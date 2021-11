Phố cổ Hội An vắng lặng trong ngày đầu mở cửa đón khách trở lại

Dân trí Ngày 15/11, TP Hội An (Quảng Nam) chính thức mở cửa sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa, đường phố rất ít du khách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày đầu mở cửa đón khách ở phố cổ Hội An, trời mưa lớn và chỉ lác đác một số hàng quán mở cửa. Đường phố rất ít du khách.

Đường phố Hội An vắng lặng ngày đầu mở cửa trở lại.

Tại các chốt cửa ngõ vào khu vực phố đi bộ, điểm tham quan… các bảng quét PC -Covid đã được lắp đặt để du khách quét mã QR. Khách tham quan tự do sẽ quét theo từng người, khách đi theo đoàn chỉ cần trưởng đoàn đại diện quét mã QR.

Các cửa hàng vẫn "cửa đóng then cài".

Du khách có thể cài đặt trước các ứng dụng PC - Covid và ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" trên điện thoại.

Ông Nguyễn Văn Minh (người dân thành phố Hội An) chia sẻ: "Mấy ngày nay mưa to, ngày đầu mở cửa lại rơi vào đầu tuần nên rất ít du khách ghé thăm. Cửa hàng lưu niệm của tôi mở cửa từ sáng đến giờ chẳng có khách nào, nên 15h chiều nay đành đóng cửa. Hy vọng những ngày sau sẽ có khách, du lịch phục hồi, phố sẽ mở mãi đừng lại đóng nữa".

Chỉ lác đác một số du khách, do trong ngày 15/11, Hội An mưa lớn và mở cửa đúng vào ngày đầu tuần.

Chị Lê Thị Sen (chủ một quán cà phê trên đường Bạch Đằng, TP Hội An) cho hay, cửa tiệm của chị trước đây bán hàng lưu niệm nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị phải chuyển sang bán cà phê để phù hợp với khách Việt.

Chỉ một số cửa hàng mở cửa.

"Cửa tiệm của tôi nằm ven sông Hoài nên mỗi khi nước dâng là phải dọn dẹp rất vất vả, nghe mưa lớn mấy ngày nay cũng sợ. Hôm nay do mưa, lại đầu tuần nên khách vắng hơn, tôi mở từ sáng đến khoảng 5h chiều nay thì nghỉ thôi. Cả ngày chỉ có vài ba khách, hy vọng thời gian đến sẽ buôn bán thuận lợi hơn", chị Sen nói.

Tại các chốt cửa ngõ vào khu vực phố đi bộ, điểm tham quan… các bảng quét PC - Covid đã được lắp đặt để du khách quét mã QR.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An cho hay, việc mở cửa đón khách trở lại rất ý nghĩa, thể hiện đến bây giờ Hội An đã an toàn và chúng ta có thể tự do tham quan phố cổ.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm của thành phố, người dân và doanh nghiệp trong việc vừa đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch, vừa từng bước mở lại hoạt động tham quan du lịch, để phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân.

Các thuyền chở du khách dạo chơi sông Hoài cũng "ế" khách khi mưa kéo dài.

"Đối với Hội An, việc mở phố hôm nay là thí điểm, trong thời điểm này chủ yếu đón khách trong tỉnh, một số địa phương lân cận. Những đoàn khách quốc tế đón thí điểm dự kiến trong ngày 17 và 18/11, theo tour khép kín. Việc đón đoàn khách đầu tiên này thành công, từng bước sẽ mở dần các hoạt động và hy vọng đầu năm 2022, Hội An sẽ mở lại hoàn toàn để đón khách du lịch tham quan", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, TP Hội An đã có hơn 91% số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng Covid-19; trong đó có khoảng 35% đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Các điểm tham quan, di tích đã mở cửa đón khách nhưng khá vắng khách.

Bắt đầu từ ngày 15/11, TP Hội An sẽ tổ chức lại các hoạt động "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm", hoạt động hướng dẫn tham quan phố cổ, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu và Cù Lao Chàm.

Cùng với đó, TP Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sự kiện, lễ hội để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách.

Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và các điểm tham quan cũng đã có kế hoạch tung ra nhiều gói khuyến mãi dành cho du khách trong dịp mở cửa trở lại lần này.

Đáng chú ý, từ nay đến cuối năm, TP Hội An tập trung cho 3 sự kiện chính (từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch) là lễ hội đèn lồng, ẩm thực đường phố và dạ hội chào năm mới. Hội An cũng sẵn sàng đón khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine.

Cùng với TP Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) cũng sẽ mở cửa từ ngày 15/11 để đón khách quốc tế và giảm 50% giá vé cho khách vào tham quan di tích.

Ngô Linh