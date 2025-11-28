Một đêm, CSGT phát hiện hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Sáng 28/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn từ 19h đến 23h ngày 27/11.

Theo đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 53.200 lượt phương tiện, qua đó cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn ban đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, qua phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy dưới 18 tuổi có 9 trường hợp (chiếm 0,49%); từ 18 đến 35 tuổi có 550 trường hợp (chiếm 29,71%); từ 36 đến 55 tuổi có 1.072 trường hợp (chiếm 57,91%); trên 55 tuổi có 220 trường hợp (chiếm 11,89%). Trong đó có 10 phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, việc CSGT toàn quốc cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.