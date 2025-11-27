Cô gái 17 tuổi chinh phục Everest, kể chuyện tế nhị ở độ cao tử thần

Tháng 3 vừa qua, Bianca Adler (17 tuổi) cùng cha xuất phát từ Melbourne (Australia) để bắt đầu hành trình được xem là thử thách lớn nhất đời mình: Chinh phục đỉnh Everest.

Với Adler, độ cao không phải là điều quá xa lạ. Trước Everest, cô đã từng đứng trên nhiều đỉnh núi 4.000-6.000m. Đặc biệt, cô còn lập kỷ lục tại đỉnh Manaslu (8.163m, cao thứ 8 thế giới), trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng lên tới điểm cao nhất của ngọn núi.

Adler chia sẻ với tạp chí People, cô đã tập luyện rất nghiêm túc cho những đỉnh núi trước và tiếp tục chuẩn bị cho Everest.

Bianca Adler là cô gái có nhiều kinh nghiệm leo những đỉnh núi 4.000-6.000m (Ảnh: People).

“Tôi tập tim mạch 5-6 ngày mỗi tuần bằng máy leo cầu thang, xe đạp trong nhà, kết hợp các bài tăng sức mạnh cho cơ bắp chuyên biệt cho leo núi. Ba tôi và tôi còn thực hiện các chuyến trekking (hoạt động đi bộ đường dài) 6-8 ngày ở dãy Alps của Australia, mỗi ngày đi 25-30km, hạn chế tối đa lượng nước và thực phẩm mang theo”, cô nói thêm.

Adler cho biết những chuyến đi trong hành trình tập luyện đã rèn cho cô sức chịu đựng và sự bền bỉ, giúp cô quen với việc vượt qua cảm giác khó chịu khi leo núi.

Tuy nhiên, leo lên đỉnh Everest không chỉ là cuộc đua thể lực hay ý chí. Với những người trẻ như Adler, trải nghiệm này còn đi kèm hàng loạt thử thách rất đời thường mà ít ai hình dung được, trong đó có chuyện… đi vệ sinh giữa môi trường khắc nghiệt.

Bianca Adler đang leo núi Everest ở tuổi 17 (Ảnh: People).

Trên mạng xã hội, Adler gây sốt khi chia sẻ về hành trình leo núi của mình cũng như cách thức đi vệ sinh ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cô cho biết cách giải quyết nhu cầu cá nhân phụ thuộc vào từng vị trí trên núi. Ở những khu vực thấp, điều kiện còn tương đối “dễ chịu”. Mỗi khu trại đều bố trí một chiếc lều nhỏ, bên trong đặt một thùng chứa chuyên dụng để người leo núi ngồi xổm.

Những thùng này được lót bằng túi phân hủy sinh học, sau đó sẽ được nhân viên thu gom và vận chuyển xuống khu xử lý tập trung. Dù vậy, trong điều kiện gió mạnh và nhiệt độ thấp, việc giữ thăng bằng và xử lý nhanh chóng vẫn là thử thách không nhỏ, nhất là vào buổi đêm.

Càng lên cao, mọi thứ càng trở nên khắc nghiệt hơn. Không còn lều vệ sinh, cũng không có chỗ kín gió, người leo núi phải sử dụng những túi chuyên dụng có lớp hút mùi và lớp gel đông đặc để chứa chất thải.

Người leo núi sẽ phải tìm tạm một góc khuất sau tảng đá hoặc chắn bằng ba-lô, tranh thủ trong vài phút vì nhiệt độ có thể tụt xuống âm rất thấp. Sau khi xử dụng xong, người leo núi phải buộc túi thật chặt và mang theo bên mình, đến khi xuống núi.

"Không có chuyện để lại bất cứ thứ gì trên núi", Adler nói.

Cô thừa nhận việc mang theo chính chất thải của mình khi đang kiệt sức, thiếu oxy và phải mang hàng chục ký thiết bị không phải là điều dễ chịu. Nhưng đây là yêu cầu bắt buộc, bởi trước đây, nhiều người lén bỏ lại túi rác trên núi, dẫn tới ô nhiễm ngày một nghiêm trọng.

Chia sẻ với truyền thông, Roland Hunter - Giám đốc đơn vị tổ chức trekking và thám hiểm tại Himalaya và Karakoram - cho biết, các nhà chức trách Nepal hiện yêu cầu mỗi người leo núi phải mang xuống ít nhất 8kg rác, nếu không sẽ mất khoản tiền quỹ 4.000 USD (khoảng 105 triệu đồng) dùng để hỗ trợ Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha.

Cô cho biết sẽ mang xuống núi tất cả những gì mình mang lên núi (Ảnh: People).

“Năm nay, người ta còn dùng cả drone (thiết bị bay không người lái) để vận chuyển rác từ các trại cao, giảm nguy hiểm cho người leo núi. Về phần mình, tôi luôn cố để ngọn núi ở trạng thái nguyên vẹn nhất. Mọi thứ tôi mang lên, từ bao bì đồ ăn, thiết bị, pin đến bình oxy, đều phải được mang xuống”, Adler cho biết.

Đỉnh Everest, còn được gọi là Sagarmatha ở Nepal và Chomolungma ở Tây Tạng. Đây là ngọn núi cao nhất thế giới với chiều cao 8.848m so với mực nước biển, tọa lạc trên dãy Himalaya, giáp biên giới giữa Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Ngọn núi chủ yếu là đá vôi và đá phiến, nổi bật với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới -60°C cùng với sức gió rất mạnh.

Trên đỉnh núi là “vùng chết”, nơi lượng oxy chỉ bằng khoảng một phần ba so với ở mực nước biển, gây khó khăn lớn cho việc thở.

Cũng chính vì thế, hành trình chinh phục đỉnh núi này chưa bao giờ là dễ dàng. Theo cơ sở dữ liệu Himalayan, hơn 6.000 người đã leo lên Everest, chỉ khoảng 200 người trong số đó không dùng oxy bổ sung. Một số người từng trượt tuyết xuống từ Everest, nhưng chưa từng có ai hoàn thành trọn vẹn hành trình liên tục từ đỉnh xuống trại căn cứ trong tình trạng không dùng bình oxy.