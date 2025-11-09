Cảnh sát giao thông mở đường đưa thai phụ vỡ ối đi cấp cứu

Tối 9/11, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu kịp thời một thai phụ bị vỡ ối.

Lúc 18h50 cùng ngày, Tổ tuần tra số 5 thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 thì có ô tô con dừng lại, nhờ hỗ trợ đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu.

Thai phụ N. được CSGT Tuy Phước dùng xe đặc dụng đưa đi bệnh viện kịp thời (Trạm CSGT Tuy Phước).

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ tuần tra đã báo cáo, huy động nhanh ô tô đặc chủng bật còi, đèn ưu tiên dẫn đường đưa thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm đó, tuyến quốc lộ 1 đang mất điện do bão số 13, phương tiện lưu thông nhiều, di chuyển khó khăn, tài xế lại không quen đường. Nhờ CSGT dẫn đường, chị N. được đưa đến bệnh viện an toàn, kịp thời cấp cứu.

Thai phụ là chị T.T.M.N. (SN 1993, trú tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai), đến ngày sinh nở nhưng bị vỡ ối.

Tại bệnh viện, thai phụ được các y bác sĩ kịp thời tiếp nhận, tiến hành hỗ trợ sinh nở. Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời, anh Vũ Hoàng Thanh (SN 1987, chồng chị N.) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT Tuy Phước.