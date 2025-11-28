Bộ GD&ĐT phản hồi thông tin chuyển hạng giáo viên khi bỏ cấp huyện

Theo thông tin đăng tải trên trang Chính phủ, cô giáo Nguyễn Thị Thu - giáo viên tiểu học tại TPHCM - đỗ viên chức và vào ngành ngày 1/8/2015, hiện giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.07).

Sau khi bỏ đơn vị quản lý cấp huyện, trường cô Thu đưa phương án cho cô chuyển sang hạng thấp hơn là Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29). Lý do là mã số chức danh nghề nghiệp của cô không nằm trong đề án vị trí việc làm.

Cô Thu hỏi, việc nhà trường yêu cầu cô chuyển sang chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) có đúng quy định hay không.

Trả lời câu hỏi này, Bộ GD&ĐT dẫn Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Theo đó, từ ngày 3/11/2015 đến khi Thông tư có hiệu lực, nếu một giáo viên mầm non hoặc phổ thông được bổ nhiệm lên hạng cao hơn chỉ vì hết tập sự hoặc vì có bằng cấp cao hơn, nhưng lại chưa đủ các tiêu chuẩn khác và cũng chưa thi/xét thăng hạng theo quy định, thì phải được bổ nhiệm lại về đúng hạng trước đó.

Quy định này áp dụng cả với những người được tuyển trước 3/11/2015 nhưng hoàn thành tập sự sau thời điểm này.

Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ, trường hợp giáo viên được bổ nhiệm hạng II sau ngày 3/11/2015 nhưng không thông qua thi hoặc xét thăng hạng thì thuộc diện phải bổ nhiệm lại đúng hạng (trong trường hợp của cô Thu là xuống hạng III).

Nếu cô Thu không thuộc diện bổ nhiệm sai, cô sẽ được xem xét bổ nhiệm sang hạng II mới (V.07.03.28) khi đủ điều kiện về thời gian giữ hạng từ đủ 9 năm trở lên.

Bộ đề nghị giáo viên cung cấp hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Như vậy, trường hợp cô Nguyễn Thị Thu (TPHCM) được yêu cầu chuyển từ hạng II xuống hạng III phải xem xét liệu cô có thuộc diện bổ nhiệm sai hạng trước đó theo Thông tư 08/2023 hay không. Đây là cơ sở pháp lý duy nhất để chuyển hạng, không phải vì hạng cũ “không nằm trong vị trí việc làm”.