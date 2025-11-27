Khu du lịch miền Tây đón khách đột biến nhờ... cho khách tắm đồng

Ðồng Tháp có 72 điểm du lịch nông nghiệp - nông thôn, trong đó có 15 điểm hoạt động tiêu biểu và một số điểm mới hình thành. Ðể phát triển du lịch, người nông dân đã chủ động cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, đầu tư cơ sở hạ tầng điểm tham quan.

Các mô hình như tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm làm nông dân, tắm đồng, tham quan làng nghề truyền thống tạo thành các sản phẩm hấp dẫn, điểm nhấn thu hút khách.

Điều này cũng thể hiện cách làm sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, trong việc biến những trải nghiệm thường ngày, hoạt động nông nghiệp, nông thôn thành sản phẩm "hái" ra tiền.

Từ TPHCM về Đồng Tháp, chị Mỹ Anh cho biết từng xem nhiều video tắm sông miền Tây trên mạng, vậy mà đến lúc tận mắt chứng kiến và được tự mình trải nghiệm ở Đồng Sen Gò Tháp (Đồng Tháp), chị mới hiểu vì sao mùa nước nổi thu hút đến vậy.

"Chúng tôi đã có một ngày đáng nhớ với các hoạt động tắm đồng, chèo thuyền, thưởng thức đặc sản… Tất cả đều rất gần gũi nhưng mang cảm giác mới mẻ", chị chia sẻ.

Du khách hào hứng với hoạt động tắm đồng mùa nước nổi (Ảnh: Bảo Quyên).

Ngày thường, Đồng Sen Gò Tháp vốn đã là điểm dừng chân quen thuộc của du khách thích tìm sự bình yên. Đồng sen rộng hàng chục hecta thay đổi sắc độ theo từng thời điểm trong ngày. Khách đến thường mượn áo dài, áo bà ba, nón lá để chụp ảnh, hoặc chèo xuồng nhẹ ra giữa đầm để hái sen, câu cá, gợi ký ức đồng quê.

Nhưng làm nên thương hiệu riêng của Đồng Sen Gò Tháp lại là mùa nước nổi. Thay vì chỉ đánh bắt thủy sản như trước, người dân nơi đây đã biến mùa nước, vốn là thời điểm khó làm nông, thành cơ hội sáng tạo sản phẩm du lịch cộng đồng.

Những con nước dâng từ tháng 9 âm lịch không còn là nỗi lo, mà trở thành tài nguyên mùa vụ, kéo theo lượng khách du lịch tăng mạnh hằng tuần.

Trẻ em thích thú khi được bố mẹ cho tắm đồng (Ảnh: Bảo Quyên).

Đây được xem là một trong những sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn sáng tạo mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hơn, đại diện khu du lịch, cho biết năm nay nước lớn hơn mọi năm, ngập cả lối đi vào hơn 30 chòi lá trong khu du lịch. Nhưng sự bất tiện ấy lại được biến thành điểm nhấn riêng. Khách phải đi xuồng vào chòi, ăn uống ngay trên mặt nước và sau đó nhảy xuống tắm đồng tại chỗ.

"Từ đầu mùa nước đến nay, lượng khách mỗi cuối tuần luôn ở mức 500-600 người, có ngày lên đến hàng nghìn lượt. Vào thứ 7 và chủ nhật, các chòi gần như kín khách từ sáng đến chiều. Thời điểm lý tưởng nhất để tắm đồng là khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch, khi nước đứng và bắt đầu rút, trong, sâu tầm 2m", ông Hơn nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Sỹ - nhân viên phụ trách hoạt động tại Đồng Sen Gò Tháp - cho biết mô hình tái hiện mùa nước nổi hiện nay khá hiếm, nên du khách, đặc biệt là giới trẻ, tỏ ra vô cùng hào hứng.

"Họ tìm lại được cảm giác vừa mới mẻ, vừa thân quen của tuổi thơ. Hoạt động tắm đồng thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Người lớn thì như được trở về những ngày còn lội đồng bắt cá, còn trẻ con thì tha hồ vùng vẫy giữa sông nước", anh chia sẻ.

