Quán nướng ở Hà Nội có chú chó xấu lạ, chủ lo "vỡ trận" vì đông khách

Chú chó "xấu lạ" bất ngờ gây sốt, chủ quán ngỡ ngàng

Những ngày qua, khi một tựa game Việt mang tên "Brother Hai’s Pho Restaurant" (tạm dịch: Tiệm phở của anh Hai) gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội, một quán nướng nhỏ nằm ở ngõ Thịnh Quang thuộc phường Đống Đa (Hà Nội) cũng nhận được sự chú ý đặc biệt.

Nguyên nhân xuất phát từ chú chó của quán thịt nướng được nhận xét có ngoại hình giống với nhân vật "Cậu Vàng" xuất hiện trong trò chơi.

Chú chó tên Tam hiện gây chú ý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Xuân Minh, chủ quán thịt nướng cho biết, khi vô tình xem bài đăng về tựa game Việt đang gây sốt, thấy mặt "Cậu Vàng" trong game giống với chú chó cưng mà gia đình đang nuôi, anh thử đăng tải một hình ảnh bình luận cho vui.

Không ngờ sau đó, hình ảnh được chia sẻ rầm rộ khiến chú chó của gia đình thịt nướng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Được biết, chú chó của chủ tiệm thịt nướng có tên gọi thân mật là Tam, thuộc giống chó sục bò (Bull Terrier). Chú chó Tam là giống cái, hơn 4 tuổi, nặng 22kg, được gia đình nuôi dưỡng từ nhỏ.

Tam thích được tương tác và thường đi xin ăn ké đồ của khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lúc đầu mới nuôi Tam, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến nhận xét về ngoại hình của nó. Người thì bảo Tam giống con lừa với gương mặt dài, tai vểnh, người khác lại nói trông không khác gì con dê. Nhưng khi đã tiếp xúc với Tam, hầu như ai cũng thích bởi con vật tính tình thân thiện, đáng yêu", chủ quán thịt nướng nhận xét.

Theo quan sát của anh Minh, chú chó Tam có khả năng giao tiếp tốt với khách. Khi còn nhỏ, con vật chỉ ăn cơm. Nhưng lúc lớn lên, nó thường xuyên chạy tới bàn của khách, chờ được gọi ăn.

"Tam rất biết chiều lòng khách. Ai gọi cũng chạy ra nên thích được khách tặng cho vài miếng đồ nướng", chủ quán chia sẻ.

Chủ quán lo khách quá tải sẽ không kịp phục vụ

Quán thịt nướng của gia đình anh Minh hoạt động hơn 3 năm, phục vụ ở khung giờ từ 18h tới khoảng 0h mỗi ngày. Các món chủ đạo gồm các loại thịt lợn được tẩm ướp theo công thức gia truyền. Ngoài ra, quán còn có bánh mì nướng, đồ ăn vặt và một số món lẩu.

Lượng khách của quán tăng nhanh nhờ chú chó Tam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi hình ảnh về chú chó Tam được nhiều người biết tới, anh Minh thừa nhận quán cũng được thực khách quan tâm hơn. Quán nằm trong ngõ, từ trước tới nay vẫn phục vụ theo phong cách gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, chủ quán cho biết, nếu thời gian tới cửa tiệm quá tải lượng khách, cơ sở kinh doanh sẽ phải tuyển thêm người. Hiện quán không nhận đặt trước bàn vì lượng khách đông hơn thường lệ.

"Chúng tôi rất vui vì thực khách yêu quý Tam, nhưng cũng chỉ mong mọi người tới đây có thái độ văn minh, vui vẻ", chủ quán bộc bạch.

Trước đó, một số hàng quán ở Việt Nam cũng được nhiều người biết tới nhờ hiệu ứng từ những "nhân vật đặc biệt".

Chú chó tại quán ăn ở TPHCM tới tận bàn xin ăn (Ảnh: Instagram nhân vật).

Năm 2024, một quán nem nướng ở TPHCM bỗng gây sốt, thu hút lượng khách lớn tới trải nghiệm, bởi có sự xuất hiện của 2 chú chó corgi. Theo hình ảnh chia sẻ của nhiều thực khách, họ muốn tới đây cũng vì một phần thích chơi đùa, tương tác cùng con vật.

Được biết, quán nem nướng vốn kinh doanh nhiều năm, nhưng chỉ nhận về sự chú ý đặc biệt khi có 2 chú chó xuất hiện. Quán mở cửa đón khách từ 11h tới 21h30 hàng ngày. Trong khi đó, 2 chú chó thường có mặt từ 16h tới khoảng 21h. Đây cũng là thời điểm quán đông khách nhất trong ngày.