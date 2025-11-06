Hai họ ẩu đả giữa đám cưới vì món gà rán, 15 người bị thương

Theo India Today, vụ việc xảy ra vào ngày 3/11 khi khách đang xếp hàng lấy phần ăn tại quầy gà rán. Phía nhà trai cho rằng họ được phục vụ ít miếng gà rán hơn so với nhà gái và cách thức phục vụ “không tử tế”, dẫn tới lời qua tiếng lại.

Nhà gái sau đó đã mang thêm gà rán tới để xoa dịu, nhưng mâu thuẫn tiếp tục leo thang thành cãi vã rồi xô xát.

Đám cưới ở Ấn Độ hỗn loạn vì gà rán, 15 người bị thương (Video: India Today).

Video lan truyền cho thấy nhiều người chạy tán loạn, xô đẩy và tấn công lẫn nhau, trong khi số khác la hét, đấm đá giữa khung cảnh hỗn loạn, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, một vài người vội vã lao đến can ngăn, cố gắng xoa dịu tình hình.

NDTV dẫn lời nhân chứng kể lại: “Chúng tôi đến dự lễ cưới thì thấy một đám đông tụ tập ở quầy gà rán. Trong lúc mọi người đang lấy phần ăn, bất ngờ xảy ra ẩu đả. Giữa đám đông hỗn loạn có cả phụ nữ và trẻ em, rồi xảy ra cảnh chen lấn, giẫm đạp. Một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, tình trạng khá nghiêm trọng”.

Khung cảnh hỗn loạn tại lễ cưới (Ảnh: NDTV).

Theo Hindustan, khi cảnh sát tới hiện trường, vụ việc đã lắng xuống nhưng họ vẫn nán lại đến khi bữa tiệc kết thúc để đảm bảo an toàn cho những người tham gia.

Hậu quả, có khoảng 15 người bị thương sau vụ ẩu đả. Đồng thời, lễ cưới phải dừng tới 3 lần trước khi kết thúc, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và các trưởng lão tôn giáo địa phương.

Video vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, làm dấy lên tranh luận về văn hóa ứng xử tại các sự kiện cộng đồng.