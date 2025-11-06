Mẹ công nhân Hà Nội đoàn tụ con gái Pháp sau 31 năm: "Ngàn lần xin lỗi con"

“Không sao mẹ ơi, con hiện tại có cuộc sống rất tốt!”

Tại toà soạn báo Dân trí, bà Lã Thị Hồng (công nhân môi trường, sống ở Hà Nội) lặng người nhìn về phía màn hình nơi đường truyền trực tiếp từ Pháp, phát hình ảnh cô con gái bà dứt ruột chia xa cách đây 31 năm.

Cô con gái bé bỏng lọt thỏm trong vòng tay, có đôi mắt tròn đen láy ngày nào giờ đã là một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt đậm nét Á Đông.

Người mẹ ở Hà Nội và con gái Pháp sau 31 năm: "Ngàn lần xin lỗi con" (Video: Cẩm Tiên).

Người mẹ liên tục lau nước mắt. Khi được nói lời đầu tiên với con, bà nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con”. Nỗi niềm dồn nén suốt hơn 30 năm bật theo tiếng khóc nức nở.

Bà Lã Thị Hồng nghẹn ngào nói lời xin lỗi con gái.

Từ nước Pháp xa xôi, lần đầu nghe giọng nói của mẹ, Léa không khỏi bồi hồi. Chị nhẹ nhàng an ủi: “Không sao mẹ ơi, con hiện tại có cuộc sống rất tốt!”.

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con khiến những người có mặt tại cuộc đoàn tụ chiều 5/11 không khỏi xúc động. Những đôi mắt đỏ hoe không rời màn hình, chăm chú lắng nghe những chia sẻ của hai mẹ con thông qua thông dịch viên.

Đi cùng bà Hồng là 15 người thân, hàng xóm. Cả đoàn đi xe máy, vượt qua chặng đường hơn 20km đến tòa soạn báo Dân trí vừa để chia vui cùng người mẹ, vừa để gặp người cháu, người chị, người em - Lã Thị Hồng Hạnh (tên tiếng Việt của Léa).

Bà kể, từ ngày có kết quả xét nghiệm ADN, niềm vui vỡ òa khiến bà không thể ngủ được. Suốt 31 năm qua, bà chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm khi nhắm mắt, hình ảnh con gái năm xưa hiện về rõ mồn một.

Ngày ấy, khi mang thai, người yêu của bà Hồng không chấp nhận, cắt đứt liên lạc. Gia đình nghèo khó, áp lực dư luận khắt khe nên khi sinh con gái xong, bà Hồng nuốt nước mắt, chấp nhận đồng ý cho con làm con nuôi.

“Mới đây, qua lời bạn bè, tôi nghe nói ông ấy đã mất”, bà Hồng nói.

Khoảnh khắc nhiều người có mặt trong cuộc đoàn tụ lau nước mắt vì xúc động (Ảnh: Phúc Hưng).

Thực tế, 2 tháng sau khi cho con gái làm con nuôi, không chịu nổi nỗi nhớ và sự day dứt, bà quay lại mong đón con về. Tuy nhiên, bé gái đã được một gia đình người Pháp nhận nuôi và đưa về nước.

“Trời đất lúc đó như sụp đổ. Năm đó tôi mới 20 tuổi, xã hội còn nhiều khắt khe, nếu như bây giờ, có lẽ tôi đã đủ can đảm để giữ con lại bên mình”, bà Hồng nhớ lại.

Sau này, bà lập gia đình, sinh thêm một cô con gái, nhưng hình ảnh đứa con đầu lòng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí.

Khi kết hôn, bà Hồng không giấu quá khứ, tâm sự hết với chồng về người con của mình. Ông thương vợ, nói rằng nếu biết con gái đang ở đâu thì hãy đón về nuôi. Tuy nhiên, người mẹ bất lực vì không có bất cứ manh mối nào.

Người mẹ không rời mắt khỏi màn hình.

Những năm sau, cuộc sống của bà Hồng lại nhiều thử thách. Chồng bị đột quỵ, sức khỏe yếu, bà một mình làm công nhân môi trường, chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình, không dám ốm đau. Trong sâu thẳm lòng mình, nỗi nhớ con vẫn không nguôi. Bà nhiều lần tìm cách kết nối, nhưng đều không có hồi âm. Mãi đến gần đây, nhờ sự vào cuộc của báo Dân trí, bà Hồng mới có cơ hội tìm lại con.

Người mẹ khốn khổ từng nghĩ, giữa muôn trùng xa cách, có lẽ sẽ chỉ có phép màu mới giúp bà gặp lại con. “Báo Dân trí đã đem đến cho tôi phép màu và sự may mắn ấy. Sau hơn 30 năm, có lẽ giờ tôi mới có thể ngủ ngon giấc”, bà Hồng nói.

Khi biết tin con đã có cuộc sống ổn định, bà Hồng mong con được hạnh phúc, và nếu có thể gặp lại, bà ước được một lần ôm con vào lòng, bù đắp cho những năm tháng xa cách. Bà cũng gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến bố mẹ nuôi của Hồng Hạnh, những người đã yêu thương và nuôi nấng con gái bà nên người.

"Gặp được con hôm nay có chết mẹ cũng đã mãn nguyện, an lòng. Mẹ mong con tha thứ cho mẹ, mong con hạnh phúc, bình yên. Thật lòng, mẹ muốn ôm con một lần...", bà Hồng nghẹn ngào và cho biết, đêm qua bà không ngủ được vì hồi hộp.

Đông đảo người thân đã có mặt để trò chuyện cùng Léa - Hồng Hạnh.

