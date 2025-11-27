Sét đánh trúng vòng đu quay, 20 khách bị lơ lửng trên trời suốt 9 tiếng

Sự cố bất ngờ xảy ra vào khoảng hơn 17h40 ngày 25/11 tại vòng đu quay Osaka cao 123m thuộc khu phức hợp Expocity, Nhật Bản. Khu vui chơi này nằm tại tỉnh Osaka.

Thời điểm xảy ra vụ việc đúng lúc trời đang mưa giông. Sét đánh trúng vòng đu quay khiến các cabin dừng hoạt động. Khoảng 20 hành khách bị mắc kẹt lại trong 9 cabin.

20 hành khách bị mắc kẹt trong các cabin suốt 9 tiếng (Ảnh: Kyoto News).

Dù nguồn điện của vòng đu quay được khôi phục lại không lâu sau đó nhưng nó vẫn không thể vận hành vì hệ thống điều khiển nguồn tiếp tục hỏng, cản trở công tác đưa hành khách xuống đất.

Hệ thống sưởi và làm mát bên trong các cabin cũng ngừng hoạt động. Để phục vụ việc giải cứu, khoảng 40 nhân viên điều khiển cố gắng xoay thủ công để đưa các cabin xuống dưới nhưng tốc độ rất chậm.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng cứu được điều động tới hiện trường. Những hành khách cuối cùng được đưa xuống đất an toàn sau hơn 9 tiếng bị mắc kẹt ở cabin và lơ lửng trên cao.

Đây là vòng quay cao nhất Nhật Bản hiện nay (Ảnh: News).

Ông Takeshi Niwa, Giám đốc truyền thông của đơn vị vận hành vòng quay cho biết, công ty đang điều tra chi tiết nguyên nhân dừng hoạt động và rà soát lại quy trình ứng phó.

Theo ông Niwa, tia sét nhiều khả năng đã khiến hệ thống điện thương mại của vòng quay gặp sự cố, kích hoạt chế độ dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, việc vòng quay có bị sét đánh trực tiếp hay không vẫn đang được làm rõ.

Công trình bị hư hại đáng kể và tiếp tục tạm dừng hoạt động. Chưa có thông tin khi nào vòng quay có thể mở lại.

Chính quyền địa phương đã xác nhận thông tin 20 du khách bị mắc kẹt trên cao và được giải cứu sau nhiều giờ.

Vòng quay Osaka nằm trong khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và khu giải trí Expocity. Nơi này được quảng bá là vòng quay cao nhất Nhật Bản, nằm gần tháp Tower of the Sun. Đây vốn là biểu tượng còn lại của Triển lãm Thế giới Nhật Bản năm 1970.