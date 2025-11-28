Quán xôi Bắc ở "khu nhà giàu" TPHCM gây sốt, khách đợi 1 tiếng mới có chỗ

Không gian xanh giữa phố thị hút khách check-in

Gần đây, một quán xôi mang hương vị miền Bắc tại phường Thảo Điền cũ (nay là phường An Khánh, TPHCM) bất ngờ gây chú ý.

Hương vị xôi và cách phục vụ chỉn chu là điểm cộng, nhưng điều khiến nơi đây gây sốt lại nằm ở không gian "hiếm có, khó tìm" giữa lòng thành phố.

Từ sáng sớm, quán xôi đã đón rất nhiều thực khách (Ảnh: Mộc Khải).

Quán được thiết kế như một khu rừng thu nhỏ, nép mình dưới những tán cây lớn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc khiến nhiều người liên tưởng đến một góc mùa thu Hà Nội yên bình và lãng mạn.

Bầu không khí xanh mát, trong lành khiến quán nhanh chóng trở thành điểm check-in được giới trẻ săn đón. Hình ảnh chia sẻ tràn ngập mạng xã hội kéo theo lượng khách đến đây ngày càng đông.

Nhiều người chấp nhận đợi gần 1 tiếng đến khi quán có bàn (Ảnh: Mộc Khải).

Cộng đồng mạng còn đặt cho nơi đây những cái tên thú vị như “quán xôi trong rừng”, “quán xôi Hà Nội ở TPHCM” hay “quán xôi khu nhà giàu” vì nằm giữa khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm, khách đã đứng xếp thành hàng dài chờ gọi món. Mới hơn 9h, quán đã thông báo hết chỗ và khách có thể phải chờ thêm khoảng 1 tiếng mới được phục vụ.

Tuy vậy, nhiều người vẫn kiên trì đứng chờ cho đến khi có bàn trống. Không ít thực khách sau khi thưởng thức xôi vẫn chưa nỡ rời đi, nán lại thêm một lúc để chụp ảnh.

Không ít bạn trẻ đến quán để vừa ăn uống, vừa chụp ảnh "sống ảo" (Ảnh: Mộc Khải).

Gia Vy (SN 2003, sống tại Gò Vấp) đã chạy gần 10km đến quán để trải nghiệm không gian đặc biệt này. Cô diện áo dài trắng, nổi bật giữa khu rừng xanh và tranh thủ tạo dáng chụp ảnh trong lúc chờ có bàn.

“Đợi hơi lâu nhưng mà có chỗ "sống ảo" nên cũng xứng đáng. Tôi thấy đồ uống cũng khá ngon, vừa miệng”, Vy chia sẻ.

Hương vị miền Bắc níu chân thực khách

Thực đơn tại quán là những món quen thuộc của ẩm thực miền Bắc: Xôi xéo, xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi cốm… ăn kèm thịt kho mềm thấm vị, chả mỡ thơm béo, trứng ốp la vàng ruộm hay chà bông mặn ngọt. Hạt xôi dẻo, thơm, hành phi giòn.

Xôi ở quán được khen hấp dẫn, khẩu phần đầy đặn (Ảnh: Mộc Khải).

Một số thực khách cho rằng hương vị tại đây khá “chuẩn”, đặc biệt khi uống cùng nước mơ hay nước sấu - thứ khiến họ nhớ về những gánh hàng rong Hà Nội. Ngoài xôi, quán còn có bánh giò, nem chua rán và các món chè dân dã.

Hai bạn Thảo và Uyên chia sẻ đã di chuyển gần một giờ từ phường Bình Trị Đông đến quán và cho rằng chuyến đi “hoàn toàn đáng giá”. Suất ăn gồm xôi chà bông trứng ốp la, bánh giò và nước chỉ tốn 130.000 đồng - mức giá được nhận xét phù hợp với không gian và trải nghiệm.

Hiệu ứng mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng chạy 15-20km để đến "quán trong rừng" này. Tuy nhiên, nhân viên cho biết do lượng khách tăng đột biến dẫn đến việc khách có thể phải chờ lâu, nhất là buổi sáng và cuối tuần.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, sân vườn nhiều cây xanh, nhưng đôi lúc vẫn nóng nếu thời tiết oi bức, khách đến quán nên chuẩn bị quạt cầm tay. Cây cối rậm rạp cũng khiến thỉnh thoảng có muỗi xuất hiện.

Không ít thực khách chọn đến quán xôi vì không gian xanh mát, tựa như ở trong một khu rừng (Ảnh: Mộc Khải).

Dù có một vài bất tiện nhỏ, trải nghiệm ẩm thực xen lẫn thiên nhiên đã biến quán xôi này thành điểm đến đáng thử với nhiều người. Không chỉ là nơi thưởng thức món xôi bình dị, đây còn là chốn mang đến sự thư giãn nhẹ nhàng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa lòng TPHCM.