Du khách ăn uống trên chòi lá, được bao quanh là nước (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo anh Sỹ, nhiều khu vực miền Tây đã không còn mùa nước nổi, khiến thế hệ trẻ ít có cơ hội trải nghiệm những hoạt động như tắm đồng, tắm sông.

"Chúng tôi cũng không muốn những nét văn hoá đặc sản này phai nhạt dần. Vì vậy, việc kết hợp du lịch với trải nghiệm nông thôn sẽ luôn có sức hút riêng với du khách", anh nói.

Đồng Tháp xác định du lịch nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh (Ảnh: Nguyễn Cường).

Theo anh Sỹ, mùa nước cũng mở ra hàng loạt trải nghiệm khác như chèo xuồng, bắt cá, khám phá đời sống sông nước, những tập tục sinh hoạt đặc trưng miền Tây. Đây là lý do lượng khách mùa nước thường gấp đôi mùa nắng.

"Nhiều người chỉ cần thuê bộ đồ bà ba 50.000 đồng, rồi tự do tắm sông mà không bị tính phí. Khu du lịch trang bị áo phao và đội giám sát để đảm bảo an toàn. Mùa nước nổi năm nay còn thu hút cả khoảng 100 khách nước ngoài, con số hiếm có ở một điểm du lịch nông thôn", anh Sỹ cho biết.

Toàn cảnh Đồng Sen Gò Tháp mùa nước nổi (Ảnh: Bảo Quyên).

Ngoài những hoạt động mùa lũ, Đồng Sen Gò Tháp vẫn giữ nét riêng nhờ cảnh quan hoang sơ và hệ sinh thái phong phú, nhiều loài chim quý hiếm. Hoạt động chèo thuyền, câu cá hay thưởng thức những món ăn đặc sản... vẫn đều đặn phục vụ du khách, kể cả khi nước rút.

Sự linh hoạt "mùa nắng có sản phẩm mùa nắng, mùa nước nổi có sản phẩm mùa nước nổi" đã giúp Đồng Sen Gò Tháp trở thành điểm sáng về sáng tạo du lịch nông thôn. Đại diện khu du lịch cũng nhấn mạnh, họ muốn biến điều kiện tự nhiên thành lợi thế, tạo sinh kế ổn định mà vẫn giữ nguyên hồn cốt vùng miền.

Hiện nay, Đồng Tháp đang quảng bá và xây dựng nhiều tour du lịch sinh thái, nông nghiệp - nông thôn mới, như: tour du lịch "Vườn quốc gia Tràm Chim - Có một nơi như thế", tour liên kết giữa các điểm du lịch làng bè Bình Thạnh - điểm tham quan Thiên Phú - chùa Tổ - làng du lịch Mỹ Xương; tour tham quan gắn với làng nghề làm nem và nghề đóng ghe xuồng Lai Vung truyền thống đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các tour về tham quan, trải nghiệm Vườn quýt hồng (Lai Vung); tour tham quan "Theo dấu người tình, Sa Đéc tình đất - tình hoa"; tour du lịch "Sắc màu vùng biên - Đất sen hồng"… giúp du khách đa dạng trong việc lựa chọn khi đến Đồng Tháp.

Đồng Tháp định hướng đến năm 2030, với tổng kinh phí hơn 1.008 tỉ đồng. Trong đó, danh mục các dự án ưu tiên thực hiện lĩnh vực du lịch 461 tỉ đồng. Đây thực sự là cơ hội và động lực để du lịch Đồng Tháp bứt phá trong thời gian tới.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2027 hoàn thành xây dựng hệ thống chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: sen Tháp Mười, xoài Cao Lãnh, cá tra Hồng Ngự, hoa Sa Đéc, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành. Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành điểm đến có thương hiệu mạnh của cả 6 trụ cột trọng tâm phát triển (chính quyền, du lịch, nông nghiệp, cơ hội đầu tư, cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp) có sức cạnh tranh lớn trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.