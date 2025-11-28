Mailisa tại Đà Nẵng đóng kín cửa, các tổng đài đều “mất liên lạc”

Ngày 28/11, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở số 97-99 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng cho thấy cơ sở này đóng kín cửa, bên ngoài không treo bất kỳ thông báo nào cho sự việc này.

Ghi nhận đến 8h10 (thời gian mở cửa được công khai là 7h30), bên ngoài cũng không có bảo vệ như thường ngày. Khu vực nhà để xe cho khách hàng cũng đóng kín cửa.

Chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa đóng kín cửa vào sáng 28/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, các số điện thoại công khai trên mạng xã hội của thẩm mỹ viện đều không thể liên lạc được. Đường dây nóng trên website vẫn hoạt động, nhưng chỉ nhận được phản hồi tự động với thông báo “hiện tại tư vấn viên đều bận, vui lòng gọi lại sau”.

Trước đó, tối 27/11, trên trang mạng xã hội Facebook có 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa đã thông báo hệ thống tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11.

Thẩm mỹ viện này cho biết quyết định này rất khó khăn và vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ khách hàng vào thời điểm này; đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng và mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn.

Như đã thông tin, ngày 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Trước đó, trong thời gian từ khi bị kiểm tra đến lúc vợ chồng bà Phan Thị Mai (hay còn gọi là Mailisa) bị khởi tố, phía thẩm mỹ viện Mailisa vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh, video quảng cáo các dịch vụ của thẩm mỹ viện.

Từ ngày 22/11, chuỗi thẩm mỹ viện này đã ngừng cập nhật các bài đăng mới trên các trang mạng xã hội.

Theo công an, bước đầu xác định giai đoạn 2020-2024, bà Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong (Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hong Kong (Trung Quốc), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các sản phẩm này được Mailisa bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Con số thu lời trên trước mắt được thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa.