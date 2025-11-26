13 đầu bếp Michelin danh tiếng thế giới hội tụ tại Việt Nam

Trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia 2025”, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” diễn ra từ 23 đến 30/11 tại TPHCM và TP Huế.

Lần đầu tiên, 13 đầu bếp sở hữu sao Michelin danh tiếng thế giới hội tụ tại Việt Nam, mang đến hành trình giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực quốc tế và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam. Đây được xem là hoạt động góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.

Các đầu bếp đạt sao Michelin trên thế giới lần đầu tiên hội tụ tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện do Dinner Incredible - dự án ẩm thực quốc tế do Chef Giorgio Diana sáng lập - đồng tổ chức. Trước khi đến Việt Nam, dự án này từng gây tiếng vang tại Rome (Italy), Tokyo (Nhật Bản), Singapore và New York (Mỹ).

Năm nay, dưới sự kết nối của đầu bếp Michael Bao, Việt Nam được chọn là điểm đến tiếp theo. Đây cũng là mảnh đất của nguyên liệu phong phú, văn hoá sâu sắc và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ - những yếu tố khiến các đầu bếp quốc tế đặc biệt hứng thú.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng du lịch quốc tế, đặc biệt ở hạng mục ẩm thực và điểm đến trải nghiệm. Phở, bún bò Huế, bánh mì hay các món ăn đường phố đã trở thành biểu tượng, thu hút hàng triệu du khách.

Chính vì vậy, sự kiện quy tụ 13 đầu bếp Michelin lần này được kỳ vọng là cơ hội để ẩm thực Việt tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ ẩm thực thế giới. Trong tuần lễ ẩm thực quốc tế, hai sự kiện tiêu biểu với sự góp mặt của 13 đầu bếp Michelin sẽ lần lượt diễn ra tại TPHCM và Huế.

Ngày 26/11, đêm tiệc ẩm thực đương đại được tổ chức tại TPHCM - đô thị sôi động bậc nhất, nổi tiếng là “thiên đường ẩm thực đường phố” và là điểm đến được nhiều đầu bếp quốc tế đánh giá cao nhờ sự cởi mở và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực.

Ông Hoàng Hữu Anh (trái) - Đại sứ Việt Nam tại Arab Saudi - và đầu bếp Michael Bao (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày 28/11 tại Huế, chương trình “Dạ Yến Hoàng Cung” sẽ được tái hiện, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực di sản và nhã nhạc cung đình, tôn vinh chiều sâu văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Huế từ lâu được biết đến là cái nôi ẩm thực cung đình, với hệ thống món ăn thuộc hàng tinh tế nhất châu Á, là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế nhờ không gian cổ kính và giá trị di sản đặc biệt.

Việc 13 đầu bếp Michelin từ nhiều quốc gia trình diễn tại TPHCM và Huế được kỳ vọng tạo “cú hích” mới cho du lịch Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch ẩm thực - xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới.

Đây cũng là cơ hội để du khách quốc tế khám phá sâu hơn nguyên liệu bản địa, văn hóa vùng miền và câu chuyện phía sau từng món ăn Việt.