Thoát nghèo nhờ chính sách vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi

Những năm tháng bế tắc

Ngôi nhà nhỏ của bà Thủy nằm nép mình bên con đường làng yên ả. Nhìn bề ngoài tưởng bình yên, nhưng ít ai biết rằng nơi ấy từng là chỗ nương náu của một gia đình gồng mình chống chọi với bệnh tật và nghèo túng.

Chồng bà, vốn là thợ xây, phát hiện bị ung thư cách đây hơn 3 năm. Từ đó, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ ngoài 50 tuổi, vừa chăm chồng, nuôi con ăn học.

Mỗi tháng, chồng bà Thuỷ phải vào viện hai lần để truyền hóa chất, chi phí trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng - dù đã có bảo hiểm hỗ trợ 50%. Chưa kể các đợt phẫu thuật, mua thuốc ngoài danh mục, ăn ở đi lại trước đây đã hết hơn 100 triệu đồng.

Chồng bệnh hiểm nghèo, cần số tiền lớn để chạy chữa, trong khi đó, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình đến từ mấy sào ruộng cấy lúa và nghề nấu rượu thủ công của bà khiến cuộc sống rơi vào túng quẫn.

“Một mẻ rượu bán ra lời được chừng 50.000-70.000 đồng, nhưng phải mất gần 2 ngày mới xong. Mỗi tháng cố lắm tôi mới nấu được 10 mẻ, thu nhập chưa đến 1 triệu đồng”, bà Thủy kể.

Ngoài ra, để có thêm thu nhập bà nhận làm cỏ, nhổ mạ thuê cho người ta, công nhật 120.000-150.000 đồng/ngày. Cả tháng làm quần quật, tổng thu cũng chỉ khoảng 3 triệu đồng, trong khi chi phí thuốc men, sinh hoạt, điện nước và ăn học cho con đều vượt xa khả năng đó.

“Thời điểm ấy, tôi từng nghĩ không trụ nổi nữa. Nhiều đêm nằm nghe tiếng ho của chồng, tôi chỉ biết khóc. Tiền đâu ra mà chữa bệnh, mà nuôi con”, bà Thủy nghẹn ngào nhớ lại.

Gia đình phải vay mượn khắp nơi, anh em, bạn bè, rồi cả ngân hàng thương mại. Những khoản vay lãi cao khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chồng chất. Bà từng phải bán cả chiếc xe máy cũ, phương tiện đi lại duy nhất để có tiền cho chồng nhập viện.

Cơ hội đến từ chính sách vay vốn ưu đãi

Khi đang chới với giữa nợ nần, bà được bà Phạm Thị Kiên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn, đến tận nhà vận động tham gia chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đây là chính sách nằm trong chương trình “Cho vay hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất”, do Nhà nước hỗ trợ lãi suất, thời gian vay linh hoạt 3-5 năm, lãi suất chỉ 6,6%/năm, đặc biệt với hộ nghèo khó khăn như bà Thủy còn được miễn lãi thời gian đầu. Mục đích là giúp người dân có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban đầu bà Thủy lo ngại, sợ không đủ sức trả, nhưng được cán bộ Hội Phụ nữ và Ngân hàng chính sách hướng dẫn tận tình, bà dần an tâm. Hồ sơ thủ tục được Hội Phụ nữ hỗ trợ hoàn tất nhanh chóng, chỉ vài ngày sau bà đã nhận được khoản vay 15 triệu đồng.

“Tôi mừng lắm. Tưởng đâu lại phải thế chấp giấy tờ, nhưng thực ra thủ tục rất đơn giản. Các chị trong hội còn giúp tôi lên kế hoạch sử dụng vốn, tính toán thu chi sao cho hiệu quả”, bà Thủy kể.

Bà Thuỷ vay tiền mua nuôi gà, chăn bò thoát khỏi cảnh nghèo túng (Ảnh: Phương Anh).

Với số tiền 15 triệu đồng, bà quyết định mua một con bò cái sinh sản - tài sản đầu tiên mà bà dám đầu tư sau nhiều năm sống chật vật. “Tôi chọn mua bò vì dễ nuôi, ít rủi ro, lại có thể lấy phân bón ruộng. Mua xong, tôi tự tay làm chuồng, trồng cỏ quanh nhà để tiết kiệm thức ăn”, bà chia sẻ.

Bên cạnh việc chăn nuôi bò, bà vẫn duy trì nghề nấu rượu, tận dụng bã rượu làm thức ăn cho gia súc. Bà còn nuôi thêm 20 con gà thả vườn và một ao cá nhỏ sau nhà, mỗi đợt thu được vài triệu đồng tiền lãi.

