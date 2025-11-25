Hai hành khách phá cửa an ninh, chạy đuổi theo máy bay như bắt xe khách

Theo tờ Bild, sự việc xảy ra tối 21/11 khi hai người đàn ông 28 và 47 tuổi đập vỡ kính của chuông báo động khẩn lúc 21h33, nhấn nút để mở cửa, chạy thẳng ra khu vực đường băng với hi vọng kịp lên chuyến W6 3262 đi Bucharest (Romania).

Thời điểm đó, cửa lên máy bay đã đóng và chiếc Airbus đã rời vị trí đỗ.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người mặc đồ tối màu chạy hết tốc lực về phía chiếc máy bay đã bật đèn cảnh báo đỏ. Họ vừa chạy vừa cố thu hút sự chú ý của phi công bằng cách vẫy tay liên tục.

Một nhân viên sân bay đã chạy ra can thiệp, sau đó, cả hai bị khống chế và bàn giao cho Cảnh sát Liên bang.

Hai hành khách Đức phá cửa an ninh, chạy đuổi theo máy bay (Video: The Sun).

Tờ T-online dẫn lời phát ngôn viên sân bay khẳng định an ninh hàng không “không bị ảnh hưởng ở bất cứ thời điểm nào” và hoạt động bay vẫn diễn ra bình thường. Máy bay Wizz Air tuy bị chậm chuyến nhưng vẫn hạ cánh sớm tại Bucharest lúc 0h49.

Sân bay Cologne Bonn cho biết đã tiến hành thủ tục pháp lý đối với hai hành khách.

Trước đó, ngày 3/3, một hành khách 29 tuổi tại Chile cũng lao ra đường băng để ngăn máy bay cất cánh. Người này chạy và vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của phi công với hy vọng được lên chuyến bay nội địa đi thành phố Concepción.

Vị khách chặn đầu máy bay vì lỡ chuyến trong vụ việc ở Chile hồi 3/3 (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhân viên sân bay lập tức lao tới khống chế, sau đó các nhân viên an ninh hộ tống ra ngoài. Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế El Tepual ở Puerto Montt, Chile.

Một vụ tương tự từng xảy ra tại sân bay quốc tế Canberra (Australia) khi một nữ hành khách vượt qua cửa an ninh lúc 19h30 ngày 2/11/2023 để đuổi theo chiếc máy bay QantasLink dự kiến khởi hành đến Adelaide.

Các nhân chứng cho biết cô đã di chuyển dưới gầm máy bay trên đường băng, cố thu hút phi công để dừng việc cất cánh. Ngay sau đó, cô bị Cảnh sát Liên bang Australia bắt giữ với hai cáo buộc hủy hoại tài sản, xâm nhập khu vực an ninh và sở hữu một lượng nhỏ cần sa.