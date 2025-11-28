Viện Pasteur Pháp cảnh báo về nguy cơ đại dịch nghiêm trọng hơn Covid-19

Cúm gia cầm, đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng trăm triệu gia cầm trong những năm gần đây (Ảnh: AFP).

“Điều chúng tôi lo ngại là virus thích nghi với động vật có vú, đặc biệt là con người, trở nên có khả năng lây truyền từ người sang người, và virus đó sẽ là virus gây đại dịch”, bác sĩ Marie-Anne Rameix-Welti, Giám đốc y khoa của Trung tâm Nhiễm trùng Hô hấp thuộc Viện Pasteur Pháp, nói.

Viện Pasteur là một trong những phòng thí nghiệm châu Âu đầu tiên phát triển và chia sẻ bộ xét nghiệm phát hiện Covid-19, cung cấp quy trình cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các phòng thí nghiệm toàn cầu.

Chủng cúm gia cầm độc lực cao, thường được gọi là cúm gia cầm, đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng trăm triệu gia cầm trong những năm gần đây, làm gián đoạn nguồn cung thực phẩm và đẩy giá cả tăng lên, dù các ca nhiễm ở người vẫn hiếm gặp.

Bà Rameix-Welti cho biết con người có kháng thể chống lại các chủng cúm mùa H1 và H3 phổ biến, nhưng không có kháng thể đối với cúm gia cầm H5 đang ảnh hưởng đến chim và động vật có vú, giống như việc họ không có kháng thể trước Covid-19.

Khác với Covid-19 chủ yếu gây ảnh hưởng đến nhóm người dễ tổn thương, virus cúm có thể gây hại cho cả những người khỏe mạnh, bao gồm trẻ em, bà bà Rameix-Welti nói.

“Một đại dịch cúm gia cầm có lẽ sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng hơn đại dịch mà chúng ta từng trải qua”, bà cho biết trong phòng thí nghiệm tại Paris.

Đã có nhiều trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm H5 trong quá khứ, bao gồm H5N1 đang lưu hành ở gia cầm và bò sữa tại Mỹ, nhưng các trường hợp này thường do tiếp xúc gần với động vật nhiễm bệnh.

Ca nhiễm H5N5 đầu tiên ở người xuất hiện tại bang Washington của Mỹ vào tháng 11. Người đàn ông này vốn có bệnh nền và đã tử vong tuần trước.

Theo báo cáo mới nhất của WHO về cúm gia cầm, đã có gần 1.000 đợt bùng phát ở người từ năm 2003 đến 2025, chủ yếu tại Ai Cập, Indonesia, trong đó 48% ca tử vong.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Gregorio Torres, trưởng bộ phận khoa học của Tổ chức Thú y Thế giới, nguy cơ virus tiến hóa thành loại có thể gây đại dịch ở người vẫn thấp.

“Chúng ta cần chuẩn bị để ứng phó đủ sớm. Nhưng hiện tại, bạn vẫn có thể thoải mái đi dạo trong rừng, ăn thịt gà và trứng, và tận hưởng cuộc sống. Nguy cơ đại dịch là điều có thể xảy ra, nhưng xét về xác suất thì vẫn rất thấp”, ông nói.

Bà Rameix-Welti cũng cho biết nếu virus cúm gia cầm đột biến để có thể truyền giữa người với người, thế giới hiện đã được chuẩn bị tốt hơn so với trước đại dịch Covid-19.

“Điểm tích cực với cúm so với Covid-19 là chúng ta đã có các biện pháp phòng ngừa cụ thể. Chúng ta có sẵn các ứng viên vaccine và biết cách sản xuất vaccine nhanh chóng. Chúng ta cũng có kho dự trữ thuốc kháng virus đặc hiệu mà về nguyên tắc sẽ có hiệu quả đối với virus cúm gia cầm này”, bà nói.