Du khách du lịch miền Tây: Tát mương, bắt cá, tìm lại vị quê xưa

Vĩnh Long là một trong những tỉnh, thành của Đồng bằng sông Cửu Long, địa hình chằng chịt sông rạch với hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu, mang phù sa bồi đắp cho đất đai thêm màu mỡ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch nông thôn theo hướng bền vững, toàn diện và đa giá trị.

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, xem đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn.

Theo định hướng này, du lịch nông nghiệp được phát triển với chất lượng cao, đa dạng, gắn liền bản sắc địa phương, có tính trải nghiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tiềm năng và lợi thế đã có sẵn, mỗi địa phương trong tỉnh được khuyến khích xây dựng ít nhất 1-3 sản phẩm nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch, cùng 1-3 vườn mẫu gắn với du lịch nông thôn.

Trong chuyến du lịch về Vĩnh Long mới đây, anh Hồ Đăng Khoa (42 tuổi, Nha Trang) tìm đến khu du lịch Vinh Sang trên cù lao An Bình để trải nghiệm thử một ngày làm nông dân, hoạt động đang được nhiều du khách ưa thích khi đến miền Tây.

"Trước giờ tôi chỉ nghe kể về cảnh tát mương, bắt cá, đi cầu khỉ… nhưng lần này mới được thử thật sự", anh Khoa chia sẻ.

Hoạt động tát mương, bắt cá ở khu du lịch sinh thái (Ảnh: Vinh Sang).

Khi đến khu du lịch, anh thuê đồ bà ba để mặc, rồi lội xuống ao bùn, cầm nôm và rổ đuổi theo những con cá đang luồn lách dưới nước. Đây là những trải nghiệm đặc trưng của du lịch nông thôn miền Tây, giúp du khách hiểu đời sống và văn hóa bản địa.

"Tôi với mấy người bạn thi nhau bắt cá, ai được con nào là mừng con đó, cảm giác rất vui và gần gũi", anh kể.

Sau khi tát mương, du khách được hướng dẫn viên chỉ cách chế biến cá nướng trui, cá rô chiên giòn, ăn kèm rau vườn. Với anh Khoa, chính những trải nghiệm lao động dân dã và bữa ăn mang vị đất phù sa là điều khiến chuyến đi đáng nhớ.

"Không phải cảnh núi non hay biển bạc gì cả, nhưng những hoạt động này lại mang đến niềm vui rất bất ngờ, mộc mạc. Tôi thấy mô hình du lịch nông thôn ở đây thật sự đa dạng, nhiều màu sắc", anh chia sẻ.

Từ TPHCM, chị Phan Thị Thu Linh (45 tuổi) đưa con trai về Vĩnh Long trải nghiệm du lịch miệt vườn với mong muốn con hiểu hơn về văn hóa miền Tây - nơi chị sinh ra. Cả hai mẹ con khoác đồ bà ba, đội khăn rằn rồi xuống ao bắt cá, hoạt động mà chị gọi là "vừa vui vừa gợi kỷ niệm".

"Con tôi chưa bao giờ thử những trò như thế này, cháu bắt được con cá nào là reo lên mừng rỡ. Còn tôi thì như được trở lại thời con gái ở quê, theo cha mẹ ra đồng thả lưới, mò cua bắt ốc", chị Thu Linh kể.

Chị cho biết nhiều cánh đồng ở quê nay đã trở thành vườn cây ăn quả, hình ảnh mùa cua, mùa ốc thưa dần, vì thế những chuyến du lịch sinh thái mang lại cho chị cảm giác thân thuộc, gợi lại ký ức tuổi thơ.

Du khách tham gia gói bánh, một nét văn hóa đặc trưng của miền Tây (Ảnh: Vinh Sang).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thúy Liễu (tên thật Trần Duy Hiếu, 30 tuổi) - nam hướng dẫn viên của khu du lịch Vinh Sang - cho biết mô hình du lịch gắn với đời sống nhà vườn đang được địa phương chú trọng.

"Người ta đến miền Tây đâu chỉ để ngắm cảnh, mà muốn thử một ngày làm nông dân, hiểu cảnh mương vườn, kênh rạch, thứ đã nuôi sống bao thế hệ nơi đây", Thúy Liễu chia sẻ.

Theo nam hướng dẫn viên, ngoài tát mương bắt cá, nhiều hoạt động dân gian cũng được tái hiện để du khách hiểu thêm về nhịp sống miệt vườn: Chèo thuyền ba lá, đi cầu khỉ, chạy xe đạp qua cầu ván...

Thúy Liễu (áo xanh) được biết đến là nam hướng dẫn viên "hot nhất miền Tây", khách đổ xô về gặp mặt (Ảnh: Chú Chảnh).

Những yếu tố này, theo anh, tạo nên sự khác biệt của du lịch nông thôn miền Tây so với các điểm đến đô thị hoặc du lịch giải trí hiện đại.

"Chúng tôi mong du khách, khi đến đây, không chỉ vui chơi mà còn hiểu hơn về đời sống và con người miền Tây. Những hoạt động như mò cua bắt cá, đi cầu khỉ, chèo xuồng… từng là linh hồn của văn hóa sông nước.

Vì vậy, ngoài trải nghiệm, chúng tôi muốn góp phần giữ gìn và giới thiệu lại những nét đẹp này", anh chia sẻ.

Cù lao An Bình hiện vẫn giữ được cảnh quan xanh, hệ thống kênh rạch tự nhiên và những vườn cây ăn trái đặc trưng. Một số hộ dân duy trì nghề truyền thống kết hợp phục vụ du lịch nông thôn, vừa tăng thu nhập, vừa giữ nếp sống quen thuộc.

Với những nhóm khách đông, người dân có thể hướng dẫn thêm các hoạt động như gói bánh tét, đổ bánh khọt, giúp họ hiểu hơn văn hóa ẩm thực bản địa.

Theo các hộ làm du lịch, điều quan trọng là giữ được chất mộc mạc của vùng quê, để du khách khi rời đi mang theo cảm giác vừa được vui chơi, vừa được chạm vào đời sống thật của miền sông nước.

Hoạt động bắt cá được nhiều du khách yêu thích (Ảnh: Vinh Sang).

Tại khu du lịch Vinh Sang, giá vé tham quan hiện dao động khoảng 50.000 đồng/người lớn và 35.000 đồng/trẻ em, cho phép du khách dạo chơi trong khuôn viên, thăm vườn chim và khám phá cảnh quan miền Tây đặc trưng.

Những người muốn trải nghiệm trọn vẹn hơn có thể chọn các gói trò chơi, phổ biến nhất là gói 5 trò giá 129.000 đồng hoặc gói 11 trò 179.000 đồng, bao gồm hầu hết các hoạt động đặc sắc.

Du khách cũng có thể thuê đồ bà ba với giá khoảng 40.000 đồng/bộ để hóa thân thành người miền Tây khi tham gia chèo xuồng, vượt cầu khỉ hay mò cua bắt cá. Một số trải nghiệm riêng lẻ như cưỡi đà điểu, trượt cỏ, hay chèo xuồng có mức giá 30-40.000 đồng.