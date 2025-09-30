Vợ chồng làm 2 việc cùng lúc, bám trụ Hà Nội 10 năm vẫn không mua nổi nhà

Căn phòng trọ rộng 40m2 ở Hà Nội là nơi vợ chồng anh Phạm Trung Nguyên (31 tuổi), chị Mai (28 tuổi), con trai hơn một tuổi và mẹ vợ sinh sống. Không gian này vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là chỗ sinh hoạt chung của ba thế hệ, mọi hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ đều gói gọn trong bốn bức tường.

“Trước đây, chúng tôi sống trong căn phòng 20m2, chật chội và ẩm thấp khiến con thường xuyên ốm đau. Vì vậy, mới đây tôi mới quyết định đổi chỗ trọ, dù chi phí tăng thêm”, anh Nguyên chia sẻ.

Vỡ mộng vì không mua nổi nhà ở Hà Nội

Anh Nguyên và chị Mai đều là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Nhờ làm cùng nghề, hai người nên duyên vợ chồng năm 2022 và một năm sau, họ chào đón con trai đầu lòng.

Công việc bận rộn buộc cả hai phải nhờ mẹ vợ nghỉ việc lên chăm cháu. Cách đây 4 tháng, 4 người nhà anh Nguyên vẫn chen chúc nhau trong căn phòng trọ 20m2 ở đường Hồ Tùng Mậu.

Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, thêm tủ quần áo, đồ dùng trẻ em dư ra hơn 1m2 khoảng trống là nơi cả nhà ngồi ăn cơm, quây quần mỗi tối. Đây cũng là nơi anh Nguyên nằm ngủ mỗi đêm trong suốt gần 2 năm qua.

Mọi bất tiện dần ập đến khi con cái lớn khôn, số lượng người trong khu trọ tăng lên. Nhà vệ sinh chung chật chội, nhiều khi con nhỏ cần đi gấp nhưng phải chờ hàng chục phút vì có người sử dụng; bản thân chị Mai nhiều lần rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì chờ quá lâu mới được vào.

Phòng trọ nơi gia đình anh Nguyên mới chuyển đến ở được 4 tháng (Ảnh: Nam Việt).

Cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, anh Nguyên, chị Mai luôn khao khát có một mái ấm riêng để thoát khỏi cảnh sống trọ. Ngay từ khi kết hôn, họ đã đặt ra kế hoạch tiết kiệm từng đồng với hy vọng sớm mua được một căn nhà.

Nhưng thực tế ở Hà Nội khắc nghiệt hơn họ tưởng. Giá nhà đất tăng chóng mặt, khoản tích lũy ít ỏi chẳng thấm vào đâu. Ngay cả việc thuê nhà trọ cũng ngày càng áp lực, khi một căn hộ đủ rộng cho ba thế hệ đã lên tới 7-8 triệu đồng/tháng ở khu vực xa trung tâm, còn gần cơ quan thì dao động 9-12 triệu đồng/tháng.

Sau hơn hai tháng tìm kiếm, vợ chồng anh Nguyên, chị Mai quyết định thuê căn trọ khép kín 40m2, nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách cơ quan khá xa, với giá 5 triệu đồng/tháng. Bài toán chỗ ở tạm thời được giải quyết, nhưng đổi lại, chi phí sinh hoạt đội lên khiến khoản tiết kiệm ngày càng hao hụt.

“Trước đây tiền phòng trọ chỉ hết 2,5 triệu đồng, nhưng bây giờ đã lên gấp đôi, cộng thêm điện nước giờ cũng gần 6-7 triệu đồng, chẳng khác gì trả góp ngân hàng. Tôi mới bàn với vợ, hay là cố gắng mua nhà để ổn định lâu dài”, anh Nguyên chia sẻ.

Vợ chồng anh Nguyên tham khảo nhiều dự án, nhưng giá đều từ 4 đến hơn 6 tỷ đồng, vượt ngoài khả năng tài chính (Ảnh: Nam Việt).

Sau nhiều đêm tính toán, cả hai thống nhất sẽ mua một căn hộ khoảng 55-60m2, có hai phòng ngủ, một vệ sinh, trước hết để ổn định cuộc sống, sau này có điều kiện sẽ đổi căn khác rộng rãi hơn.