Công việc tuy vất vả nhưng nhờ sự chăm chỉ và kinh nghiệm nông dân, con bò của bà nhanh chóng thích nghi, lớn nhanh và khỏe mạnh. Hội Phụ nữ phường Bỉm Sơn cũng thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng trị bệnh cho gia súc, hướng dẫn ghi chép sổ theo dõi chi tiêu và lợi nhuận, giúp bà làm ăn ngày càng bài bản hơn.

“Các chị cán bộ cứ 2-3 tháng lại đến kiểm tra, hướng dẫn. Họ không chỉ cho vay vốn mà còn giúp mình cách dùng vốn hiệu quả. Giờ tôi biết tính toán, biết để dành tiền mua thêm giống, không còn làm theo cảm tính như trước”, bà Thủy vui vẻ nói.

Trái ngọt sau những ngày gian khó

Sau gần một năm, con bò cái của bà đã lớn khỏe, chuẩn bị đến kỳ sinh sản. Trung bình mỗi tháng, sau khi trừ chi phí thức ăn, bà có thêm khoảng 2-3 triệu đồng từ việc bán gà, cá, cộng thêm tiền nấu rượu, tổng thu nhập đạt gần 5-6 triệu đồng/tháng.

“Trước đây mỗi tháng chỉ dám chi tiêu dè sẻn, bữa cơm chỉ quanh quẩn rau với đậu. Giờ thì có thêm thu nhập, tôi mua được ít thịt cá cho chồng bồi dưỡng, cũng đỡ lo tiền thuốc”, bà cười hiền.

Nhờ có nguồn thu ổn định, bà dần trả được các khoản nợ cũ, cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Chồng bà, dù vẫn phải điều trị hai lần mỗi tháng, nhưng tinh thần phấn chấn hơn khi thấy vợ con có việc làm, kinh tế dần khấm khá.

Không chỉ thoát nghèo, gia đình bà còn trở thành gương điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi của phường Bỉm Sơn.

Hiện nay, bà Thủy đang ấp ủ kế hoạch mua thêm 2 con bò nữa để nhân giống, hướng tới xây dựng mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại gia đình. “Nuôi bò giúp tôi có việc làm ổn định, vừa lo được cho chồng, vừa có thêm thu nhập. Tôi tin rằng nếu cố gắng, chỉ vài năm nữa là có thể tích lũy được vốn để sửa lại căn nhà dột nát”, bà chia sẻ.

Điều khiến bà Thủy cảm động hơn cả là tinh thần tương trợ từ cộng đồng: Hội Phụ nữ không chỉ giúp vay vốn mà còn thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật, thậm chí hỗ trợ thức ăn khi thiên tai, bão lũ xảy ra. “Nhờ có họ mà tôi có thêm niềm tin, thêm sức mạnh để bước tiếp”, bà nói.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình bà Thủy đã khác xưa. Từ căn nhà chật chội, ẩm thấp, nay đã sáng sủa hơn, tiếng cười đã trở lại. Người phụ nữ từng kiệt quệ vì nợ nần nay trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều hộ khó khăn khác trong vùng.

“Chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự là phao cứu sinh cho những hộ nghèo như tôi. Tôi mong các chị em khác đừng ngại khó, đừng ngại vay. Khi có vốn, có kiến thức và sự hướng dẫn, chắc chắn sẽ tìm được con đường thoát nghèo”, bà Thủy nhắn nhủ.

Bà Phạm Thị Kiên, Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Phạm Thị Kiên, Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn (phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cho biết, trước đây bà Phạm Thị Thủy có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng bị ung thư, bản thân lại bệnh tim nhẹ.

"Năm đầu, hội cho vay 5 triệu đồng để nấu rượu, nuôi gà vịt. Thấy cô ấy chăm chỉ, năm 2021 chúng tôi cho vay thêm 20 triệu đồng mua bò giống. Giờ nhà cô Thủy có hai con bò, thoát nghèo rồi”, bà Kiên kể.

Ngoài cho vay, Chi hội phối hợp chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Bà Kiên luôn tích cực: “Hội viên mình nghèo cả vật chất lẫn kiến thức, phải cầm tay chỉ việc”. Nhờ cách làm sát sao, nhiều phụ nữ trước đây rụt rè, sợ vay nay đã tự tin hơn trong kinh tế, chăm sóc con cái và hướng đến cuộc sống ổn định.

Nội dung: Tuệ Minh, Nam Việt, Lê Phương Anh

28/11/2025 - 10:02