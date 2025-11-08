Manh mối giúp tìm được cụ bà Lào Cai sống sót sau 3 ngày bị lạc trong rừng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cùng lực lượng chức năng xã Phong Dụ Hạ (tỉnh Lào Cai) tìm thấy cụ bà 86 tuổi bị lạc trong rừng, anh Bàn Tòn Chày - chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác Đoàn Thanh niên xã - cảm thấy câu chuyện như một phép màu kỳ diệu.

Bà Liều (áo nâu) được tìm thấy sau 3 ngày lạc trong rừng (Ảnh: Công an xã Phong Dụ Hạ).

"Với một người cao tuổi bị lạc trong rừng 3 ngày, không có đồ ăn và nước uống, việc sinh tồn rất khó khăn. Khi chúng tôi lên đường tìm kiếm, gia đình không nghĩ cụ còn sống", anh Chày chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cụ bà được tìm thấy tên là Đặng Mùi Liều (SN 1939, ở thôn Khe Đóm, xã Phong Dụ Hạ).

Lần theo những dấu vết trên mặt đường

Anh kể, ngày 4/11, bà Liều nói với con cháu đi thăm người thân ở thôn Làng Cang khoảng 2-3 ngày. Trước đây, bà từng tự đi và trở về nhà an toàn nên gia đình không ngăn cản.

Rời nhà, cụ bà men theo con đường mòn xuyên rừng. Đến tối, liên hệ với người thân ở Làng Cang, con gái của bà Liều hốt hoảng phát hiện mẹ vẫn chưa tới nơi.

"Do bà Liều không có điện thoại để liên lạc, gia đình tức tốc huy động con cháu, phối hợp với lực lượng chức năng của thôn Khe Đóm tìm kiếm suốt nhiều tiếng đồng hồ nhưng không có kết quả", anh Chày thông tin.

Chờ đợi mãi không thấy mẹ về, các con rơi vào tâm trạng lo lắng. Con đường rừng để đi từ Khe Đóm đến Làng Cang dài khoảng 9km, địa hình hiểm trở, sóng điện thoại không có, nhiều cây cối rậm rạp.

Ban đêm, không gian trong rừng vắng vẻ, ít người qua lại. Một cụ bà không có đèn pin và mất phương hướng có thể đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều nhóm đi tìm kiếm (Ảnh: Công an xã Phong Dụ Hạ).

Theo anh Chày, tìm kiếm không có kết quả, gia đình trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đảng uỷ và UBND xã chỉ đạo Công an, Đoàn Thanh niên cùng một số lực lượng khác tiến hành họp nhanh, lên các kịch bản khác nhau để tìm kiếm. Hơn 40 người được chia thành 3 nhóm, rà soát nhiều khu vực với phương châm không bỏ sót những dấu vết khả nghi.

"Quá trình tìm kiếm được bắt đầu từ 6h30 ngày 6/11. Nhận định bà đã cao tuổi, không thể đi xa, các nhóm rà soát khu vực rừng nguyên sinh, khe suối gần nhà của gia đình. Trải qua 6 tiếng, chúng tôi không tìm thấy cụ bà", anh Chày cho biết.

Sau bữa cơm trưa, 3 nhóm tiếp tục công tác tìm kiếm. Địa bàn rà soát được mở rộng hơn, chủ yếu bám theo đường mòn trong rừng nứa.

Nhờ kinh nghiệm từ những lần cứu nạn trước đây, nhóm của anh Chày tìm thấy dấu chân trên cung đường rừng vắng người qua lại. Mọi người bám theo từng dấu chân trên mặt đất ẩm ướt.

Càng đi sâu vào rừng, đường càng quanh co, cả nhóm phải phát quang nhiều bụi cây mới có thể tiếp tục di chuyển. Căng mắt quan sát dọc hai bên đường, nhóm phát hiện vài ngọn măng mới bị bẻ. Mọi người phán đoán bà Liều đã hái để ăn khi đói. Họ quyết định men theo con đường hẹp, băng qua rừng nứa.

