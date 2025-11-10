Bão Phượng Hoàng dự báo cấp 13 khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h ngày 9/11, tâm bão Fung - Wong (tên tiếng Việt Phượng Hoàng) trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo rạng sáng 10/11, bão Phượng Hoàng sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Đến tối 10/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 24 giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ chậm lại khoảng 10-15km/h.

Lúc 19h ngày 12/11, vùng tâm bão trên khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến 162km/h (cấp 14). Đài khí tượng này dự báo, sau khi đi qua đảo Lu Dông (Philippines) bão sẽ giảm cấp rồi đi vào Biển Đông.

Đến 9h sáng 10/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão được dự báo là 144km/h (cấp 13).

Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết siêu bão Phượng Hoàng hiện có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm khoảng 170km/h, giật 210km/h. Bán kính gió mạnh trải dài tới 600km, đe dọa đến tính mạng con người và có thể phá hủy nhiều công trình.

Dự báo thời tiết ngày 10/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.