Từ sốc, hoang mang đến niềm hạnh phúc đoàn tụ

Gặp lại gia đình sau 31 năm xa cách, Léa chia sẻ, chị cảm thấy rất vui và xúc động khi được gặp mẹ và mọi người.

“Tôi hơi bất ngờ vì có nhiều người đến buổi đoàn tụ. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được gặp mẹ sau ngần ấy năm”, chị nói.

Léa đang làm thiết kế đồ họa tại Pháp. Từ nhỏ, Léa biết mình là con nuôi vì bố mẹ nuôi nói rõ điều đó ngay từ đầu và luôn đối xử rất tốt với chị. Bố mẹ nuôi sống ở thành phố cách nơi Léa ở khoảng 2km, không cùng nhà nhưng vẫn thường xuyên qua lại, quan tâm và yêu thương chị như con ruột.

Khoảng thời gian trước khi lần đầu nhận được tin nhắn từ một người lạ cho biết có người đang tìm mình, Léa kể rằng chị sốc và hoang mang.

Léa - Hồng Hạnh kể cho mẹ nghe về cuộc sống hiện tại của mình.

“Tôi không biết đó là ai, chỉ thấy một người lạ nhắn tin, nói rằng có người thân ở Việt Nam muốn tìm lại. Sau bao nhiêu năm, tôi không nghĩ đến ngày này”, chị chia sẻ.

Trước đây, Léa không có ý định tìm lại mẹ ruột, bởi nghĩ cơ hội là rất mong manh. Thâm tâm cô gái cũng không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn.

Gặp lại mẹ ruột và người thân ở Việt Nam mang đến cho Léa nhiều cảm xúc. Cô mong muốn sớm trở lại Việt Nam để gặp bà, và đang tiết kiệm tiền cho chuyến đi.

“Tôi mong muốn một ngày được về quê hương, được gặp mẹ và người thân bên ngoài”, chị xúc động nói.

Hai mẹ con bà Hồng mong sớm được gặp mặt trực tiếp.

Chị Nguyễn Thúy Hằng, con gái thứ hai của bà Hồng chia sẻ, nhiều năm trước chị từng nghe mẹ kể về người chị thất lạc và mong muốn tìm lại chị.

“Lúc đầu tôi hơi sốc, không biết phải đối diện như thế nào. Mẹ đã vất vả bao năm, đây lại là nguyện vọng lớn nhất của mẹ, nên tôi và chồng rất ủng hộ mẹ thực hiện mong muốn ấy”, chị Hằng nói.

Em gái Thu Hằng của Léa - Hồng Hạnh.

Khi biết tin đã tìm được chị gái, ngày nào, người em cũng tưởng tượng về buổi gặp mặt. Giây phút nhìn thấy chị gái qua màn hình, Hằng xúc động nghẹn lời khi chị có nhiều nét giống mẹ. Cô mong chị sẽ tha thứ cho mẹ và sớm đoàn tụ lại cùng gia đình ở Việt Nam.

Có mặt tại buổi đoàn tụ, bà Lã Thị Lanh - chị gái của bà Lã Thị Hồng - chia sẻ trong nước mắt, ngày xưa hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghe tin em gái có thai, bố đứa trẻ lại không nhận, hàng xóm dị nghị nên bà rất thương em. Ngày ấy lấy chồng xa, nhà lại nghèo, nên bà cũng chẳng thể giúp gì được cho em mình.

Nghe nhắc lại chuyện cũ, bà Hồng không kìm được nước mắt.

Một lần khi từ nhà chồng về thăm, bà Lanh hay tin em gái đã đi sinh ở bệnh viện. “Một thời gian sau em trở về nhà nhưng không mang theo con, hỏi ra mới biết đã để cháu lại bệnh viện. Tôi càng thương em và thương đứa cháu chưa một lần gặp mặt”, bà Lanh chia sẻ.

Bẵng đi 31 năm, mấy ngày trước em gái báo tin tìm được cháu bà rất mừng. “Tôi mong mỏi ngày đêm để gặp lại cháu gái, xem cháu sống thế nào. Hoàn cảnh mẹ cháu ngày xưa khổ lắm, nên mới phải cho cháu đi”, bà Lanh nói.

TS Phạm Đình Minh trao kết quả xét nghiệm ADN cho bà Hồng.

Trao tận tay bà Lã Thị Hồng kết quả xét nghiệm ADN, TS Phạm Đình Minh, Giám đốc R&D Trung tâm xét nghiệm GENTIS, cho biết, kết quả xét nghiệm xác định Léa và bà Hồng có quan hệ huyết thống mẹ - con. “Đó là một kết quả đẹp đẽ gắn kết tình mẫu tử. Tôi xin gửi lời chúc mừng gia đình về kết quả tốt đẹp này”, ông Minh nói.

Chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ, nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí, cho biết, cuộc đoàn tụ của bà Hồng và con gái Léa là cái kết đẹp sau những ngày nhớ thương đằng đẵng của một người mẹ.

“Trong hành trình làm báo, có những bài viết chỉ dừng lại ở thông tin. Nhưng cũng có những bài viết, như câu chuyện đoàn tụ của bà Hồng và chị Léa đã bước ra khỏi khuôn khổ của tin tức, để trở thành một phép màu của thời gian và lòng nhân ái”, nhà báo Phạm Phúc Hưng nói.

Tổng thư ký tòa soạn Phạm Phúc Hưng (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng bà Hồng và cảm ơn đại diện GENTIS.

Cũng theo Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí, câu chuyện của mẹ con bà Hồng minh chứng cho sức mạnh của tình thân và tình người. Vượt qua mọi thời gian, khoảng cách, tình cảm gia đình vẫn là sợi dây không gì chia cắt được.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam