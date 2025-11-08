Cuộc đời sóng gió của vị tỷ phú điển trai mang điều tiếng "được bao nuôi"

Giữa tháng 10, trong một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh, ông Lý Xuân Bình, người từng được mệnh danh là “nhà từ thiện số một Trung Quốc”, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76.

Người đàn ông từng sống xa hoa, quyên góp hàng trăm triệu nhân dân tệ, được điện ảnh khắc họa là mạnh thường quân giàu lòng nhân ái, nay ra đi trong cô độc. Phía sau ông để lại nhiều câu chuyện bí ẩn chưa được giải đáp.

Đổi đời sau khi lọt vào mắt xanh của minh tinh người Mỹ

Ông Lý Xuân Bình sinh năm 1949 tại tỉnh Giang Tô trong một gia đình hoàn cảnh bình thường.

Hình ảnh thời trẻ của Lý Xuân Bình (Ảnh: Sohu).

Thời trẻ, do đánh nhau để bảo vệ người yêu, ông Bình phải đi cải tạo lao động. Nhưng số phận của ông rẽ sang hướng khác. Mùa hè năm 1978, tại khách sạn Bắc Kinh, ông tình cờ quen biết một người phụ nữ quốc tịch Mỹ, hơn mình gần 40 tuổi.

Người phụ nữ bị mê hoặc bởi gương mặt điển trai, mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt sâu của chàng thanh niên Lý Xuân Bình, nên chủ động bày tỏ tình cảm. Bà cũng đề nghị đưa ông sang Mỹ sinh sống.

Sau đó, bà bảo lãnh cho Lý Xuân Bình sang Mỹ dưới danh nghĩa con nuôi, nhưng thực tế là người tình. Năm 1980, ông đặt chân tới nước Mỹ, mang theo niềm hy vọng đổi đời.

Sang đến nơi, ông mới biết người phụ nữ vốn là diễn viên Hollywood nổi tiếng. Bà từng 2 lần kết hôn. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, bà kết hôn với người thứ 2 và cũng ly hôn. Tài sản của bà đến từ trang trại do cha để lại và khoản thừa kế của người chồng.

Sang Mỹ, ông sống trong biệt thự xa hoa cùng người tình lớn tuổi (Ảnh: News).

Sống cùng người tình lớn tuổi, ông Lý Xuân Bình ở trong biệt thự lớn, nhưng mọi nhất cử nhất động đều bị để ý, ngay cả việc đi vệ sinh hằng ngày cũng bị ghi lại.

Trong cuốn tự truyện "Không có cách nào hối hận", ông Bình mô tả đó là những năm tháng đánh đổi. Mối quan hệ của họ phức tạp hơn kể từ khi đối phương bị bệnh và tính khí thất thường, muốn kiểm soát hoàn toàn người tình.

Ở bên nhau gần chục năm, cả hai kết hôn vào năm 1989. Tuy nhiên không lâu sau, minh tinh người Mỹ qua đời vì bệnh ung thư vú. Cảm động vì sự chân thành và kiên trì của ông Bình, bà đã để lại cho ông 90% tài sản của mình bao gồm nhiều tranh quý, bất động sản.

Tuy nhiên trong bản di chúc ghi rõ, ông Bình được phép có con riêng, nhưng không được quyền kết hôn.

Trở thành tỷ phú, dùng tài sản làm thiện nguyện

Sau khi thừa kế khối tài sản khổng lồ, ông Lý Xuân Bình trở lại Trung Quốc vào năm 1991. Ông sống trong biệt thự rộng 1.500m2, bắt đầu cuộc đời thứ hai. Với khối tài sản có được, ông nhanh chóng trở thành một trong những tỷ phú ở Bắc Kinh.

Trở về Trung Quốc, ông thường xuyên đi làm từ thiện (Ảnh: News).

Ông không lập doanh nghiệp, không kinh doanh, chỉ liên tục dùng tài sản của mình để quyên góp xây trường, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc.

Theo truyền thông nước này, tổng số tiền tỷ phú Lý Xuân Bình công khai quyên góp ước tính hơn hàng trăm triệu nhân dân tệ, được xem là "nhà từ thiện hàng đầu Trung Quốc" thời điểm đó.

Bi kịch ập tới vào năm 2016, ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer (một bệnh lý về não với dạng phổ biến nhất là mất trí nhớ). Từ một nhà từ thiện nổi danh, ông trở thành mục tiêu nhắm tới của nhiều đối tượng muốn chiếm đoạt tài sản.

Một người giúp việc được cho là đã dàn xếp để ông kết hôn với một phụ nữ thất nghiệp hòng lấy tiền của ông. Sau đó, vụ việc bị bại lộ. Theo thư ký riêng, trước đó, ông từng bị người giúp việc ép uống 11 viên thuốc ngủ rồi đưa vào viện dưỡng lão. Sau đó, ông được thư ký đưa về biệt thự.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của ông (Ảnh: Sohu).

Một bức ảnh mừng tuổi mới của ông Lý Xuân Bình được rò rỉ vào năm 2017 ghi cảnh ông ngồi vô hồn trước một chiếc bánh. Sau đó, mọi thông tin về ông gần như không có.

Những năm tháng cuối đời, vị tỷ phú sống ẩn dật và ra đi trong sự cô độc.