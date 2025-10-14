Vợ chồng tích cóp 1,5 tỷ đồng, không mua nổi nhà Hà Nội vì chờ... giảm giá

Chần chừ không mua nhà vì tin rằng sẽ giảm giá

Cuối tuần vừa rồi, anh Nguyễn Tuấn Dũng (34 tuổi, quê Hải Phòng) đi ăn tân gia đồng nghiệp cùng cơ quan. Nhìn căn nhà khang trang 3 phòng ngủ của bạn, anh không khỏi buồn rầu khi nhớ lại quyết định nông nổi cách đây hai năm khiến anh để vuột mất căn hộ trong mơ của chính mình.

“Nếu khi đó tôi quyết đoán hơn, xuống tiền sớm thì giờ cũng đã có căn hộ hơn 70m2 ở trung tâm Hà Nội, không phải chịu cảnh thuê trọ mãi thế này”, anh Dũng thở dài.

Anh Dũng là kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty phần mềm ở Cầu Giấy, thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng. Vợ anh, chị Hồng, làm kế toán với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Hai người kết hôn năm 2020, có một bé trai 4 tuổi và đang thuê căn hộ 60m2 tại Mỹ Đình với giá 10 triệu đồng/tháng.

Ngay từ khi cưới, hai vợ chồng thống nhất mỗi tháng phải tiết kiệm được 20 triệu đồng, phần còn lại chi tiêu cho thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt. Năm 2023, được gia đình hai bên hỗ trợ 500 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy và vàng cưới, họ có trong tay 1,5 tỷ đồng, số vốn đủ để nghĩ đến việc mua nhà.

Bỏ lỡ căn nhà trong mơ, gia đình anh Dũng phải thuê trọ với chi phí chục triệu đồng mỗi tháng, tương đương tiền trả góp mua nhà (Ảnh: Nam Việt).

Thông qua bạn bè, anh Dũng được giới thiệu một căn hộ 74m2 ở khu Đại Kim (nay thuộc phường Định Công), giá 2 tỷ đồng, đầy đủ nội thất, chỉ việc dọn vào ở. Tuy nhiên, nghe bạn bè khuyên “thị trường đang ngáo giá, sang năm chắc chắn giảm mạnh”, anh do dự. “Nếu chờ 6 tháng, biết đâu giá rớt vài trăm triệu, đỡ phải vay mượn, hoặc mua được căn to hơn”, anh tính toán.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Giữa năm 2024, lãi suất ngân hàng giảm, người dân đổ xô trở lại mua nhà. Giá chung cư Hà Nội tăng mạnh, đặc biệt tại các khu trung tâm như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, căn hộ trên 70m2 đã vọt lên 4 tỷ đồng. Ngay cả khu cận đô như Hoài Đức, Nam Từ Liêm cũng chạm ngưỡng 3-4 tỷ đồng/căn.

“Vội vàng quay lại hỏi thì căn hộ đó đã được bán cho cặp vợ chồng trẻ khác với giá chỉ 1,9 tỷ. Lúc ấy tôi thực sự tiếc đứt ruột”, anh kể.

Mất cơ hội, anh Dũng đành tìm căn hộ khác, nhưng giá đã vượt quá xa khả năng chi trả. Những căn tầm 55-60m2 đã hơn 3 tỷ đồng, trong khi vợ anh đang mang thai đứa thứ hai. Hai vợ chồng tính đến phương án mua nhà ngoại thành, Hoài Đức hay Thanh Trì, song chỗ thì hay ngập, chỗ lại cách nơi làm việc tới 20km, mỗi lần đi tắc đường cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ vẫn chưa dám xuống tiền.

Anh quyết định tạm gửi tiết kiệm, rồi mua một mảnh đất ở quê với giá 400 triệu đồng, hi vọng sau này bán được sẽ có thêm vốn. Quả thật, chỉ ít tháng sau, mảnh đất được trả giá gấp đôi, 800 triệu đồng.

Đầu năm 2025, anh Dũng phấn khởi bán đất, gom cả tiền tiết kiệm, tổng 2,5 tỷ đồng, nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ mua được nhà. Nhưng khi đi xem, anh choáng váng, căn hộ từng có giá gần 3 tỷ đồng, nay đã lên hơn 4 tỷ đồng.

Chung cư nơi anh Dũng từng đến xem giờ đã tăng giá gấp đôi (Ảnh minh hoạ: Nam Việt).

“Tôi biết nhà tăng giá, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Giờ mỗi tháng vợ chồng tôi vẫn ở trọ, trừ chi phí thuê nhà, học hành cho hai con, sinh hoạt và đón bà nội lên trông cháu, còn tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng. Nếu giá nhà cứ tăng như hiện nay, giấc mơ an cư chắc còn xa lắm”, anh Dũng ngậm ngùi.

Anh từng nghĩ mình khôn ngoan khi chờ giá nhà giảm, nhưng cuối cùng lại hóa dại. “Giá không những không giảm mà còn tăng gấp đôi, trong khi tiền tiết kiệm thì ngày càng mất giá. Giờ muốn liều vay ngân hàng để mua, tôi cũng không dám, vì gánh nợ 1,5 tỷ đồng với khoản dư chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng là quá sức. Lỡ trong nhà có việc đột xuất thì biết xoay xở sao đây”, anh Dũng thở dài.

Giá nhà tăng gấp đôi trong vài tháng

Cùng cảnh “vuột mất” căn nhà trong mơ như anh Dũng, gần hai năm trước, chị Phạm Thị Mai (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng chồng là Đặng Minh Khôi (35 tuổi, quê Ninh Bình) rong ruổi khắp các ngõ nhỏ Thanh Trì, Hà Đông, tìm một căn nhà vừa túi tiền sau hơn 10 năm lập nghiệp tại Hà Nội.

Chị Mai làm nhân viên truyền thông, chồng là kỹ sư điện, thu nhập gộp khoảng 40 triệu đồng/tháng. Khi con đầu lòng chào đời, mẹ chị từ quê lên chăm cháu, căn phòng trọ 30m2 bỗng trở nên chật chội. Hai chiếc giường ghép sát, một cho vợ chồng con nhỏ, một cho mẹ già. Lúc đầu còn tạm ổn, nhưng về sau, không gian chật hẹp khiến cả nhà đều mệt mỏi. Chồng chị nhiều lần than “ở thế này mãi sao nổi”, song nếu để mẹ về quê thì chẳng ai phụ trông con.

Đầu năm 2024, sau nhiều lần bàn bạc, hai vợ chồng quyết định mua nhà. Gia đình nội hỗ trợ 500 triệu đồng, tổng cộng gom góp, vay mượn được khoảng 1,8 tỷ đồng, dự tính mua căn tầm 2,5-3 tỷ đồng, khoảng 30-40m2.

Trên các sàn giao dịch bất động sản, giá nhà khu vực Thanh Trì từ 100 triệu đồng đến 160 triệu đồng/m2, có nơi lên tới 200 triệu đồng/m2 (Ảnh: Nam Việt).

“Lúc đầu tôi dự kiến chưa mua ngay, tiết kiệm thêm chút mua được căn nhà rộng rãi, nhưng ở thuê bất tiện mẹ vợ con rể nên quyết mua luôn”, chị kể. Cả hai vợ chồng đều thích nhà đất, dù phải ở xa hơn mua chung cư, vì nghĩ “giá trị bền hơn”. Sau nhiều tháng tìm kiếm, họ ưng một căn cấp bốn 30m2 ở Thanh Trì, rao 2,7 tỷ đồng.

“Căn nhà đó chỉ có một tầng lợp tôn, có gác xép nhỏ, bên trong gần như trống trơn. Nói đúng ra là mua đất thì được ‘tặng’ nhà, ở tạm thì được chứ muốn ở lâu dài chắc chắn phải sửa sang lại”, chị Mai kể.

Vì vậy, khi một vài người thân khuyên nên chờ giá nhà giảm rồi hãy mua, chị đã đồng ý, không xuống tiền. “Người nhà ở quê xem ảnh khu đất, ai cũng bảo giờ kinh tế khó khăn, người mua ít, chắc chắn giá sẽ hạ, nên tôi cũng nghe theo, chưa đặt cọc”, chị chia sẻ.

Chưa xuống tiền, chị Mai vẫn rất ưng mảnh đất ấy, dù nằm trong ngõ, nhà cũ kỹ nhưng ngõ vào rộng rãi, gần chợ, chỉ vài phút là ra đường lớn. “Tôi định chờ thêm 3-4 tháng xem có giảm không, vừa đỡ vay, vừa nhẹ gánh nợ”, chị nói.

Khi chị còn chần chừ, môi giới nhiều lần gọi lại thuyết phục, hứa sẽ thương lượng để chủ nhà giảm thêm. “Thế là tôi lại càng tin giá sẽ hạ thật”, chị kể. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi đọc tin giá chung cư ở Hà Nội tăng vọt, chị vội nhắn tin hỏi thì được biết căn nhà ấy đã bán và chủ mới hiện rao lại với giá 3,5 tỷ đồng.

“Lúc biết tin, tôi rụng rời. Từ chỗ chỉ cần vay 900 triệu đồng, giờ muốn mua lại căn đó phải vay thêm hơn 1,5 tỷ đồng, vượt xa khả năng chi trả”, chị nói.

Chị Mai từng nghĩ đến chuyện lựa chọn chung cư để giảm bớt gánh nặng tiền bạc, nhưng giá chung cư Hà Nội cũng tăng chóng mặt (Ảnh: Nam Việt).

Không còn lựa chọn nào khác, vợ chồng chị đành bỏ qua miếng đất ấy, chuyển sang thuê căn trọ rộng hơn ở Thanh Trì, giá 6 triệu đồng/tháng, vừa chờ “thời cơ” mua nhà. Nhưng càng chờ, giá càng tăng phi mã.

Nhà đất khu vực Thanh Trì dao động trên dưới 100 triệu đồng/m2, chung cư cũng chẳng rẻ hơn dao động 50-80 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí, giấc mơ có nhà Hà Nội dần xa vời với cặp vợ chồng tỉnh lẻ.

“Điều tôi tiếc nhất sau nhiều năm ở Hà Nội là không mạnh dạn mua sớm hơn. Ngày đó ai cũng nói giá nhà ảo, tôi tin. Giờ bạn bè mua trước một hai năm đã lời cả tỷ, còn mình vẫn ở trọ… vừa buồn, vừa tiếc”, người phụ nữ quê Hà Tĩnh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Dũng hay chị Mai không phải hiếm giữa bối cảnh giá nhà tại Hà Nội leo thang từng tháng. Nhiều người trẻ dù có công việc ổn định, thu nhập khá vẫn loay hoay trong vòng xoáy “chờ giá giảm - giá lại tăng”.

Thực tế, thị trường bất động sản hiếm khi “rớt sâu” như kỳ vọng, trong khi chi phí sinh hoạt, học hành, lãi suất, lạm phát… vẫn không ngừng tăng. Với những người đi làm xa quê, giấc mơ an cư giữa lòng Thủ đô ngày càng trở nên xa xỉ.

“Chờ nhà giảm giá”, tưởng là tính toán khôn ngoan, nhưng đôi khi lại khiến cả một gia đình đánh mất cơ hội ổn định cuộc sống.