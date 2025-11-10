Trung Quốc sẽ bỏ chính sách miễn thuế 100% cho ô tô điện vào năm 2026

Một thay đổi quan trọng trong chính sách thuế dành cho xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc đang tạo ra một trong những “làn sóng” mua xe lớn nhất trong năm. Do chính sách miễn thuế kết thúc vào ngày 31/12, các đại lý ô tô trên toàn Trung Quốc đang ghi nhận lượng đơn hàng tăng kỷ lục trước thời điểm quy định mới có hiệu lực, theo trang Sina Finance.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), từ ngày 1/1/2026, xe năng lượng mới sẽ không còn được miễn 100% thuế như hiện tại, mà chỉ được giảm 50%. Hiện tại, các mẫu xe du lịch "xanh" đủ điều kiện được miễn tối đa 30.000 nhân dân tệ (110 triệu đồng). Từ năm 2026 đến 2027, mức ưu đãi này sẽ giảm xuống còn tối đa 15.000 nhân dân tệ (55 triệu đồng).

Người tiêu dùng xếp hàng đặt mua xe năng lượng mới trước khi ưu đãi thuế bị cắt giảm (Ảnh: CarNewsChina).

Các chuyên gia phân tích ngành ô tô nhận định rằng thời điểm thay đổi, trùng với mùa cao điểm bán hàng cuối năm, đã tạo ra một “cơn sốt” mua xe trước chính sách. Một số đại lý ghi nhận lượng đơn đặt tăng gần 60% so với mức trung bình hằng tháng.

Đại diện Hiệp hội Các nhà bán lẻ ô tô Trung Quốc cho biết sự điều chỉnh chính sách này không chỉ là biện pháp có tính thời điểm, mà còn là một tín hiệu rõ ràng. Bằng cách siết chặt tiêu chí ưu đãi, Bắc Kinh muốn hướng thị trường xe năng lượng mới chuyển từ “cuộc đua giảm giá” sang “cạnh tranh dựa trên giá trị”.

Hồi tháng 10, Bộ Công nghiệp & CNTT, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc đã nâng điều kiện để xe được hưởng ưu đãi thuế. Chẳng hạn, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe điện dùng động cơ xăng để mở rộng phạm vi (EREV) phải đạt quãng đường chạy thuần điện tối thiểu 100km, nhằm loại bỏ các mẫu xe có thông số tiết kiệm năng lượng thấp.

Để khách hàng đỡ “sốc” vì thay đổi, nhiều nhà sản xuất ô tô đã tung chương trình “bảo đảm chênh lệch thuế”, áp dụng cho khách đặt xe trước cuối tháng 11/2025 nhưng nhận xe trong năm 2026, tức là hãng sẽ bù phần ưu đãi thuế bị cắt giảm.

Các nhà phân tích dự báo khung chính sách mới sẽ tạo ra hai hiệu ứng: bùng nổ bán hàng ngắn hạn khi người mua chạy đua thời gian, và chững lại vào đầu năm 2026 khi mức ưu đãi đã giảm xuống. Với tỷ lệ xe điện đã vượt 45% tổng doanh số xe mới bán ra trên thị trường, sự tăng trưởng trong thời gian tới có thể phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ và đổi mới sản phẩm, thay vì chính sách ưu đãi thuế.

Từ năm 2014, chính sách miễn thuế 100% đã thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ chuyển đổi sang xe điện ở Trung Quốc. Việc giảm ưu đãi thuế từ 100% xuống 50% đánh dấu một giai đoạn mới, hướng đến sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm phụ thuộc vào trợ cấp trên thị trường xe điện lớn nhất thế giới.