Quán xôi Bắc ở "khu nhà giàu" TPHCM gây sốt, khách đợi 1 tiếng mới có chỗ
(Dân trí) - Một quán xôi giữa "khu nhà giàu" ở TPHCM bất ngờ gây sốt, thu hút giới trẻ kéo đến check-in, thưởng thức xôi và trải nghiệm cảm giác như lạc vào một khu rừng bí ẩn giữa lòng thành phố.
Không gian xanh giữa phố thị hút khách check-in
Gần đây, một quán xôi mang hương vị miền Bắc tại phường Thảo Điền cũ (nay là phường An Khánh, TPHCM) bất ngờ gây chú ý.
Hương vị xôi và cách phục vụ chỉn chu là điểm cộng, nhưng điều khiến nơi đây gây sốt lại nằm ở không gian "hiếm có, khó tìm" giữa lòng thành phố.
Quán được thiết kế như một khu rừng thu nhỏ, nép mình dưới những tán cây lớn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc khiến nhiều người liên tưởng đến một góc mùa thu Hà Nội yên bình và lãng mạn.
Bầu không khí xanh mát, trong lành khiến quán nhanh chóng trở thành điểm check-in được giới trẻ săn đón. Hình ảnh chia sẻ tràn ngập mạng xã hội kéo theo lượng khách đến đây ngày càng đông.
Cộng đồng mạng còn đặt cho nơi đây những cái tên thú vị như “quán xôi trong rừng”, “quán xôi Hà Nội ở TPHCM” hay “quán xôi khu nhà giàu” vì nằm giữa khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm, khách đã đứng xếp thành hàng dài chờ gọi món. Mới hơn 9h, quán đã thông báo hết chỗ và khách có thể phải chờ thêm khoảng 1 tiếng mới được phục vụ.
Tuy vậy, nhiều người vẫn kiên trì đứng chờ cho đến khi có bàn trống. Không ít thực khách sau khi thưởng thức xôi vẫn chưa nỡ rời đi, nán lại thêm một lúc để chụp ảnh.
Gia Vy (SN 2003, sống tại Gò Vấp) đã chạy gần 10km đến quán để trải nghiệm không gian đặc biệt này. Cô diện áo dài trắng, nổi bật giữa khu rừng xanh và tranh thủ tạo dáng chụp ảnh trong lúc chờ có bàn.
“Đợi hơi lâu nhưng mà có chỗ "sống ảo" nên cũng xứng đáng. Tôi thấy đồ uống cũng khá ngon, vừa miệng”, Vy chia sẻ.
Hương vị miền Bắc níu chân thực khách
Thực đơn tại quán là những món quen thuộc của ẩm thực miền Bắc: Xôi xéo, xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi cốm… ăn kèm thịt kho mềm thấm vị, chả mỡ thơm béo, trứng ốp la vàng ruộm hay chà bông mặn ngọt. Hạt xôi dẻo, thơm, hành phi giòn.
Một số thực khách cho rằng hương vị tại đây khá “chuẩn”, đặc biệt khi uống cùng nước mơ hay nước sấu - thứ khiến họ nhớ về những gánh hàng rong Hà Nội. Ngoài xôi, quán còn có bánh giò, nem chua rán và các món chè dân dã.
Hai bạn Thảo và Uyên chia sẻ đã di chuyển gần một giờ từ phường Bình Trị Đông đến quán và cho rằng chuyến đi “hoàn toàn đáng giá”. Suất ăn gồm xôi chà bông trứng ốp la, bánh giò và nước chỉ tốn 130.000 đồng - mức giá được nhận xét phù hợp với không gian và trải nghiệm.
Hiệu ứng mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng chạy 15-20km để đến "quán trong rừng" này. Tuy nhiên, nhân viên cho biết do lượng khách tăng đột biến dẫn đến việc khách có thể phải chờ lâu, nhất là buổi sáng và cuối tuần.
Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, sân vườn nhiều cây xanh, nhưng đôi lúc vẫn nóng nếu thời tiết oi bức, khách đến quán nên chuẩn bị quạt cầm tay. Cây cối rậm rạp cũng khiến thỉnh thoảng có muỗi xuất hiện.
Dù có một vài bất tiện nhỏ, trải nghiệm ẩm thực xen lẫn thiên nhiên đã biến quán xôi này thành điểm đến đáng thử với nhiều người. Không chỉ là nơi thưởng thức món xôi bình dị, đây còn là chốn mang đến sự thư giãn nhẹ nhàng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa lòng TPHCM.
Địa chỉ: Hẻm 28 Thảo Điền, phường An Khánh, TPHCM
Giờ mở cửa: 7h30-19h30
Giá tham khảo: 22.000-60.000 đồng