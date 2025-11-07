Vụ cô gái Hà Nội lộ clip nhạy cảm sau khi chụp ảnh: Cửa hàng đã gỡ camera
(Dân trí) - Sau sự việc nữ sinh ở Hà Nội bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, tiệm chụp ảnh tự động trên đường Bạch Mai đã tháo gỡ camera trong phòng trang điểm, yêu cầu khách thay quần áo ở nhà vệ sinh.
Ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh phản ánh của người dân về việc một tiệm chụp ảnh tự động trên đường Bạch Mai làm lộ hình ảnh nhạy cảm của nữ khách hàng.
Chiều 6/11, phóng viên Dân trí có mặt tại cửa hàng - nơi cô gái từng đến chụp ảnh - để ghi nhận.
Tại thời điểm này, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, có 3 nhân viên trực tại quầy, bên trong có 2 nhóm khách. Các nhân viên giới thiệu cho khách về gói chụp, giá cả, phòng chụp, hướng dẫn vị trí thay đồ. Giá dịch vụ dao động từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo lựa chọn của khách.
Tiệm chụp ảnh có 4 phòng, trong đó 3 phòng chụp ảnh và một phòng để khách trang điểm trước khi chụp.
Phòng trang điểm rộng khoảng 3m2, có treo quần áo, phụ kiện và đặt bàn trang điểm. Đây cũng là nơi nữ khách hàng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm đã thay quần áo.
Trước khi sự việc xảy ra, căn phòng có gắn camera để quản lý tài sản kèm tờ giấy cảnh báo, giúp khách hàng nhận biết có camera.
Một nữ nhân viên cho biết, những ngày qua, cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường, lượng khách có giảm. Cô không nắm được thông tin cụ thể về sự việc một khách hàng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trên mạng.
"Có thể ai đó đã hack (lấy trộm dữ liệu - PV) từ camera. Nhân viên không có quyền truy cập vào hệ thống này", nhân viên của cửa hàng nói.
Sau khi xảy ra sự việc, quản lý cửa hàng đã tổ chức tập huấn nội bộ cho nhân viên. Theo đó, trong khi tư vấn, nhân viên yêu cầu khách phải thay trang phục trong nhà vệ sinh, không được thay trong phòng trang điểm.
"Trước đây, khách tự ý thay đồ bên trong phòng trang điểm, không thông báo cho nhân viên. Hiện tại, camera tại phòng trang điểm đã được gỡ bỏ", nhân viên chia sẻ.
Sau khi sự việc xảy ra, Fanpage chính thức của tiệm đã đăng tải thông báo về sự việc để xin lỗi khách hàng.
Đại diện cửa hàng cho biết, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm và có hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Về nguyên nhân ban đầu, kết quả rà soát cho thấy, hình ảnh bị lan truyền được ghi lại từ camera an ninh lắp công khai tại khu vực treo đồ và chỉnh trang.
"Đây là khu vực không được thiết kế cho việc thay đồ riêng tư. Camera này phục vụ mục đích bảo vệ tài sản và an toàn chung", thông báo cho biết.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía cửa hàng triển khai các biện pháp bảo vệ, đồng hành cùng nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng và rà soát toàn bộ hệ thống an ninh tại tất cả cơ sở.
Phía cửa hàng cho rằng, hệ thống camera có dấu hiệu bị truy cập trái phép. Cửa hàng đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh toàn diện về kỹ thuật, dán biển cảnh báo lớn, dễ thấy, rà soát hệ thống lưu trữ dữ liệu...
Trước đó, ông T. (ở phường Hoàn Kiếm) phản ánh, sáng 23/9, con gái ông là N.T.B.K. (18 tuổi) cùng 3 người bạn đến tiệm Photo Booth (tiệm chụp ảnh tự động) ở đường Bạch Mai, phường Bạch Mai để chụp hình.
Tại đây, K. và một bạn nữ vào phòng để thay đồ. Đến ngày 24/10, nữ sinh phát hiện một trang mạng lan truyền clip cô cùng bạn thay đồ tại tiệm chụp ảnh nói trên. Gia đình phát hiện 25 đoạn clip riêng tư của con gái trên nhiều website, diễn đàn "người lớn".
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đến tiệm chụp ảnh kiểm tra và biết trong phòng thay đồ có gắn camera.