Sau đám cưới, số tiền mừng và tích góp nhiều năm đi làm giúp họ có được khoảng 400 triệu đồng. Hai người từng góp vốn hơn 200 triệu cho một người thân để mua đất ở quê chị Mai, phần còn lại gửi tiết kiệm lấy lãi. Đến nay, sau khi bán lại mảnh đất và rút toàn bộ sổ tiết kiệm, số tiền trong tay vợ chồng trẻ chỉ dừng ở mức 800 triệu đồng.

Mỗi tháng, với tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng, anh chị đặt ra kế hoạch chi tiêu chặt chẽ: 6 triệu đồng cho tiền phòng và điện nước, 5 triệu cho ăn uống của bốn người, 2 triệu cho bỉm sữa và thuốc men của con, 5 triệu biếu mẹ vợ, phần còn lại hơn 10 triệu đồng, họ dành để tiết kiệm, dự phòng khi ốm đau, hiếu hỉ.

“Mẹ vợ tôi vẫn còn khoẻ, mỗi tháng ở quê đi làm công nhân thu nhập 8-9 triệu đồng, chúng tôi nhờ bà nghỉ việc lên chăm cháu, khoản thu nhập đó mất đi, nên cũng cố biếu bà một chút để chi tiêu, lo đình đám ở quê”, anh Nguyên nói.

Để cắt giảm chi phí, anh Nguyên mang cơm đi làm thay vì ăn quán, tiết kiệm được 40.000-50.000 đồng mỗi ngày. Quần áo của cả gia đình ưu tiên mua cho con trai vài bộ đồ mới, còn anh chị thì mặc đồ cũ để bớt chi tiêu. Mỗi bữa ăn của cả gia đình được tính toán kỹ lưỡng, chỉ dao động 80.000-100.000 đồng/4 người.

Mang theo niềm háo hức, anh Nguyên và chị Mai bắt đầu tìm hiểu giá nhà với hy vọng sớm có một tổ ấm riêng.

Nhưng chỉ sau vài lần tham khảo trên các sàn bất động sản, hội nhóm và nhờ người quen dò hỏi, cả hai vợ chồng đều “ngã ngửa” khi biết giá nhà tại Hà Nội đã tăng vọt ngoài sức tưởng tượng.

Những chung cư ở ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội 15-20km như Hoài Đức, Long Biên, Nam Từ Liêm… cũng đã dao động 40-60 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại các khu vực nội đô như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai…, giá không dưới 90 triệu đồng/m2.

Nhiều căn chung cư xuống cấp ở Hà Nội giá rao bán vẫn ở mức 60-70 triệu đồng/m2 (Ảnh minh hoạ: Minh Quang).

Trước áp lực giá nhà leo thang, vợ chồng trẻ tính đến phương án mua nhà cũ, nhưng ngay cả lựa chọn này cũng nhanh chóng bị loại bỏ khi mặt bằng giá đã vượt xa khả năng chi trả.

“Có những căn hộ xuống cấp, bong tróc, tuổi đời hơn 20 năm ở quận Cầu Giấy vẫn được rao bán 60-70 triệu đồng/m2.

Nhiều nhà cũ không đủ giấy tờ pháp lý, vậy mà giá cũng 3-4 tỷ đồng. Chủ nhà còn nói thẳng ‘không có hàng để bán’ vì nhu cầu quá lớn mà nguồn cung lại khan hiếm”, anh Nguyên ngao ngán.

Với mức lương 20 triệu đồng/tháng của anh và 15 triệu đồng/tháng của chị Mai, ngay cả khi vay ngân hàng tối đa, anh chị cũng chỉ gom được khoảng 1,8 tỷ đồng.

Nội ngoại hai bên đều làm nông nghiệp, không thể hỗ trợ thêm về tài chính, chỉ có miếng đất nhỏ nhà nội, nhưng bán đi cũng cỡ 500 triệu đồng, lại mất đất, bố mẹ không còn chỗ ở, số tiền ấy lên đây cũng chẳng mua nổi căn chung cư 50, 60m2 để cả 3 thế hệ cùng ở, vẫn phải vay thêm hàng tỷ đồng.

Đã nhiều lần, vợ chồng anh nghĩ đến phương án mua nhà ở xã hội. Thế nhưng khi làm hồ sơ, mức thu nhập của cả hai lại không nằm trong diện được xét duyệt. Trong khi đó, giá nhà thương mại thì ngày càng vượt khỏi tầm với.

