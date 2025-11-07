Vụ cô gái Hà Nội lộ clip nhạy cảm sau khi chụp ảnh: Cửa hàng đã gỡ camera

Ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh phản ánh của người dân về việc một tiệm chụp ảnh tự động trên đường Bạch Mai làm lộ hình ảnh nhạy cảm của nữ khách hàng.

Cửa hàng được chia thành các không gian nhỏ để khách chụp ảnh (Ảnh: Trần Thành Công).

Chiều 6/11, phóng viên Dân trí có mặt tại cửa hàng - nơi cô gái từng đến chụp ảnh - để ghi nhận.

Tại thời điểm này, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, có 3 nhân viên trực tại quầy, bên trong có 2 nhóm khách. Các nhân viên giới thiệu cho khách về gói chụp, giá cả, phòng chụp, hướng dẫn vị trí thay đồ. Giá dịch vụ dao động từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo lựa chọn của khách.

Tiệm chụp ảnh có 4 phòng, trong đó 3 phòng chụp ảnh và một phòng để khách trang điểm trước khi chụp.

Phòng trang điểm rộng khoảng 3m2, có treo quần áo, phụ kiện và đặt bàn trang điểm. Đây cũng là nơi nữ khách hàng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm đã thay quần áo.

Trước khi sự việc xảy ra, căn phòng có gắn camera để quản lý tài sản kèm tờ giấy cảnh báo, giúp khách hàng nhận biết có camera.

Một nữ nhân viên cho biết, những ngày qua, cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường, lượng khách có giảm. Cô không nắm được thông tin cụ thể về sự việc một khách hàng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trên mạng.

"Có thể ai đó đã hack (lấy trộm dữ liệu - PV) từ camera. Nhân viên không có quyền truy cập vào hệ thống này", nhân viên của cửa hàng nói.

Camera ở phòng trang điểm đã được gỡ bỏ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau khi xảy ra sự việc, quản lý cửa hàng đã tổ chức tập huấn nội bộ cho nhân viên. Theo đó, trong khi tư vấn, nhân viên yêu cầu khách phải thay trang phục trong nhà vệ sinh, không được thay trong phòng trang điểm.

"Trước đây, khách tự ý thay đồ bên trong phòng trang điểm, không thông báo cho nhân viên. Hiện tại, camera tại phòng trang điểm đã được gỡ bỏ", nhân viên chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, Fanpage chính thức của tiệm đã đăng tải thông báo về sự việc để xin lỗi khách hàng.

Đại diện cửa hàng cho biết, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm và có hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Về nguyên nhân ban đầu, kết quả rà soát cho thấy, hình ảnh bị lan truyền được ghi lại từ camera an ninh lắp công khai tại khu vực treo đồ và chỉnh trang.

"Đây là khu vực không được thiết kế cho việc thay đồ riêng tư. Camera này phục vụ mục đích bảo vệ tài sản và an toàn chung", thông báo cho biết.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía cửa hàng triển khai các biện pháp bảo vệ, đồng hành cùng nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng và rà soát toàn bộ hệ thống an ninh tại tất cả cơ sở.

Bản thông báo bên trong phòng trang điểm có camera đã được dán từ trước khi sự việc xảy ra (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Phía cửa hàng cho rằng, hệ thống camera có dấu hiệu bị truy cập trái phép. Cửa hàng đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh toàn diện về kỹ thuật, dán biển cảnh báo lớn, dễ thấy, rà soát hệ thống lưu trữ dữ liệu...