ này trên Facebook và lập tức rủ nhóm đi check-in. Khi đến nơi, quán đông kín khách, ai nấy đều chuẩn bị trang phục, trang điểm chỉn chu để chụp hình.

Ban đầu, Nga khá lo lắng vì từng đến một số quán cà phê đông khách, phải chen chúc, đôi khi mất đồ và khó di chuyển. May mắn, quán rộng rãi nên không xảy ra tình trạng đó. Dù phải xếp hàng chờ khoảnh khắc tuyết rơi, cô vẫn hài lòng: “Mọi người xếp hàng rất văn minh, không chen lấn, nên trải nghiệm vẫn rất thoải mái”.

Lần đầu đến quán, Nguyễn Thị Thu Trang (SN 2005) ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian như bước ra từ truyện tranh, đậm chất văn hóa Nhật Bản - điều mà cô vốn rất yêu thích.

“Tôi rất thích văn hóa Nhật Bản, cảm giác như đang bước vào một con phố mùa đông trong truyện tranh, phải check-in ngay thôi. Quán còn bố trí nhiều góc chụp với đèn chiếu tạo hiệu ứng lung linh, nhất là vào buổi tối khi tuyết trắng rơi”, cô nói.

Thu Trang cũng chia sẻ mẹo chụp ảnh: “Nếu chụp với tuyết, nên chọn trang phục tươi sáng, nổi bật trên nền trắng để bức hình thêm ấn tượng”.

Không chỉ khu vực tuyết nhân tạo, quán còn có nhiều không gian trải nghiệm khác nhau, được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau để khách tha hồ lựa chọn.

Từ ban công, hồ bơi đến các tiểu cảnh ngoài trời, mỗi khu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với ánh sáng, phụ kiện và bố trí hợp lý, giúp khách dễ dàng chọn góc chụp ưng ý mà không phải chen chúc. Không gian rộng rãi và đa dạng này mang đến trải nghiệm phong phú, vừa thư giãn vừa phù hợp để check-in sống ảo.

Quán có ba tầng trong khu biệt thự rộng 3.500m2, bao gồm nhiều khu trải nghiệm như sân ngoài trời, ban công, bể bơi và không gian trong nhà.

Năm nay, lượng khách tăng mạnh, trung bình mỗi ngày khoảng 600-700 người, trong khi những ngày cao điểm có thể lên tới 1.000-1.200 khách. Có thời điểm, quán phải tạm ngừng nhận bàn để tránh quá tải.

Đào Hải Yến (SN 2007) chọn khu vực trang trí Giáng sinh với cây thông lớn để check-in.

Cô chia sẻ: “Mình cảm thấy ấn tượng với quán vì không phải trả phí khi chụp bằng máy cơ, trong khi nhiều quán khác dù đẹp nhưng vẫn tính tiền, khiến mình phải cân nhắc trước khi đến chụp hình. Không gian rộng rãi, từng chi tiết trang trí đều được chăm chút kỹ, mình có thể thử nhiều góc chụp khác nhau”.

Tâm Lan (SN 2008) cùng bạn trai đến quán để chụp những bức ảnh kỷ niệm. Dù từng ghé vào dịp Giáng sinh năm ngoái, cô nhận thấy không gian trang trí năm nay khác hẳn so với trước, tạo cảm giác như đang lạc vào một lễ hội mùa đông đúng nghĩa.

“Năm ngoái mình cũng chụp một bộ ảnh tại quán, nên khá lo lắng không biết trang trí năm nay có giống hay không, vì nhiều quán thường dùng lại đồ cũ, nhìn không khác biệt. Nhưng khi bước vào, mình thực sự bất ngờ trước sự chỉn chu và mới mẻ của mọi chi tiết”, Tâm Lan nói.

Anh cũng tiết lộ, chi phí thực hiện cho mùa Giáng sinh năm nay vào khoảng gần 250 triệu đồng, bao gồm cây thông, phụ kiện, gấu bông, mô hình lò sưởi, đèn công suất lớn và chỉnh sửa bối cảnh sân ngoài trời theo phong cách Nhật Bản.

“Con số đầu tư này tương đương năm ngoái, nhưng toàn bộ thiết kế đã được thay đổi 100% để tránh trùng lặp, đặc biệt là các góc chụp mô phỏng phố gỗ Nhật và khu vực tuyết rơi”, anh Tụng nói thêm.

Dù đầu tư lớn, quán không thu phí chụp ảnh. “Khách chỉ cần gọi một đồ uống cũng đã là lời cảm ơn,” anh Tụng chia sẻ. Giá đồ uống tại quán dao động từ 55.000-70.000 đồng, trong khi bánh ngọt khoảng 55.000 đồng.

Ngoài ra, quán còn phục vụ các món ăn nhẹ khác. Mức giá này được nhiều thực khách đánh giá là “mềm”, phù hợp cho những ai muốn đến chụp ảnh mà không tốn quá nhiều chi phí. Nhiều khách cho biết điều này giúp trải nghiệm tại quán trở nên thoải mái và dễ chịu hơn, không chỉ để thưởng thức đồ uống mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Đa số khách là các bạn trẻ và nhóm bạn, bên cạnh đó nhiều gia đình cũng đưa con đến trải nghiệm tuyết lần đầu tiên trong đời. Hệ thống tuyết nhân tạo của quán được phun nhiều lần trong ngày, giúp khách kịp bắt trọn khoảnh khắc “mùa đông Nhật Bản”.

Từ thứ 2 đến thứ 6, tuyết rơi 8 lần/ngày vào các khung giờ: 10h, 11h, 16h, 17h, 19h, 20h, 21h và 22h. Cuối tuần, số lần phun tuyết tăng lên 10 lần/ngày, từ 10h đến 22h, giúp khách dễ dàng trải nghiệm và chụp ảnh tại nhiều thời điểm trong ngày.

Không chỉ các khu vực có tuyết nhân tạo, nhiều quán cà phê khác cũng đầu tư trang trí Giáng sinh công phu, từ mô hình tuyết rơi đến những góc chụp sáng tạo, trở thành điểm check-in hấp dẫn.

Khu tổ hợp Block D6 Trung Tự, vốn là nơi tụ tập, mua sắm và thưởng thức cà phê của giới trẻ, nay càng nhộn nhịp với không gian lễ hội rực rỡ, thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm và lưu lại những bức hình đẹp.

Được biết, các quán cà phê tại khu tổ hợp Trung Tự bắt đầu chuẩn bị trang trí Giáng sinh từ đầu tháng 11. Anh Vũ Lê Tuấn Nam, quản lý một quán trong tổ hợp, cho biết việc trang trí năm nay mất khoảng một tuần, với nhiều góc chụp đẹp dành cho khách. Một số đồ trang trí được tận dụng từ mùa trước, nhưng phần lớn là mua mới.

Theo anh Nam, sau khi hoàn thiện, lượng khách đến quán tăng rõ rệt, gấp 2-3 lần so với bình thường, đặc biệt vào cuối tuần, với khoảng 400-500 lượt khách mỗi ngày. Quán có cả không gian bên trong và ngoài trời, nhưng khách thường thích check-in ở khu vực ngoài trời hơn.

Do lượng khách khá đông, anh Nam khuyến cáo mọi người tự bảo quản tài sản cá nhân để tránh thất lạc hay bỏ quên đồ trong lúc chụp ảnh.

Anh cũng nhấn mạnh khách hàng nên giữ trật tự khi di chuyển và chụp hình, bởi quán nằm trong ngõ nhỏ, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam