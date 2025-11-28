Sóng đánh chìm thuyền thúng ở Lâm Đồng, một ngư dân mất tích

Ngày 28/11, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Liên Hương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm nạn nhân bị sóng biển cuốn mất tích.

Nạn nhân là ông Dương Quang Sơn (40 tuổi, trú tại thôn 9 Liên Hương, xã Liên Hương).

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Phan Anh).

Thông tin ban đầu, vào 15h50 ngày 27/11, ông Sơn cùng ông Huỳnh Vũ bơi thuyền thúng ra khu vực cửa sông Liên Hương để vớt neo bị chìm dưới biển. Trong quá trình di chuyển, thuyền thúng của ông Sơn bị sóng đánh lật làm 2 người rơi xuống nước.

Ông Vũ sau đó bơi được vào bờ trong khi ông Sơn bị nước cuốn mất tích.

Được biết, đến sáng 28/11, công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai song chưa có kết quả.