Mở tuyến phố đi bộ ở khu vực bến Ninh Kiều

Ngày 26/11, UBND phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, phố đi bộ Ninh Kiều sẽ được khai mạc vào ngày 29/11.

Phố đi bộ được bố trí trên tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Phan Chu Trinh), dài khoảng 750m, hoạt động từ 18h30 đến 22h vào tối thứ bảy, chủ nhật trong tháng 11 và 12.

Một góc khu vực bến Ninh Kiều (Cần Thơ) về đêm (Ảnh: CTV).

Nhiều khu vực trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật tại phố đi bộ gồm: Chương trình ca múa nhạc tổng hợp, biểu diễn thời trang; trò chơi dân gian, thi cờ vua, cờ tướng, biểu diễn trống kèn thiếu nhi và nghệ thuật đường phố; gian hàng OCOP, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trưng bày sách; biểu diễn hòa tấu và nhạc cụ; biểu diễn của các band nhạc và hoạt động thư pháp.

Theo lãnh đạo phường Ninh Kiều, phố đi bộ được tổ chức lại nhằm hình thành một hoạt động văn hóa về đêm đặc sắc, trở thành điểm đến không thể thiếu của người dân Cần Thơ và du khách.

Hoạt động của phố đi bộ không chỉ tạo thêm điểm vui chơi lành mạnh cho người dân mà còn gia tăng sức hút du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu du lịch và thúc đẩy kinh tế ban đêm tại khu vực bến Ninh Kiều.

“Đây là nền tảng quan trọng để bến Ninh Kiều trở thành biểu tượng văn hóa - du lịch của thành phố. Đồng thời, mở ra cơ hội giao thương mới, hỗ trợ phát triển dịch vụ - thương mại và tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế đô thị hiện đại”, theo UBND phường Ninh Kiều.