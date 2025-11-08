Biểu cảm cô dâu, chú rể tại lễ ăn hỏi ở Phú Thọ khiến nhiều người hiểu lầm

Biểu cảm của cô dâu trong lễ ăn hỏi gây chú ý

Trong lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà gái thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ hồi cuối tháng 10, khoảnh khắc khi cô dâu Lưu Thùy Linh và chú rể Ngọc Anh đang trò chuyện trao đổi với nhau, được một người em bên nhà trai ghi lại.

Khi nhận được video, chú rể Ngọc Anh thấy thú vị nên quyết định chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên, điều khiến cặp đôi không ngờ là video lại nhận về lượng tương tác lớn, cùng với đó là những hiểu lầm.

Biểu cảm của cô dâu chú rể tại lễ cưới ở Phú Thọ khiến nhiều người hiểu lầm (Video: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh trong video cho thấy, cô dâu quay sang nói chuyện với chú rể, nhưng lại khiến nhiều người lầm tưởng giữa họ xảy ra căng thẳng. Một số ý kiến nói vui rằng, nhìn từ khẩu hình miệng, có thể cô dâu đang "quát chồng". "Chú rể có cần ra tín hiệu giải cứu không", tài khoản Minh Vi nói vui.

Tuy nhiên, nhân vật chính trong video cho biết, sự thật phía sau lại hoàn toàn khác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô dâu 24 tuổi cho biết, thời điểm video được ghi lại, bản thân cô cũng không nhớ đã trao đổi chuyện gì với chồng. Sau khi được bạn bè gửi, cô mới biết mình có biểu cảm như vậy.

Khoảnh khắc trao đổi của cặp đôi khiến nhiều người lầm tưởng cô dâu đang có thái độ căng thẳng với chồng (Ảnh cắt từ video).

Cũng theo Thùy Linh, bản thân cô sở hữu gương mặt khá sắc sảo khiến nhiều người nghĩ mình đanh đá. Thực tế thời điểm trong video, cả hai đang trao đổi chuyện bình thường, không xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì.

Khi video "lườm chồng" nhận về hàng trăm nghìn lượt xem với lượng tương tác cao, Linh thừa nhận cuộc sống có chút xáo trộn. Trang cá nhân của cô bị nhiều tài khoản lạ tìm tới, nói những lời khó nghe, tiêu cực.

Tuy nhiên, cô hy vọng mọi người xem video với mục đích giải trí vui vẻ, mang tới nguồn năng lượng tích cực. Với những trường hợp nói quá lời, cô gái cũng không quá để tâm.

Cô cho biết, cha mẹ hai bên đều biết tới video này và hiểu rõ tính cách của con mình nên cũng không bận tâm. Với cô, quan trọng hai vợ chồng sống hạnh phúc, yêu thương và biết sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống là đủ.

Hành trình yêu nhau "đứt quãng" rồi lại trở về bên nhau

Thùy Linh cho biết, cô và chồng quen biết nhau từ năm 2016. Cô dâu tiết lộ, cả hai từng "ghét nhau" một thời gian. Tới năm 2021, họ gặp lại rồi yêu nhau. Sau một năm, cặp đôi hạnh phúc đón em bé đầu lòng. Cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực xe máy điện nên có nhiều điểm chung.

Sau khi con được 3 tuổi và kinh tế ổn định hơn, cả hai tổ chức lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh con xong, do hoàn cảnh và điều kiện kinh tế, cả hai chưa làm đám cưới. Tới năm nay, khi mọi thứ ổn định hơn, cặp đôi mới tổ chức hôn lễ để gia đình hai bên được sum họp vui vẻ, đầy đủ.

Chia sẻ về nửa kia của mình, Linh cho biết, chồng cô là người hiền lành, ít nói và luôn nhường nhịn vợ. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã.

Với cô, đoạn video trên có thể coi là kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại. Bên cạnh đó, cô cũng hạnh phúc bởi trong ngày vui của mình có sự góp mặt của con trai đầu lòng.

"Bé được dự đám cưới của bố mẹ. Đây là điều khiến tôi vui nhất", cô tâm sự.