Hoàng Đức ghi bàn, CLB Ninh Bình thắng kịch tính CLB Công an TPHCM

Trận đấu trên sân Thống Nhất giữa CLB CA TPHCM và Ninh Bình tối nay (9/11) diễn ra rất hấp dẫn. Bóng mới lăn 5 phút, đội khách đã có bàn mở tỷ số.

Trong pha bóng này, Hải Đức đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, anh đệm bóng cận thành, ghi bàn giúp Ninh Bình dẫn trước 1-0.

Trận đấu giữa CLB CA TPHCM và Ninh Bình diễn ra rất hay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhưng cũng chỉ 5 phút sau đó, CLB CA TPHCM có bàn thắng gỡ hòa. Từ cánh trái, Võ Hữu Việt Hoàng treo bóng vào trung lộ cho Tiến Linh. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam bật cao tranh bóng, thủ môn Đặng Văn Lâm bên phía Ninh Bình lao ra cản phá.

Tuy nhiên, không người nào trong số này chạm được vào bóng, thế là đường chuyền của Việt Hoàng đi thẳng vào lưới, giúp CLB CA TPHCM san bằng tỷ số 1-1.

Phút 17, CLB CA TPHCM lần đầu tiên trong trận đấu này vươn lên dẫn trước. Williams lao vào đá bồi từ cự ly rất gần, làm tung lưới đội khách, giúp CLB CA TPHCM dẫn trước 2-1.

CLB CA TPHCM có lúc dẫn trước đối thủ đến hai bàn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà có tiếp bàn thắng thứ 3. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, ngoại binh Peter Makrillos chuyền bóng kỹ thuật để Đức Phú đá nối chính xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức.

Dẫn trước hai bàn, cộng với thế trận tấn công hừng hực, thật không ngờ CLB CA TPHCM lại để cho Ninh Bình lội ngược dòng thành công.

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp một, Hoàng Đức đánh đầu kỹ thuật, đánh bại thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho đội Ninh Bình.

Hiệp hai mới bắt đầu được hai phút, đội bóng cố đô Hoa Lư có bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 47, đón đường chuyền ngang của đồng đội, Gustavo Henrique đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn san bằng tỷ số 3-3.

CLB Ninh Bình (áo đỏ) là đội giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau đó, đôi bên vẫn duy trì thế trận tấn công. Phía CLB CA TPHCM, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Tiến Linh có đến hai tình huống đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm của Ninh Bình, nhưng cả hai lần Tiến Linh đều không xử lý thành công.

Đầu tiên, ở phút 64, Tiến Linh không thể đi bóng vượt qua thủ môn của đội khách. Đến phút 87, Tiến Linh sút rất hiểm, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Không ghi được bàn thắng trong những tình huống vừa nêu, Tiến Linh nói riêng và toàn đội CA TPHCM nói chung càng thêm tiếc nuối. Phút 89, đội Ninh Bình có bàn thắng quyết định.

Thật nghiệt ngã cho CLB CA TPHCM ở chỗ, người giúp Ninh Bình ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 lại là hậu vệ Quang Hùng của đội chủ nhà, sau tình huống Quang Hùng đưa bóng vào lưới nhà, từ đường chuyền ngang của Geovane bên phía Ninh Bình.

Thắng trận này, CLB Ninh Bình vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 27 điểm sau 11 trận đấu. Họ hơn đội nhì bảng là CLB Công an Hà Nội 7 điểm, nhưng Ninh Bình đá nhiều hơn đối thủ đến 3 trận.