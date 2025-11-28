Bình Sơn Ocean Park hút giới đầu tư Hà Nội nhờ lợi thế đô thị biển

Bình Sơn Ocean Park, tọa lạc tại trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm (khu vực Nam Khánh Hòa, trước đây thuộc Ninh Thuận), đang là điểm đến được quan tâm nhờ vị trí chiến lược, chính sách bán hàng linh hoạt.

Bình Sơn Ocean Park sở hữu vị trí sát biển (Ảnh: Bình Sơn Ocean Park).

Theo ông Vũ Triệu Thái - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Limahomes, đơn vị phát triển dự án Bình Sơn Ocean Park, khách hàng Hà Nội hiện chiếm tới 40% giao dịch tại dự án nhờ mặt bằng giá “mềm”, pháp lý minh bạch và nhiều tiềm năng sinh lời.

“Nhà đầu tư Hà Nội hiện không còn chuộng lướt sóng mà chuyển sang đầu tư trung và dài hạn. Họ ưu tiên dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, giá trị gia tăng bền vững. Bình Sơn Ocean Park là khu đô thị biển tại Nam Khánh Hòa đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư do hội tụ các yếu tố này”, ông Vũ Triệu Thái cho biết.

Bình Sơn Ocean Park đang là điểm đến đầu tư nổi bật nhờ vị trí chiến lược và những ưu đãi tài chính hấp dẫn (Ảnh: Bình Sơn Ocean Park).

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi trong tư duy và hành vi đầu tư. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, dòng vốn đang dịch chuyển từ các sản phẩm đầu cơ sang nhóm tài sản mang lại dòng tiền ổn định như chung cư và nhà ở liền thổ.

Sự thay đổi này phản ánh tâm thế thận trọng hơn của nhà đầu tư trước bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, tín dụng được kiểm soát và kỳ vọng thị trường hướng đến tăng trưởng bền vững thay vì ngắn hạn.

Điều này lý giải vì sao các dòng sản phẩm như liền kề, shophouse tại Bình Sơn Ocean Park được quan tâm.

Dự án được Hacom Holdings đầu tư và Limahomes phát triển hướng tới tiêu chuẩn đô thị nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm: biệt thự, liền kề, shophouse, khách sạn, trung tâm thương mại, công viên, phố đi bộ…

Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp, nhà máy điện hạt nhân, cũng như Nha Trang, Đà Lạt, Cam Ranh bằng hệ thống giao thông hiện đại hay hệ thống giao thông sắp hình thành như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Dự án được định vị trở thành tâm điểm đầu tư và giải trí mới tại Nam Khánh Hoà (Ảnh: Bình Sơn Ocean Park).

Không chỉ ghi điểm nhờ vị trí đắc địa - nằm ngay mặt biển Bình Sơn, trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm, Bình Sơn Ocean Park còn tạo lợi thế cạnh tranh nhờ chính sách bán hàng linh hoạt và gói vay ưu đãi.

Các hình thức thanh toán được Hacom Holdings và Limahomes thiết kế đa dạng, phù hợp với cả khách hàng mua ở lẫn nhà đầu tư. Khách hàng có thể thanh toán theo tiến độ chia nhỏ 5-15%, kéo dài 18-24 tháng giúp dễ dàng cân đối dòng tiền. Với tổng mức chiết khấu lên tới 14%, đồng thời ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, ân hạn gốc lãi trong 18-24 tháng, áp dụng lãi suất 0% trong suốt thời gian ưu đãi.

Theo đó, khách hàng có thể nhận nhà ngay, hoặc giãn xây trong vòng 2 năm. Với dòng tiền chỉ từ 540 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu căn hộ biển hoặc nhà phố tại một trong những khu đô thị phát triển ở khu vực Nam Trung Bộ nhờ giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu.

Bình Sơn Ocean Park cung cấp hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu, có sổ đỏ, thuận lợi cho việc đầu tư hoặc thanh khoản.

“Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư biến động, bất động sản ven biển đang khẳng định vị thế nhờ có nhiều tiềm năng và giá trị tích lũy lâu dài.

Với giá trị đầu tư hợp lý, pháp lý minh bạch, tiềm năng tăng giá và dòng tiền cho thuê ổn định, Bình Sơn Ocean Park đang trở thành “điểm hẹn” mới của các nhà đầu tư Hà Nội”, ông Vũ Triệu Thái - đại diện Công ty Cổ phần Sàn giao dịch BĐS Limahomes nhận định.

Bình Sơn Ocean Park:

Vị trí: Phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hoà.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings.

Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Sàn giao dịch BĐS Limahomes