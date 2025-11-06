Người dân Cửa Đại chằng chống nhà cửa trước bão Kalmaegi

Sáng nay (6/11), người dân khu vực ven biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) đang tất bật gia cố nhà cửa, chuẩn bị ứng phó trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Ông Cao Văn Nhất (76 tuổi) dùng dây thừng buộc hai cục bê tông, mỗi cục nặng khoảng 5kg, để giữ chặt mái nhà trước giờ bão đổ bộ đất liền. Ông cho biết, gia đình mình đã sống nhiều đời ở gần biển, nên chuyện gió bão đã thành quen.

“Chỉ lo nhất là không may nước biển dâng cao, nếu sóng tràn qua kè thì khu dân cư bên trong sẽ bị ngập”, ông Nhất nói.

Nhiều hộ dân chọn cách bơm nước vào các túi ni lông lớn hoặc sử dụng thùng xốp chứa nước đặt lên mái nhà để giữ mái tôn không bị gió thổi bay. Theo người dân, đây là biện pháp đơn giản, tận dụng được vật liệu sẵn có nhưng mang lại hiệu quả khá tốt mỗi khi bão đổ bộ.

Từ 7h sáng, ông Nguyễn Tấn Trúc (59 tuổi) cùng con trai xúc cát, đóng khoảng 15 bao rồi đưa lên mái nhà để chằng giữ. Ông Trúc chia sẻ: "Nghe dự báo bão mạnh nên hai cha con tranh thủ làm sớm, tuy nhiên, vẫn lo lắm vì mái nhà khó trụ vững nếu gió lớn kéo dài".

Không chỉ đàn ông trong nhà tất bật chằng chống, mà các chị em phụ nữ cũng tích cực phụ giúp, người buộc dây, người chuyển bao cát, người dọn dẹp đồ đạc, tất cả cùng chung tay giữ an toàn cho ngôi nhà thân yêu của mình.

Kết thúc mùa đánh bắt từ nửa tháng trước, anh Nguyễn Ba (47 tuổi) đã đưa chiếc ghe của gia đình vào một cơ sở trùng tu thuyền ven sông Cửa Đại để chuẩn bị cho vụ mới đầu tháng 12. Dù ghe đã được đặt ở vị trí khuất gió, hai ngày nay anh vẫn ra kiểm tra và gia cố thêm.

“Tôi đã cố định ghe bằng sáu điểm neo, đào sâu cọc và buộc dây thừng lớn. Chỉ mong ghe trụ vững, không bị gió quật hư hại trong cơn bão này”, anh Ba nói.

Cùng thời điểm, tại bãi biển Cửa Đại (đoạn thuộc phường Hội An Đông), một phần bờ kè bị sóng đánh xói mòn, nhiều vị trí sụt lở sâu.

Lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện đang tích cực gia cố ven biển, đắp lại bờ kè để hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Dự kiến đến trưa nay, bờ kè tạm sẽ hoàn thành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 6/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Trong 12 giờ tới bão di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Đến 19h cùng ngày, trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 17 và đi sâu vào đất liền.