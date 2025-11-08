Mẹ đảm ở TPHCM biến sân thượng 100m² thành vườn bí đỏ rực như phim Mỹ

Trên sân thượng căn nhà bốn tầng ở phường Bình Trị Đông (TPHCM), chị Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1976) dành gần một giờ mỗi sáng để chăm sóc khu vườn rộng khoảng 100m² - nơi cây trái xanh um, hoa nở rực rỡ quanh năm.

Đó là nơi chị trồng trọt, chăm chút từng luống rau, quả sạch để gia đình có những bữa ăn tươi ngon, an toàn.

“Hồi giãn cách xã hội, tôi chỉ định trồng vài chậu rau để cả nhà dùng. Rồi tình cờ thấy người ta trồng được dưa lưới trên sân thượng, tôi tò mò thử làm theo. Ai ngờ vụ đầu tiên đã thành công”, chị Nhung cười kể.

Từ khi bén duyên với cây trồng, chị Nhung tìm tòi, học hỏi qua các hội nhóm, tự chuẩn bị đất, chọn hạt giống, thiết kế giàn và tự tay chăm sóc từng gốc cây. Giờ đây, khu vườn của chị có đủ loại rau quả.

Dịp Halloween vừa qua, chị Nhung trồng một giàn bí đỏ mặt trời, loại bí có màu cam sậm rực rỡ, thường được dùng để trang trí trong dịp lễ hội này. Giàn bí của chị cho những trái tròn đều, nặng hơn 2kg, trông chẳng khác gì những quả bí trong phim Mỹ.

“Bí này tôi trồng khoảng 80 ngày là thu hoạch. Vụ vừa rồi tôi hái gần 50 trái, trái nào cũng to, đẹp. Bí nhà trồng nên để được cả tháng mà vẫn ngọt và thơm”, chị nói.

Chị Nhung cũng cho biết, thấy vợ mê làm vườn, chồng chị đã mua vật liệu về dựng một giàn sắt kiên cố, chịu được sức nặng của hàng chục gốc bí, mướp, khổ qua. Anh cẩn thận hàn từng mối sắt, căng dây chắc chắn để cây có chỗ vươn mình.

“Chồng tôi bảo, làm cho đàng hoàng để vợ đỡ vất vả, mà các con còn có góc chơi an toàn trên sân thượng”, chị Nhung nói.

Đặc biệt, toàn bộ khu vườn được chị Nhung chăm bằng phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc hóa học mà chỉ dùng phân bón sinh học và các chế phẩm tự nhiên để phòng bệnh cho cây.

“Trồng trên cao nên ít sâu, gió thoáng, tôi chỉ cần phun phòng nhẹ cho cây thôi. Tôi làm gì cũng muốn an toàn cho gia đình”, chị chia sẻ.

Mỗi buổi chiều tan làm, chị Nhung lại lên sân thượng tưới nước, tỉa lá, ngắm nhìn những giàn bí, dưa lưới, cà chua đang đơm hoa kết trái.

“Công việc bán hàng thời trang bận rộn nhưng cứ lên thăm vườn là tôi thấy nhẹ lòng. Cây xanh giúp tôi cân bằng cuộc sống”, chị nói.

Không chỉ giữ niềm vui cho riêng mình, chị Nhung còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, giới thiệu những nơi bán hạt giống uy tín để giúp mọi người tránh bị lừa khi mua hạt kém chất lượng.

Sắp tới, chị Nhung dự định xây dựng một trang trại nhỏ, chuyên trồng nông sản sạch, cung cấp cho những người yêu thích thực phẩm hữu cơ.

“Tôi không mơ ước điều gì lớn lao, chỉ mong có thể mang những sản phẩm sạch, an toàn do chính tay mình làm ra đến với mọi người”, chị nói.