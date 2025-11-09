Dông lốc khiến cây xanh, cột điện ngã đổ đè xe máy ở TPHCM

Tối 9/11, lực lượng chức năng các xã Phú Giáo, Phước Hòa (TPHCM) đang khẩn trương khắc phục sự cố nhiều cây xanh ngã đổ do dông lốc gây ra từ chiều cùng ngày.

Lực lượng chức năng cưa cây bị ngã đổ kéo đổ cột điện (Ảnh: A.B.).

Tại một số khu vực, cây xanh bị đổ xuống kéo theo cột điện và đè lên xe máy. Do thời tiết xấu, nhiều khu vực được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo cho biết, đến hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người do dông lốc gây ra. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương cưa cây, khắc phục sự cố.

Cây xanh đổ đè trúng xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Không chỉ tại xã Phú Giáo, chiều tối 9/11, nhiều khu vực tại Bình Dương cũ cũng xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, kéo dài hơn 1 giờ. Thiệt hại do dông lốc đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.