Man City đè bẹp Liverpool, Guardiola kỷ niệm 1000 trận cầm quân trọn vẹn

Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại Etihad khi đánh bại Liverpool 3-0 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025-26, diễn ra vào đêm 9/11. Tiền đạo Erling Haaland góp công với bàn thắng thứ 99 tại giải, trong khi HLV Pep Guardiola có chiến thắng trọn vẹn trong trận đấu thứ 1000 trên cương vị huấn luyện viên.

Pep Guardiola ăn mừng chiến thắng cùng Erling Haaland (Ảnh: Getty).

Đây cũng là thất bại thứ 4 liên tiếp trên sân khách của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này, chuỗi kết quả tệ hại nhất của họ kể từ năm 2012.

Man City nhập cuộc đầy tự tin với phong độ của đội bóng đã thắng 9 trong 10 trận sân nhà gần nhất. Ngay những phút đầu, Jeremy Doku gây sóng gió khi cướp bóng từ Ibrahima Konate và khiến thủ thành Giorgi Mamardashvili phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Mamardashvili đã chuộc lỗi kịp thời khi cản phá cú đá phạt đền của Haaland.

Đội chủ nhà vẫn duy trì áp lực mạnh mẽ và sớm được đền đáp. Phút 29, từ một pha tấn công bên cánh trái, Haaland bật cao đánh đầu tung lưới đội khách sau đường chuyền của Matheus Nunes, mở tỷ số cho Man City và ghi bàn thắng thứ 99 tại Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Liverpool thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian hiệp một. Đội khách tưởng chừng có cơ hội gỡ hòa khi Virgil van Dijk đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Mohamed Salah, nhưng VAR xác định Andrew Robertson đã việt vị trước đó nên không công nhận bàn thắng.

Khi Liverpool còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Man City tiếp tục trừng phạt đối thủ. Trong thời gian bù giờ hiệp một, cú sút chìm của Nico Gonzalez chạm chân Van Dijk đổi hướng khiến Mamardashvili bó tay, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Liverpool cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Conor Bradley có hai đường tạt bóng nguy hiểm nhưng đều không mang lại hiệu quả, một bị Gonzalez vô tình chặn lại và một bị Cody Gakpo dứt điểm vọt xà.

Những nỗ lực của đội khách nhanh chóng bị dập tắt khi Doku ghi bàn thắng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City sau pha đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm hiểm hóc ở phút 63. Ở những phút cuối, Dominik Szoboszlai và Mohamed Salah có cơ hội ghi bàn danh dự cho đội khách, nhưng lần lượt bị thủ thành Gianluigi Donnarumma cản phá và sút chệch cột dọc.

Jeremy Doku đi bóng trước sự truy cản của các cầu thủ Liverpool (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này là trận thứ 7 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Man City, giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm. Với Pep Guardiola, đây là cột mốc đáng nhớ khi ông khép lại trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp huấn luyện bằng một thắng lợi thuyết phục.

Trong khi đó, Liverpool của HLV Arne Slot tiếp tục sa sút khi đã để thua 6 trong 7 trận đấu quốc nội gần nhất, tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và kém nhóm dự Champions League 4 điểm.