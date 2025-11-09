Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân "khóa môi" tình tứ tại lễ cưới Hà Nội

Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Xuất hiện trong không gian lễ cưới được trang trí tông trắng thanh lịch, Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, khoe nhan sắc rạng ngời.

Đỗ Thị Hà cùng chồng doanh nhân và bố mẹ hai bên.

Từ 17h, an ninh tiệc cưới được thắt chặt. Nhiều bạn bè trong giới giải trí đã có mặt để chung vui cùng Đỗ Thị Hà bất chấp trời mưa nặng hạt. Các khách mời đa số diện trang phục màu trắng, đen và be theo quy định của buổi tiệc.

Tại sảnh đón tiếp khách mời, dàn hoa hậu, á hậu nổi tiếng như Lương Thùy Linh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Đoàn Thiên Ân, Khánh Linh… bày tỏ niềm vui, hào hứng chụp hình cùng cô dâu và chú rể.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khen ngợi cô dâu xinh đẹp và gửi lời chúc phúc đến người em thân thiết. Trước đó, Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà cùng công ty quản lý. Từ tháng 2, Đỗ Thị Hà rời công ty nhưng vẫn giữ tình bạn cùng các hoa hậu, á hậu.

Khoảnh khắc tạo dáng đáng yêu của Đỗ Thị Hà bên Á hậu Phương Anh (bìa phải) và Á hậu Ngọc Thảo.

Siêu mẫu Hoàng Thùy cũng góp mặt trong tiệc cưới của Đỗ Thị Hà. "Ngày thật vui và nhiều cảm xúc. Chúc em trăm năm hạnh phúc, hành trình mới luôn tràn ngập yêu thương và nụ cười", Hoàng Thùy nhắn nhủ đàn em.

Hoa hậu Ngọc Hân (trái) và Á hậu Thụy Vân xuất hiện từ sớm tại buổi tiệc.

Trong phần nghi lễ chính, Đỗ Thị Hà thay bộ váy cúp ngực, xòe rộng, để kiểu tóc búi gọn gàng.

Bước lên sân khấu, Hoa hậu Việt Nam 2020 cúi đầu gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, quan khách đã góp mặt chung vui cùng vợ chồng cô. Cặp đôi cũng cảm ơn các bậc sinh thành đã nuôi dưỡng họ trưởng thành, ủng hộ họ kết duyên cùng nhau.

Trước mặt quan khách, doanh nhân Nguyễn Viết Vương gọi Đỗ Thị Hà là "người yêu xinh đẹp", nhắn nhủ nhiều lời yêu thương dành cho bạn đời.

Anh rưng rưng xúc động: "Mặc dù mình quen nhau rất lâu rồi, đến hôm nay anh đứng trước em, cảm xúc vẫn rất bồi hồi. Em biết không, hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười của em mỗi ngày, được nắm tay em đi qua những ngày bình yên.

Anh hứa, anh sẽ làm tất cả để chúng ta có mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc. Như hai con sông Long Đài và Nhật Lệ, chúng ta sẽ mãi mãi không tách rời".

Đáp lại những chia sẻ từ chồng, Đỗ Thị Hà cho biết, hành trình từ khi gắn bó cùng nhau mang đến cho cô nhiều niềm hạnh phúc. Tình yêu của cặp đôi được vun đắp từ những điều bình dị như bữa cơm cô nấu, cách cô và người yêu cùng nhau tăng cân, rồi lại cùng nhau giảm cân trước ngày cưới.

"Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, để mỗi ngày dù vui hay buồn, lúc mạnh mẽ hay lúc yếu lòng, chúng ta vẫn sẽ nắm chặt tay nhau anh nhé. Em yêu anh, chồng của em", Đỗ Thị Hà gửi gắm đến bạn đời.

Đỗ Thị Hà và chồng thực hiện nghi thức lưu giữ chai rượu vang trong hộp gỗ. Nghi thức đặc biệt này thể hiện mong ước tình yêu bền vững đến hàng chục năm sau.

Sau các nghi lễ chính, Đỗ Thị Hà thay bộ váy cưới thứ ba để cùng chú rể chào hỏi bạn bè, khách mời.

Cô và chồng bước lên sân khấu, cùng bạn bè khuấy động không khí với những tiết mục hát, nhảy múa sôi động.

Khoảnh khắc khóa môi tình tứ của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân nhận được những tràng vỗ tay hưởng ứng của bạn bè.

Trước khi tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tổ chức lễ cưới ở Quảng Trị hôm 22/10.

Chồng của Đỗ Thị Hà sinh năm 1994, là con trai của một doanh nhân nổi tiếng, hiện giữ chức giám đốc một tập đoàn xây dựng. Cặp đôi hẹn hò trong khoảng 2 năm trước khi về chung nhà.

Nhiều khán giả chúc phúc cho Đỗ Thị Hà. Người hâm mộ khen chuyện tình của cặp đôi dễ thương, cô dâu và chú rể ngoại hình xứng đôi, đồng thời gửi lời chúc Hoa hậu Việt Nam 2020 có hạnh phúc bền lâu bên bạn đời.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và là CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ" Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch. Vào ngày 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, buổi lễ đầy yêu thương, ấm cúng, đánh dấu một hành trình mới đối với cô. Đây cũng là lần đầu người đẹp công khai hình ảnh chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương - sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng.

