Xuyên đêm hạ thuỷ ghe ngo ở kênh Nhiêu Lộc, sẵn sàng cho lễ hội tại TPHCM

Giữa đêm khuya, kênh Nhiêu Lộc (Phường Xuân Hoà) bỗng trở nên sôi động với hoạt động hạ thủy những chiếc ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trước Chùa Chantarangsay. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho ngày hội đua ghe ngo sắp diễn ra trên con kênh lịch sử này.

Các nhà sư cùng lực lượng Dân quân tự vệ Phường Xuân Hoà đã phối hợp nhịp nhàng, kéo từng chiếc ghe dài gần 15m, nặng hàng trăm ký từ sân chùa ra mặt đường Hoàng Sa. Công đoạn này đòi hỏi sự đồng lòng và sức mạnh tập thể.

Trước giờ hạ thủy, các sư và nghệ nhân đã tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết, đảm bảo mỗi chiếc ghe đạt độ vững vàng và hoàn chỉnh cao nhất khi bước vào cuộc tranh tài.

Những chiếc ghe ngo chất lượng cao này được các nghệ nhân từ Sóc Trăng, Trà Vinh và nhiều địa phương khác đóng dựng, mang theo tinh hoa của nghề truyền thống.

Đại đức Châu Hòa Thái, Phó Trụ trì Chùa Chantarangsay, cho biết lễ hội ghe ngo tại TP.HCM năm nay được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn, với sự đồng hành của chính quyền hai cấp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ba tháng trước.

Lễ hội nhận được sự chấp thuận và đồng hành của UBND TPHCM và Sở Văn hóa - Thể thao, hứa hẹn mang những nét truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer đến gần hơn với người dân thành phố.

Hoạt động hạ thủy ghe ngo tại Chùa Chantarangsay đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Ông Bruno (người Pháp) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại hình ghe này ở Việt Nam. Thấy những nét đẹp truyền thống của họ, tôi quyết định nán lại xem những vị sư này vận chuyển từng chiếc ghe xuống dòng kênh".

Ánh đèn hắt lên thân ghe rực rỡ, tạo nên cảnh tượng vừa náo nhiệt vừa trang nghiêm giữa đêm trước ngày khai hội.

Một tuần trước ngày hội, Chùa Chantarangsay đã sớm rộn ràng với các nhà sư và nghệ nhân tất bật sơn sửa, tu bổ những chiếc ghe ngo sẽ tranh tài trên kênh Nhiêu Lộc.

Tại sân chùa, tám chiếc ghe ngo được dựng ngay ngắn, khoe sắc dưới những lớp sơn rực rỡ. Đầu ghe vút nhọn mang hình tượng rồng, thân ghe phủ kín họa tiết vảy uốn lượn. Từng chiếc ghe được sơn lót bằng 2 lớp trước khi được các nghệ nhân cẩn thận vẽ lên các chi tiết công phu như rắn rồng, thần Naga, chim Krut, nàng tiên cá, voi, hổ, ngựa hay cá sấu… đây là những sinh linh bảo hộ, tượng trưng cho sức mạnh trong tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Đại đức Danh Đà Quy cho biết phải mất gần nửa tháng để hoàn thiện một chiếc ghe ngo. Riêng công đoạn sơn dặm, chỉnh lại từng chi tiết trên ghe cũng mất hơn một ngày làm việc liên tục.

Mỗi chiếc ghe ngo là một phần linh hồn và niềm tự hào của đồng bào Khmer. Sau khi hoàn tất những lớp sơn cuối, các sư Chùa Chantarangsay lại cẩn thận phủ bạt, che nắng che mưa, gìn giữ cho từng thân ghe luôn rực rỡ, sáng mới cho đến giờ khai hội.

Lễ hội đua ghe ngo Cúp Xuân Hòa mở rộng năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 30/11, với quy mô lớn hơn mọi năm, quy tụ 18 đội đua ghe ngo chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long có truyền thống đua ghe ngo.