Anh Nguyên tính nhẩm, với mức lương hiện tại, cộng thêm khoản tiết kiệm ít ỏi, phải mất ít nhất… 20-30 năm nữa anh chị mới đủ tiền mua một căn hộ 3-4 tỷ đồng. Nhưng khi con đến tuổi đi học, các khoản chi tiêu phát sinh chắc chắn sẽ khiến kế hoạch tiết kiệm mua nhà xa vời hơn.

Bỏ lỡ căn nhà trong mơ chỉ vì chờ giảm giá

Gia đình chị Nhi (29 tuổi, Ninh Bình) cũng đang rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, chẳng thể mua nổi nhà Hà Nội.

Giá một mét vuông nhà tại thủ đô hiện gấp đôi tiền lương tháng của cả hai vợ chồng, khiến họ dù đã sống, làm việc 11 năm tại đây nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục ở trọ.

Nhi làm trong ngành truyền thông, chồng chị, anh Trung (31 tuổi) làm công nghệ thông tin. Hai người kết hôn được 4 năm, có một con trai nhỏ 3 tuổi, hiện gia đình sinh sống cùng nhau trong căn nhà cấp 4 được thuê với giá 3 triệu đồng ở Thanh Trì.

Sau thời gian dài tích cóp, tháng 8/2024, khi mẹ chồng ngỏ ý hỗ trợ 500 triệu đồng, Nhi và chồng háo hức bắt đầu kế hoạch mua nhà. Cộng thêm khoản tiết kiệm và dự tính vay ngân hàng, họ nhắm đến một căn nhà ngoại thành để sớm có tổ ấm riêng.

Trong một tháng, anh chị đi xem năm căn nhà ở Thanh Trì và Hà Đông. Đặc biệt, căn nhà 35m2 giá 2,3 tỷ ở Thanh Trì với vị trí yên tĩnh, giao thông thuận tiện khiến họ vô cùng ưng ý.

“Ngôi nhà cách cơ quan chúng tôi gần 20km nhưng nó phù hợp với tài chính, ít phải vay mượn”, Nhi nói.

Hiện cặp vợ chồng thuê một căn nhà nhỏ ở Thanh Trì, cách chỗ làm 20km để sinh sống (Ảnh: Nam Việt).

Tuy nhiên, nghe bạn bè làm trong ngành bất động sản khuyên “giá nhà sẽ giảm”, họ quyết định chờ thêm. “Khi đó chúng tôi đã có trong tay 1,8 tỷ, chỉ cần vay thêm ít nữa là đủ. Nhưng vì muốn tiết kiệm, tránh gánh nợ, chúng tôi chờ giá xuống”, Nhi kể.

Thế nhưng, chỉ sau hai tháng, giá nhà không những không giảm mà tăng phi mã. Căn 2,3 tỷ đồng nay đã vọt lên 3,5 tỷ đồng, và giờ đã lên 4-5 tỷ đồng. Các chung cư vợ chồng cô đi xem cũng đã lên mức 60 triệu đồng/m2.

“Cơ hội trong tầm tay bỗng vụt mất. Càng tiếc, càng xót xa”, Nhi thở dài.

Trong lúc chờ đợi để tìm được căn nhà ưng ý, để tiết kiệm tối đa, vợ chồng Nhi đã áp dụng đủ mọi cách. Hai vợ chồng mỗi sáng dậy sớm nấu cơm mang đi làm, con trai đến tuổi đi lớp được gửi về quê nội đi học để giảm chi phí, có người chăm nom.

Chị Nhi học bán hàng online, đăng sản phẩm bán ai đặt thì nhập về để thêm thu nhập. Mỗi ngày chị bắt đầu từ 7h có hôm kết thúc công việc đã 23h, chồng chị sáng đi làm văn phòng, tối về chạy xe ôm đến khuya. Nhưng cứ tiết kiệm thêm được một chút, thì giá nhà lại tăng lên gấp mấy lần.

“Tôi làm hai công việc mới được 17-18 triệu đồng/tháng, chồng tôi khá hơn được 25 triệu đồng/tháng, nhưng một tháng thu nhập chưa ăn tiêu cũng không đủ mua 1m2 chung cư nội thành”, chị Nhi thở dài.

Nghĩ đến việc bỏ lỡ căn nhà ưng ý trước kia nhiều đêm chị không ngủ được, phần vì tiếc, phần vì thấy tương lai mua nhà ngày càng xa vời.