Di chuyển thêm 2km, đoàn tìm kiếm tình cờ nhìn thấy một chiếc khăn đội đầu và áo khoác ngoài kiểu truyền thống của phụ nữ Dao.

"Đây là manh mối quan trọng. Có thể trong lúc đi bộ quãng đường dài giữa rừng, cụ bà cảm thấy nóng nên đã cởi khăn và áo ngoài. Chúng tôi nhận định nhiều khả năng bà Liều đang ở khu vực lân cận vị trí này", anh nói.

Đi thêm một đoạn khoảng 1km, khoảng 15h, nhóm tìm kiếm phát hiện bà Liều ngồi trên mỏm đá, dưới chân thác nước trong rừng. Anh Chày liên lạc với các nhóm khác, tức tốc quay lại khu vực thác nước.

Nhìn thấy cụ bà với mái tóc bạc, con cháu vỡ oà hạnh phúc. Tiếng gọi "mẹ ơi", "bà ơi" vang lên giữa không khí xúc động bao trùm. Gia đình không dám tin sau 3 ngày lạc giữa rừng sâu, cụ còn sống và bình an trở về.

Nghe tiếng mọi người từ đằng xa, bà Liều ngoái đầu lại nhìn, cơ thể run rẩy do mặc áo mỏng manh và nhịn đói 3 ngày. Cụ bà 86 tuổi đáp lại lực lượng tìm kiếm bằng giọng nói đứt quãng, không còn sức lực.

Thương cụ bà, người thân nắm tay, hỏi chuyện để động viên tinh thần. Những người khác đốt lửa sưởi ấm, lực lượng công an cho bà Liều uống nước để giải tỏa cơn khát.

"Bà thều thào kêu đói, đi lạc nhiều ngày, rất sợ vì không tìm được về. Chúng tôi phải trấn an để bà yên tâm, đỡ lo lắng", anh Chày nhớ lại.

Lực lượng công an đưa nước cho bà Liều uống khi được tìm thấy (Ảnh: Công an xã Phong Dụ Hạ).

Do địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều dốc cao, đội tìm kiếm xác định không thể cõng cụ bà trên vai. Đoàn làm một chiếc cáng tự chế giữa rừng, bên ngoài phủ chăn để khiêng bà Liều về phòng khám đa khoa.

"Hai người đi đầu phát quang bụi rậm để mở đường. Đồng đội phía sau thay nhau khiêng cáng, cứ 100m-200m đổi ca một lần. Sau 1,5 tiếng di chuyển bằng đường rừng, chúng tôi đưa bà về cơ sở y tế", anh Chày chia sẻ.

Tuy quá trình tìm kiếm bà Liều trải qua nhiều vất vả, anh Chày cảm thấy vinh dự khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé. Nhờ sự nỗ lực của 40 người, cụ bà đã trở về an toàn.

Anh Chày cho rằng, việc tìm kiếm đạt kết quả tốt nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các nhóm và chỉ đạo của chính quyền địa phương, khả năng phân tích và bám sát các dấu vết nhỏ.

Không biết được kỹ năng sinh tồn của cụ bà

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Triệu Thị Sính (cháu gái bà Liều) cho biết, sau khi được thăm khám và ăn uống đầy đủ, cụ bà ngủ ngon để bù đắp những đêm ở trong rừng. Hiện tại, bà về nhà, sức khỏe bình thường, duy trì mỗi bữa ăn 1 bát cơm.

"Bà có dấu hiệu lú lẫn nên không kể lại được mình đã ăn uống như thế nào suốt 3 ngày ở trong rừng. Tôi cho rằng, bà đã nhịn đói suốt thời gian đó nên khi được tìm thấy, toàn thân run rẩy, kiệt sức", chị Sính thông tin thêm.

Theo chị Sính, việc tìm được bà Liều khiến gia đình cảm thấy rất vui, câu chuyện như một phép màu.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng của xã Phong Dụ Hạ đã nỗ lực tìm kiếm, không quản ngại khó khăn, vất vả. Từ nay, gia đình không dám để bà đi một mình như vậy nữa", chị nói thêm.