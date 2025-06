Gái xinh, trai đẹp "lên đồ", làm tóc, móng tiền triệu đi gặp G-Dragon

Chiều 21/6, chỉ vài tiếng trước concert, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) không chỉ nóng lên bởi âm nhạc, mà còn trở thành “sàn diễn ngoài trời” đúng nghĩa, khi hàng nghìn người hâm mộ đang đổ về đây trong những bộ trang phục cá tính, mang đậm dấu ấn thời trang của thần tượng.

Từ khăn turban, mũ lưỡi trai, kính râm cho đến những bộ móng cầu kỳ hay phụ kiện “lạ và chất”, người hâm mộ không chỉ đến để nghe nhạc mà còn để thể hiện tinh thần “fashion icon” (biểu tượng thời trang) đúng chuẩn G-Dragon.

Giữa dòng người đổ về sân Mỹ Đình, Hồng Hạnh (bên phải, SN 1998) và Phương (SN 1998) thu hút mọi ánh nhìn với trang phục rực rỡ, cá tính và không ngại nổi bật. Hồng Hạnh cho biết cô đã tự tay đính 150 bông hoa hồng và khoảng 3.000 viên đá lên bộ đồ màu hồng của mình – bộ trang phục mà cô đã chuẩn bị từ hơn một tháng trước. Bộ còn lại, cô tận dụng đồ sẵn có ở nhà, tổng chi phí cho cả hai bộ chưa đến 500.000 đồng.

“Chúng mình còn đội tóc giả cho giống G-Dragon và CL (nữ ca sĩ cũng góp mặt trong đêm nhạc). Hào hứng và... nóng! Không biết có nổi nhất không nhưng chắc chắn là top 1… nóng nhất ở đây rồi", Hạnh hào hứng nói.

TikToker Hoa Xù sở hữu hơn 50.000 lượt theo dõi gây chú ý tại khu vực sân Mỹ Đình với mái tóc xoăn hippie độc đáo và phong cách thể thao cá tính. Cô cho biết đã dậy từ sớm để makeup, làm tóc và quay clip chuẩn bị cho sự kiện.

Giới trẻ lên đồ cá tính đón G-Dragon (Video: Lê Phương Anh - Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ dừng lại ở khăn turban hay áo khoác dạ, nhiều người hâm mộ G‑Dragon còn “lên đồ” với đủ phong cách từ gợi cảm đến cá tính khi đến sân Mỹ Đình. Tố Ngân (Hà Nội) chọn phong cách nổi bật với áo da beo cá tính, phối cùng chân váy ngắn.

Cô chia sẻ, đã chuẩn bị trang phục này từ hơn một tuần trước vì muốn thể hiện tinh thần “chất chơi” và thời trang đúng chuẩn thần tượng Hàn Quốc. “Lần đầu tiên em được đi xem G‑Dragon biểu diễn, nên phải mặc sao cho xứng đáng với thần tượng”, Ngân nói.

Thảo Linh (áo đỏ, SN 2002) di chuyển từ Thái Bình đến Hà Nội từ sớm, thuê khách sạn gần sân vận động để tiện chuẩn bị. Riêng chi phí làm tóc, trang điểm đã tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng. Để đảm bảo vừa cá tính vừa thoải mái, cô chọn áo crop-top kết hợp quần ống suông, giúp dễ “quẩy” trong không khí sôi động mà không bị nóng nực giữa thời tiết mùa hè.

“Em hâm mộ anh G-Dragon từ lâu nên lần này phải chuẩn bị chỉn chu nhất có thể. Được thấy anh ấy biểu diễn trực tiếp sau nhiều năm chờ đợi là giấc mơ thành hiện thực”, Linh chia sẻ.

Với những bộ trang phục đơn giản, người hâm mộ thường áp dụng cách phối phụ kiện theo phong cách “layer”, chồng nhiều lớp phụ kiện như mũ, kính mắt, vòng tay, khuyên tai, khăn turban… để tạo hiệu ứng thời trang nổi bật.

Phương Thảo (SN 1996) mang theo gậy phát sáng có họa tiết hoa cúc khuyết - biểu tượng gắn liền với thương hiệu thời trang Peaceminusone do chính G-Dragon sáng lập. Cô lựa chọn áo phông đơn giản, quàng khăn, tạo tổng thể mang hơi hướng phong cách đường phố Hàn Quốc.

“Phong cách của anh Long (tên gọi thân mật của người hâm mộ gọi G-Dragon) là phối kiểu gì cũng thành chất, nên em muốn thử phối nhiều lớp trang phục như ảnh, càng nổi càng tốt”, Thảo chia sẻ.

Trần Văn Đạt (bên trái, SN 2002) chọn khoác lên mình áo dạ dáng dài phối cùng khăn turban. Dù thời tiết Hà Nội hơn 32 độ C, bạn trẻ này vẫn kiên quyết “lên đồ đúng gu G-Dragon”, bất chấp mồ hôi nhễ nhại.

“G-Dragon từng nói thời trang là phải dám khác biệt, nên tôi cũng không ngại. Mặc hơi nóng nhưng được cái nổi bật”, Đạt nói.

Không dừng lại ở trang phục, Trần Văn Đạt còn đầu tư cả bộ móng tay được làm thủ công, cầu kỳ, phối hợp cùng nhẫn, vòng tay… tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện tổng thể phong cách.

“Tôi mất gần 500.000 đồng để làm bộ móng tay theo mẫu của G-Dragon. Mỗi ngón một màu, một biểu tượng, đúng như bộ móng anh ấy từng xuất hiện tại các show thời trang quốc tế”, Đạt hào hứng chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ từ các tỉnh, thành khác cũng đổ về Hà Nội để tham dự concert đặc biệt này. Bích Trâm (đội nón, SN 1997) và một người bạn đã bay từ TPHCM ra Hà Nội trong đêm 20/6. Tổng chi phí cho vé máy bay khứ hồi, khách sạn và các khoản chuẩn bị khác lên đến gần 20 triệu đồng.

“Tụi mình đã chờ gần chục năm để được thấy G-Dragon biểu diễn trực tiếp. Anh ấy không chỉ là thần tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng về cá tính và sáng tạo. Mọi thứ đều xứng đáng”, Trâm nói.

Phạm Quỳnh Anh (bên phải, SN 2001), một fan của G‑Dragon và DPR IAN, lựa chọn crop top ôm sát phối cùng quần ống rộng để vừa thoải mái “quẩy”, vừa tạo dáng thời thượng.

Điểm nhấn đặc biệt trong bộ trang phục nằm ở những miếng dán thủ công do chính cô bạn thiết kế, in và dán lên quần: “Em muốn mang một chút dấu ấn cá nhân vào trang phục, để vừa thể hiện gu riêng vừa đúng tinh thần của anh G‑Dragon: Tự do sáng tạo, không trùng lặp ai cả”.

Từ áo thun in chân dung G-Dragon, vương miện đính đá, vòng hoa cúc... tất cả đều cho thấy sức ảnh hưởng thời trang của G-Dragon không chỉ nằm trên sân khấu, mà đã bước ra đời sống giới trẻ Việt một cách mạnh mẽ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam