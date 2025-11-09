Người dân xếp hàng dài chờ 2 tiếng mua đá lạnh sau bão Kalmaegi

Hàng trăm người dân tại các khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đang phải xếp hàng dài, chờ đợi nhiều giờ để mua đá viên, nhằm bảo quản thực phẩm sau nhiều ngày mất điện do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).

Sáng 9/11, một cơ sở cung cấp đá viên trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, trở thành điểm nóng khi người dân đổ về đây từ sáng sớm, xếp hàng dài chờ mua đá. Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm 8/11.

Người dân Quy Nhơn xếp hàng chờ mua đá về bảo quản thực phẩm sau bão (Ảnh: Doãn Công).

Theo người dân địa phương, trước khi bão số 13 đổ bộ, nhiều gia đình đã tích trữ lượng lớn thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, cơn bão đã gây đổ nhiều trụ điện, khiến các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai, bao gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, mất điện từ chiều 6/11 đến nay.

Chị Nguyễn Trang Nhung, trú tại phường Quy Nhơn Nam cho biết, vợ chồng chị phải chờ hơn 2 tiếng để mua được một bao đá với giá 20.000 đồng.

Ông Trần Quang Khanh vui mừng sau khi mua được 1 bao đá (Ảnh: Doãn Công).

"Mất điện khiến tủ lạnh không hoạt động, cá thịt bị rã đông chảy nước. Nếu không có đá ướp sẽ hỏng hết. Chúng tôi đã đi nhiều nơi tìm mua nhưng đều không có hàng. May mắn tìm được một điểm bán đá, nhưng phải xếp hàng hơn 2 tiếng vì họ ưu tiên bán cho các cơ sở kinh doanh trước", chị Nhung chia sẻ.

Ông Trần Quang Khanh (66 tuổi), một người dân địa phương cũng bày tỏ sự mệt mỏi sau 2 giờ chờ đợi để mua được một bao đá. "Không có điện, mọi sinh hoạt đều bế tắc", ông Khanh nói.

Công nhân điện lực từ Đà Nẵng vào Gia Lai hỗ trợ khắc phục (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện còn 275.085 khách hàng chưa có điện. Riêng khu vực phía Đông tỉnh, con số này là 263.954 khách hàng, chiếm hơn 52% tổng số khách hàng mất điện.

Để khắc phục tình trạng này, Điện lực tỉnh Gia Lai đã huy động 1.200 nhân lực tại chỗ. Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực cũng tăng cường hỗ trợ với hơn 500 nhân lực và 50 xe chuyên dụng từ các công ty điện lực Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.