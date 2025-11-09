SL Nghệ An và CLB Hải Phòng giành chiến thắng quan trọng

Việc đang xếp cuối bảng xếp hạng khiến CLB SL Nghệ An nhập cuộc đầy nỗ lực khi tiếp đón đội bóng được đánh giá cao hơn là Becamex TPHCM trên sân Vinh ở vòng 11 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 9/11.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên, đáng tiếc các pha dứt điểm cuối cùng đều thiếu chính xác.

SL Nghệ An thắng 2-1 trước Becamex TPHCM (Ảnh: VPF).

Phút 28, SL Nghệ An bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số khi Reon Moore tận dụng tốt đường chuyền của Minh Bình bên cánh phải trước khi dứt điểm trong vòng cấm làm tung lưới thủ thành Minh Toàn.

Phút 34, đội chủ nhà suýt chút nữa có bàn thắng nhân đôi cách biệt, chỉ đáng tiếc là pha dứt điểm của Mạnh Quỳnh trong tư thế đối mặt thủ môn Minh Toàn lại không thắng được thủ thành sinh năm 1996.

Phút 45+3, Ngô Tùng Quốc có pha đi bóng cực kỳ mạnh mẽ trước khi dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều chơi thận trọng và chờ cơ hội phản công nhanh. Đáng chú ý ở phút 69, từ pha phối hợp ăn ý giữa Olaha và Reon Moore, tiền đạo số 10 lập cú đúp bằng cú sút lạnh lùng trong vòng cấm, đưa SL Nghê An, vượt lên dẫn 2-1 trong niềm hân hoan của hàng nghìn khán giả ở sân Vinh.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Becamex Bình Dương dù nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng tỏ ra bế tắc trong các phương án làm xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và chấp nhận trắng tay trên sân Vinh.

Ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng với SHB Đà Nẵng đã chứng kiến một chiến thắng dễ dàng cho đội nhà, với tỷ số chung cuộc 3-1. Ngay trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã dễ dàng khuất phục CLB SHB Đà Nẵng với 2 bàn thắng nhờ các pha lập công của Tiến Dụng (phút 15) và Joel (phút 19).

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục giáng đòn mạnh với đội khách khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 69. Từ đường căng ngang của Hữu Nam, tiền vệ Friday khống chế khéo léo trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Biểu.

CLB Hải Phòng thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-1 (Ảnh: VPF).

Mãi đến phút 88, đội khách mới có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Emerson Santos. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, CLB Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, kém đội đầu bảng Ninh Bình 7 điểm. Trận thua này khiến SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí cuối bảng với việc chỉ giành được 7 điểm sau 11 vòng đấu.