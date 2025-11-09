Cặp đôi Việt ở Mỹ chi 3,5 tỷ đồng xây nhà mái ngói ven biển tại Đắk Lắk

Giấc mơ bình yên nơi làng chài

Giữa nhịp sống tất bật ở California (Mỹ), mỗi ngày, vợ chồng chị Lê Vy (SN 1997, quê Phú Yên cũ) vẫn thường nói với nhau về giấc mơ có một mảnh đất nhỏ ở quê, nơi không khí trong lành, gần biển, để sau này khi tuổi cao sẽ trở về nghỉ ngơi, hít thở hương gió mặn và nghe sóng vỗ về.

Chị Vy kể, chồng chị quê ở Đồng Nai, còn chị sinh ra ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên (nay là phường Tuy Hòa, Đắk Lắk). Sau 10 năm sống xa quê, chị càng thấm thía cảm giác nhớ nhà, nhớ biển.

Gia đình chị Vy ở Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong một chuyến về thăm quê vào tháng 9/2024, khi đi ngang qua làng chài Long Thủy (TP Tuy Hòa cũ), hai vợ chồng tình cờ thấy một mảnh đất rộng 200m², cách biển chỉ vài phút đi xe máy, gần cảng cá, chợ và chùa Thanh Lương. Cả hai cùng quyết định đây sẽ là nơi bắt đầu giấc mơ chung.

Ban đầu, chị Vy chỉ định mua đất để dành, nhưng nhìn cảnh vật và cảm nhận không khí trong lành, chị thay đổi ý định. “Tôi nghĩ thôi cứ xây luôn, để mỗi lần về Việt Nam có chỗ ở, bạn bè, người thân cũng có nơi nghỉ. Để đất trống mãi thì uổng phí”, chị chia sẻ.

Ngôi nhà được chị khởi công xây dựng trong năm 2024, với mong muốn giữ lại nét kiến trúc làng quê, nhưng vẫn có hơi thở hiện đại, tối giản. Chị Vy chủ động tìm kiếm kiến trúc sư qua mạng xã hội và gặp được người có phong cách thiết kế gần gũi thiên nhiên, sử dụng vật liệu truyền thống, đúng với điều chị tìm kiếm.

Ngôi nhà mái ngói đỏ vừa giữ nét truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm việc từ xa, lệch múi giờ gần 15 tiếng, chị Vy phải họp với kiến trúc sư vào nửa đêm. “Có hôm tôi thức đến 3h sáng để xem lại bản vẽ, sửa từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần chỉnh sửa là mất mấy ngày, nhưng tôi thấy vui vì ngôi nhà dần thành hình đúng như mình mong muốn”, chị kể.

Vợ chồng chị đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để mua đất và hơn 2,5 tỷ đồng cho phần xây dựng, hoàn thiện nội thất.

Gần như toàn bộ nội thất trong nhà do chị lựa chọn - từ bàn ghế gỗ, đèn mây cho tới rèm cửa. Nhiều món chị đặt trực tiếp từ các xưởng thủ công trong nước, gửi mẫu, chờ làm rồi nhờ người thân kiểm tra, vận chuyển đến công trình.

“Không món nào tôi chọn qua loa, bởi tôi muốn tất cả đều mang hơi thở làng quê như tre, gỗ, đá, sỏi, gạch nung. Mỗi chi tiết đều khiến tôi thấy gần gũi, thân thuộc”, chị nói.

Từng chi tiết trong nhà đều do vợ chồng chị Vy tỉ mẩn chọn lựa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ngôi nhà dưỡng già” hóa chốn bình yên

Ngôi nhà của vợ chồng chị Vy được xây trên diện tích 90m², phần còn lại dành cho sân vườn và không gian mở.

Điểm nhấn là mái ngói đỏ đặc trưng vùng biển, được thiết kế cách điệu, vừa giữ nét truyền thống vừa tạo cảm giác mới mẻ. Các vật liệu như gỗ, đá, sỏi, gạch nung được tận dụng tối đa, đem lại cảm giác mộc mạc, ấm áp và gần gũi.

Không gian bên trong được chia thành 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có hiên nhỏ, cửa sổ lớn để đón nắng và gió biển. Khu vực sinh hoạt chung là phòng khách liền bếp, nơi cả gia đình có thể quây quần. Bên ngoài, khu vườn được trải sỏi, trồng cây xanh và hoa.

Khu vực mái hiên của căn nhà thích hợp làm nơi đọc sách, ngắm cảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngôi nhà hiện do người thân ở quê chăm sóc. Chị Vy dự định mỗi năm sẽ về ít nhất một lần, ở lại vài tuần để nghỉ dưỡng.

Ngôi nhà hoàn thiện từ đầu năm, nhưng phải đến tháng 10, chị mới có dịp trở về Việt Nam và lần đầu bước vào tổ ấm do chính mình tạo dựng.

Khi bước chân vào căn nhà, chị Vy xúc động: “Cảm giác được đứng giữa không gian mình tự lên ý tưởng, chọn từng viên ngói, từng món đồ… thật sự hạnh phúc. Mọi công sức mình bỏ ra đều đáng giá”.

Buổi sáng, chị Vy có thể chỉ mất 5 phút đạp xe ra biển để ngắm bình minh. Buổi chiều, hiên nhà là nơi gia đình ngồi hóng gió, ngắm hoàng hôn.

Dù chưa thể về ở hẳn, chị Vy đã bắt đầu biến ngôi nhà thành một homestay (cơ sở lưu trú gia đình) nhỏ để đón khách muốn trải nghiệm cuộc sống làng chài.

Căn nhà được sử dụng làm homestay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Homestay chỉ cách biển Long Thủy vài phút đi xe, gần cảng cá, hòn Chùa, chùa Thanh Lương và chợ Giai Sơn - nơi người dân gọi vui là “chợ rẻ nhất Việt Nam”. Du khách đến đây có thể tự đi chợ mua hải sản tươi về chế biến.

“Thời gian đầu tôi khá bỡ ngỡ vì chưa có kinh nghiệm vận hành homestay, mọi thứ đều phải tự học. Nhưng sau hai tháng, công việc ổn định hơn, khách đến đều khen không gian yên tĩnh, thiết kế đẹp, tiện nghi mà vẫn đậm chất làng quê”, chị Vy kể.