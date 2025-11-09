HyunA ngất xỉu trên sân khấu sau khi giảm 10kg trong thời gian ngắn

Theo trang KoreaBoo, nữ ca sĩ đang trình diễn ca khúc Bubble Pop thì đột ngột dừng lại và ngã quỵ trên sân khấu. Những đoạn video được khán giả ghi lại cho thấy các vũ công lập tức chạy tới hỗ trợ, còn nhân viên an ninh nhanh chóng bế cô rời khỏi sân khấu.

Trước đó, HyunA đã thể hiện nhiều bản hit quen thuộc như I’m Not Cool và Lip & Hip tại sự kiện này.

HyunA bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu khi trình diễn hit "Bubble Pop" (Video: Threads @keepfaith0816, Instagram @dgor_fotop).

Sự cố khiến khán giả và người hâm mộ sửng sốt. Nhiều người cho rằng việc HyunA ngất xỉu có thể liên quan đến quá trình giảm cân nhanh chóng mà cô công khai trên Instagram. Sau khi bị chỉ trích tăng cân trong một lần xuất hiện ở sân bay, nữ ca sĩ cho biết đã giảm được 10kg, hiện chỉ còn 49kg.

Trang ETtoday cũng đưa tin về sự việc, cho biết HyunA trông khá mệt mỏi từ trước khi biểu diễn ca khúc áp chót, thậm chí từng dựa vào cầu thang bên sân khấu để nghỉ ngơi.

HyunA chia sẻ cân nặng chạm mốc 49kg sau khi giảm cân (Ảnh: Instagram).

Một số khán giả tại hiện trường cho rằng việc biểu diễn ngoài trời có thể khiến nữ ca sĩ kiệt sức, song nhiều ý kiến khác lại cho rằng nguyên nhân chính liên quan tới việc giảm cân quá đà.

HyunA từng được chẩn đoán mắc chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị vào năm 2016, thường xuyên bị ngất đột ngột. Cô cũng từng trải qua giai đoạn ăn kiêng cực đoan, có lúc ngất tới 12 lần trong một tháng, đồng thời phải điều trị trầm cảm và rối loạn hoảng sợ.

Gần đây, HyunA còn vướng phải tin đồn mang thai. Một số trang đưa tin rằng sau khi xuất hiện với hình thể đầy đặn hơn, cô bị nghi ngờ mang thai, nhưng công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

HyunA cũng đăng bài trên Instagram ám chỉ việc sẽ quay lại chế độ giảm cân nghiêm túc sau khi bị bàn tán về hình thể.

Hình ảnh được HyunA chia sẻ thời gian gần đây (Ảnh: Instagram).

Khoảng 21h ngày 9/11, HyunA đã cập nhật trạng thái trên Instagram, xin lỗi người hâm mộ sau sự cố trên sân khấu Waterbomb Macau. Trong bài đăng, nữ ca sĩ viết rằng cô không nhớ gì về sự việc, cảm thấy bản thân chưa chuyên nghiệp và xin lỗi vì làm người hâm mộ thất vọng.

HyunA cũng nhấn mạnh sẽ cố gắng nâng cao thể lực, luyện tập chăm chỉ hơn và khẳng định tình trạng bản thân vẫn ổn, kêu gọi người hâm mộ đừng lo lắng.